Значение флота в ядерной триаде, идеология неонацизма режима в Киеве и причины начала СВО: о чем Владимир Путин говорил с моряками

В День военно-морского флота Владимир Путин отправился в Петербург Фото: REUTERS.

У Владимира Путина есть традиция - каждый год в последнее воскресенье июля он отправляется в Петербург. Дело в том, что именно в этот день отмечается День военно-морского флота. А Нева в Петербурге становится как Красная площадь в День Победы - главной площадкой страны.

Несмотря на праздничный день, программа у верховного главнокомандующего оказалась очень насыщенной.

Путин честно рассказал, откуда берёт информацию о ходе СВО Владимир Путин ответил на вопрос офицера и раскрыл свои источники информации о происходящем на СВО

ДОКЛАДЫ ОТ КОМАНДУЮЩИХ

Началась программа президента со встречи с командующими флотами. Он поздравил их с праздником и поблагодарил за выполнение задач в зоне СВО:

- Военно-Морской Флот, в том числе морская пехота, играют важнейшую роль в решении задач специальной военной операции, а корабельные комплексы наносят разящие удары по противнику высокоточным оружием, морпехи идут вперёд, сражаются доблестно, умело и бесстрашно. Вся страна их поддерживает и ждёт возвращения домой с победой, - сказал Путин.

Началась программа президента со встречи с командующими флотами. Фото: REUTERS.

После чего попросил доложить каждого из командующих - Тихоокеанским, Северным, Балтийским, Черноморским флотами и Каспийской флотилией - об оперативной обстановке. Эта часть оказалась секретной - недоступной широкому зрителю. В мир попала только часть доклада главнокомандующего Военно-Морским Флотом Александра Моисеева. По его словам, только в этом оду принято в состав Флота 20 кораблей, судов и катеров:

- на Северный флот – морской тральщик проекта-12700 «Полярный»,

- на Балтийский флот – малый ракетный корабль проекта-22800 «Буря».

- Завершён ремонт стратегического крейсера «Карелия».

- До конца года планируется принять в состав ВМФ ещё 21 корабль. В том числе:

- Подводную лодку «Пермь» проекта «Ясень-М» - первый атомный подводный крейсер, вооружённый гиперзвуковым комплексом «Циркон»

- Завершить ремонт с модернизацией атомного крейсера «Адмирал Нахимов»

- Завершить ремонт крейсерской подводной лодки «Леопард».

НАГРАДЫ

После встречи с командующими президент вручил государственные награды морякам, которые, как он сам охарактеризовал, заслужили и своей отвагой, подвигами и безупречной службе Отечеству.

- Для матросов и офицеров российского Флота преданность Отчизне всегда была и остаётся мощной духовной опорой, основой богатых флотских традиций, - подчеркнул Путин.

- Моряки – это особая семья, особая каста. В самом хорошем смысле этого слова, - скажет верховный главнокомандующий чуть позже, во время встречи с военнослужащими Военно-Морского Флота и по-семейному предложил: «Я понимаю, что все люди военные, привыкли стоя, но у нас семейный разговор, давайте сидя».

После встречи с командующими президент вручил государственные награды морякам Фото: REUTERS.

КТО ПОЛУЧИЛ НАГРАДЫ

Орден Мужества

Андрей ПУСТОВОЙ - командир авиационного звена авиационной эскадрильи 4 смешанного гвардейского авиационного полка 34 смешанной авиационной дивизии Балтийского флота, гвардии майор

Орден «За морские заслуги»

Алексей УЛЬЯНЕНКО - командир 36 дивизии надводных кораблей Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота, капитан 1 ранга

Знак отличия Ордена святого Георгия – Георгиевский крест IV степени

Юрий МАЛОФЕЕВ - командир отделения десантно-штурмового батальона 61 отдельной гвардейской бригады морской пехоты Северного флота, гвардии младший сержант

Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени с мечами

Егор БОРКО - командир батареи 336 полка морской пехоты 120 гвардейской дивизии морской пехоты Балтийского флота, гвардии капитан

Медаль Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Игорь ШВЕДА - командир большой подводной лодки Б-261 «Новороссийск» 4 бригады подводных лодок Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота, капитан 2 ранга

