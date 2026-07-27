Путешествие - это искусство

Владимир Чуков. Личный архив Владимира Чукова

Я до сих пор верю в Деда Мороза. Потому что знаком с ним. Он бородат, длинноволос, добр и отважен. Любит яркую одежду. И конечно, рядом с Северным или Южным полюсом он чувствует себя гораздо комфортнее, чем в цивилизации, где обязан появляться время от времени...

Речь - о Владимире Чукове. Знаменитому полярному исследователю, почетному полярнику, действительному члену Русского географического общества, бессменному главе экспедиционного центра «Арктика» Московского городского отделения РГО сегодня исполняется 80 лет!

Чуков и его команда на полюсе. 1994 год.Личный архив Владимира Чукова

Удивительна его судьба! Путешествиями герой занялся лет в сорок, когда иные уже переходят на тренерскую работу. Но Владимир Семенович после ухода из бронетанковых войск выбрал самую мирную и интересную деятельность на свете и установил в ней немало мировых рекордов. Например, он единственный на планете человек, четыре раза достигавший Северного полюса в автономном режиме. Причем в четвертый раз полюс не был главной целью - шли в Канаду!

Что такое автономка в тысячу километров ледяной пустыни? Это значит, что все ты тащишь на себе: еду, топливо, палатку. И конечно, самого себя. Это наиболее тяжелый груз. Его не сбросишь для облегчения хода. Как и кое-что потяжелее - ведь начальник группы кладет в рюкзак непомерный груз ответственности за других. Но Владимир Семенович раз тридцать брал рекордные веса уникальных высокоширотных экспедиций. Благодаря ему состоялось первое в истории достижение Южного полюса на вездеходах - изобретенных и собранных нашими умельцами. Это случилось в начале XXI века. И сам автопробег оказался не самой сложной частью. Вечером должны были вылетать, а утром еще собирали последние разрешения. И собрали. Чудом. Не иначе организатор все-таки является настоящим Дедом Морозом.

Передвижение по Арктике на автомобилях оказалось не легче, чем на лыжах. Личный архив Владимира Чукова

Владимир Чуков сказал как-то, что «...путешествие - это не спорт, а искусство. Ведь путешественники, так же как художники и музыканты, пытаются сделать то, что другим не удавалось. Есть в этом своя красота...». Мы верим, что самые красивые шедевры Владимира Чукова еще впереди! И от всей души желаем путешествовать до ста лет. А потом можно и на тренерскую работу.