Путешествие - это искусство

Я до сих пор верю в Деда Мороза. Потому что знаком с ним. Он бородат, длинноволос, добр и отважен. Любит яркую одежду. И конечно, рядом с Северным или Южным полюсом он чувствует себя гораздо комфортнее, чем в цивилизации, где обязан появляться время от времени...
Речь - о Владимире Чукове. Знаменитому полярному исследователю, почетному полярнику, действительному члену Русского географического общества, бессменному главе экспедиционного центра «Арктика» Московского городского отделения РГО сегодня исполняется 80 лет!
Удивительна его судьба! Путешествиями герой занялся лет в сорок, когда иные уже переходят на тренерскую работу. Но Владимир Семенович после ухода из бронетанковых войск выбрал самую мирную и интересную деятельность на свете и установил в ней немало мировых рекордов. Например, он единственный на планете человек, четыре раза достигавший Северного полюса в автономном режиме. Причем в четвертый раз полюс не был главной целью - шли в Канаду!
Что такое автономка в тысячу километров ледяной пустыни? Это значит, что все ты тащишь на себе: еду, топливо, палатку. И конечно, самого себя. Это наиболее тяжелый груз. Его не сбросишь для облегчения хода. Как и кое-что потяжелее - ведь начальник группы кладет в рюкзак непомерный груз ответственности за других. Но Владимир Семенович раз тридцать брал рекордные веса уникальных высокоширотных экспедиций. Благодаря ему состоялось первое в истории достижение Южного полюса на вездеходах - изобретенных и собранных нашими умельцами. Это случилось в начале XXI века. И сам автопробег оказался не самой сложной частью. Вечером должны были вылетать, а утром еще собирали последние разрешения. И собрали. Чудом. Не иначе организатор все-таки является настоящим Дедом Морозом.
Владимир Чуков сказал как-то, что «...путешествие - это не спорт, а искусство. Ведь путешественники, так же как художники и музыканты, пытаются сделать то, что другим не удавалось. Есть в этом своя красота...». Мы верим, что самые красивые шедевры Владимира Чукова еще впереди! И от всей души желаем путешествовать до ста лет. А потом можно и на тренерскую работу.