Олег СОЛОМАХА - командир штурмовой роты батальона морской пехоты 145 полка морской пехоты 810 гвардейской отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота, гвардии майор

Медаль «За храбрость» II степени

Виталий СУЧКОВ - старший наводчик расчета реактивного артиллерийского взвода 177 отдельного гвардейского полка морской пехоты Каспийской флотилии, гвардии старший матрос

Медаль Ушакова

Николай ХАРЦИЙ - командир электромеханической боевой части 266 экипажа крейсерской атомной подводной лодки 24 дивизии подводных лодок подводных сил Северного флота, капитан 2 ранга

Медаль Жукова

Владимир ИСАЕВ - техник боевой части малого противолодочного корабля «Ейск» 184 бригады Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота, старший мичман.

О ЧЕМ ПРЕЗИДЕНТ ГОВОРИЛ С МОРЯКАМИ. ГЛАВНОЕ

Фото: REUTERS.

- Попытки изолировать Россию даже в такой чувствительной сфере, как оборона и безопасность, терпят полное фиаско. Есть большое количество стран, дружественно относящихся к России, понимающих задачи, которые мы решаем с точки зрения обеспечения своей безопасности и укрепления многополярного мира. Это важно для подавляющего количества участников международной деятельности.

- Россия – это прежде всего сухопутная держава, континентальная. Но 60 процентов границ с Российской Федерацией – это водная гладь: моря и океаны. Даже с этой точки зрения значение Военно-Морского Флота является непреходящим и очень важным.

- В ядерной триаде флот имеет огромное значение. Даже будет лишним говорить о том, насколько важен подводный флот, оснащённый межконтинентальными баллистическими ракетами, для сдерживания любого противника и для нанесения ему неприемлемого ущерба в случае прямой агрессии на Российскую Федерации и создания угроз для суверенитета нашей страны.

Путин попросил командующих флотами доложить об оперативной обстановке Владимир Путин заслушал доклад главнокомандующего ВМФ РФ адмирала флота Александра Моисеева

- Флот был, есть и останется важнейшим элементом, обеспечивающим безопасность страны. Мы будем делать всё для того, чтобы укреплять военно-морскую составляющую российской державы.

- Достижения в сфере военного судостроения используются и в гражданских отраслях - судостроении, электронике… по очень многим направлениям.

- Мы чувствуем себя очень спокойно и уверенно, потому что и международное право на нашей стороне, и возможности защищать свои интересы тоже имеются у нас в полном объеме. Да, в какой-то момент многое было упущено.

- Логистические возможности Северного морского пути - огромны. Но для этого нужно и порты развивать, прибрежную логистику развивать, обеспечить деятельность служб по спасению судов и экипажей, если они терпят бедствие. Для этого нужно обеспечить, безусловно, и безопасность, в том числе и в первую очередь с помощью Военно-Морского Флота. При этом мы никогда не стремились к какой бы то ни было конфронтации в этом регионе. Наоборот, мы всегда приглашали всех желающих работать солидарно, работать в рамках международного права. Мы готовы это делать вместе со всеми, но, безусловно, исходя из того, что эти маршруты, безусловно, принадлежат Российской Федерации.

- Такого ледокольного флота в мире больше нет ни у одной страны мира. Атомных ледоколов вообще ни у кого нет. Начиная с ледокола «Ленин», и сейчас строится уже так называемый «Лидер», который будет колоть беспрецедентно толстый лед в несколько метров - три с небольшим. Если кто-то говорит, что собирается такие строить – на это потребуются годы, десятилетия. Дай бог всем здоровья, пускай работают. Мы открыты для сотрудничества, но, безусловно, будем защищать свои интересы так же, как и Северный морской путь, потому что самый эффективный, экономически целесообразный путь.

- Севморпуть в значительной степени пролегает либо в наших территориальных водах, либо в особой экономической зоне. То есть он весь под нашим контролем. Чем ближе к берегу, тем эффективнее, безопаснее. И трассы баллистических ракет проходят через Северный морской путь - там места дежурства наших подводных лодок. У нас освоенный регион, и мы его будем дальше осваивать, очень важный с точки зрения экономических интересов.

- Мы уже целую программу наработали: создание условий, чтобы люди могли там жить и работать. Имеется ввиду и облагораживание, создание хороших условий в ключевых городах Арктической зоны. Большая работа. И, безусловно, наличие там наших Вооруженных Сил, никому не угрожающих, но обеспечивающих интересы Отечества, – очень важная составляющая всей работы в Арктике.

- У нас появляются, давно есть, небольшие по водоизмещению корабли, но оснащенные современным оружием - «Калибры» лупят и лупят как следует с небольших лодок. А можно еще меньше. И оружие новое появляется, которым можно оснащать эти корабли и лодки, и технологии у нас тоже есть. Возьмите «Посейдон», о котором уже неоднократно мы говорили - это безэкипажный подводный аппарат, и он находится у нас на конечной стадии. Двигаемся к тому, чтобы завершить и поставить на боевое дежурство. Появляются и подводные, и надводные БЭКи. Очень эффективно работают в том числе в зоне боевых действий. Мы будем, безусловно, развивать это направление.

- Для крупных кораблей не просто есть свое место, они будут оставаться базой для развития флота в целом. Тем более что и на них появляются новые средства поражения и защиты. Один «Циркон» чего стоит. Последнее применение показывает, что становится все более и более точным. Гиперзвуковая ракета. Немного стран мира, которые имеют такое оружие. А мы не только имеем, мы его совершенствуем и будем делать это дальше. Флот должен быть сбалансирован. Так оно и будет.

- Морская пехота - важнейшая часть Вооруженных Сил. Вы видите, когда первыми заходите в освобожденные населенные пункты, что там происходит или происходило. Это из-за агрессии России, что ли? Да нет, конечно. И агрессии-то никакой нет. Я много раз говорил: мы не начинали никакой войны, мы только начали отвечать на эту войну, которую развязал сегодняшний киевский режим при поддержке Запада в отношении тогдашнего юго-востока Украины, который ориентировался как раз всегда на Россию.

- По истории всегда делили на левобережную и правобережную Украину. Левобережная всегда считалась не просто ориентированной на Россию, а частью России. А Донбасс – когда еще советское правительство приняло решение по просьбе представителей Донбасса включить их в РСФСР, а потом из более западных частей приехали большевики и уговорили Ленина отдать эту часть в формирующуюся, создаваемую Украину. А на вопрос представителей Донбасса: «Ну как же так, мы же договорились, что Донбасс должен быть с матушкой-Россией; мы же решили», – Владимир Ильич ответил, ответ был такой: «Надо перерешать». Теперь нам с вами приходится, вам приходится все вернуть в нормальное историческое русло.

- После Великой Отечественной войны часть тех, кто воевал на стороне фашистской Германии, оказались за океаном. И антисоветские центры, очень активно использовали тех, кто воевал на стороне нацистов, а потом и их потомков. Но они же воевали на стороне нацистов. Руководствуются вроде бы националистическими соображениями, как бы интересами Украины и народа, но в основе что лежит что? Нацистская идеология.

- Я много раз слышал, что Украина ищет свою идентичность. Но возникает вопрос: а почему именно эта идентичность должна быть найдена на основе нацизма и неонацизма? Этот неонацизм, который перекочевал в так называемые антироссийские, антисоветские центры, и национализм, и неонацизм очень близко друг к другу встали, переплелись. И когда нынешний режим начал опираться именно на эту часть общества и на эту идеологию, она автоматом перешла в головы тех, кто и воюет, автоматом. То есть это реально режим, основанный на идеологии неонацизма и крайнего национализма.

- Еще в начале СВО сводку прочитал с поля боя - перехват: танковая колонна входит в один из населенных пунктов Донбасса, а два украинских танкиста разговаривают друг с другом: из жилого дома вышел какой-то мужчина в спортивном костюме, один из танкистов из пулемета его тут же положил. Второй спрашивает: «Что ты творишь-то?» И первый говорит: «Да они все здесь преступники, бандиты и промосковские, пророссийские – не жалко». Это и есть основа крайнего национализма, который лежит в основе неонацизма. Это питательная среда сегодняшнего режима. Мы с этим и боремся.