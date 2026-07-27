Запад оказался на поводке у Пекина: В чем китайцы опередили американцев и почему экономика США и Европы попала в зависимость от Поднебесной

Еще сорок лет назад никто и представить не мог, что в XXI веке КНР станет такой. 4045/Shutterstock/Fotodom

«Даже то, что не сделано в Китае, все равно сделано в Китае» - шутка недалека от истины. Электроника, комплектующие всех видов, даже ткани для мировых домов высокой моды - все это по большей части китайское.

Недавнее бодание вокруг пошлин, когда Трампу пришлось отступить перед китайцами из-за угрозы паралича производства - без редкоземельных металлов made in China встала бы вся американская оборонка, - яркий пример зависимости Запада от Поднебесной.

Алексей Маслов.

О нюансах этой зависимости и о том, опасно ли для России «экономическое братание» с Китаем, мы поговорили с директором Института стран Азии и Африки МГУ Алексеем Масловым.

ЗАПОЗДАЛЫЙ ИСПУГ

- В 90-е годы именно США вышли с инициативой построения открытого мира, когда для торговли распахнуты все границы. Китай этим воспользовался, - говорит Маслов. - Запад испугался, но акции американских предприятий уже вросли в китайские - и наоборот.

В США и Европе возник антикитайский раж - мол, Пекин каким-то образом им угрожает. А ведь проблема не в Китае. Когда все предприятия для удешевления перемещались в Поднебесную, когда туда уезжали ведущие западные инженеры, в этом была виновата деградация европейской и американской экономик.

Больше 40% товаров, которые поставляются в Европу, содержат критически важные китайские компоненты - их не найти больше нигде. А когда американцы попытались переместить обратно из Китая предприятия, оказалось, что себестоимость продукции вырастает на 30 - 40%! Это вопрос не только денег - на Западе просто не хватит рабочих рук.

Я не уверен, что хоть кому-то скоро удастся преодолеть зависимость от Поднебесной.

ГОНКА ИИ

Эту СВЧ-пушку китайцы называют «кошмаром Starlink». За минуту она уничтожает 60 таких спутников. Institute of Nuclear and New Energy Technology

- Ключ к доминированию в будущем - искусственный интеллект. Кто тут впереди?

- Китай практически по всем основным позициям обогнал США. У китайцев период от создания новой модели до начала ее использования в 2 - 3 раза короче, а сами новые модели - на 30 - 40% дешевле. На Западе открытым остается вопрос, станут ли их модели окупаемы в прямом смысле. А на китайском рынке их сотни, и каждая нацелена на решение конкретных задач.

Китайская компания Huawei практически сравнялась по мощности производства микрочипов с американской NVIDIA. Та, кстати, в этом месяце разместила на площадках в Китае вакансии, потому что у американцев не хватает своих инженеров.

Вместе с тем китайские модели значительно меньше распространены в мире - в отличие, например, от ChatGPT. И они идеологизированы, некоторые политические вопросы отказываются обсуждать. Так что, похоже, в результате соревнования в сфере ИИ Китая и США мы получим два стандарта.

ЧЬЯ ЭКОНОМИКА ЗДОРОВЕЕ?

- А если сравнить экономики двух стран в целом?

- ВВП на душу населения в Америке выше, учитывая огромную разницу в количестве народа. Но Китай давным-давно обогнал Штаты по паритету покупательной способности (он показывает, сколько можно купить одинаковых товаров и услуг на одну и ту же сумму в долларах или их местном эквиваленте. - Ред.).

В Поднебесной расходы на соцподдержку намного эффективнее. На Западе колоссальное количество людей никогда не трудились. В Китае же практически все пенсионеры в прошлом работали. И очень много пожилых продолжают это делать.

Хотя китайская экономика замедлилась в прошлом году до 5% роста ВВП (у США - 2,1%. - Ред.), она очень сильна и здоровее, чем в Америке.

ИДЕЙНАЯ АРМИЯ

- Какой расклад по военной мощи?

- По ее совокупности США впереди. Но, например, по надводному морскому флоту китайцы лидируют. Поднебесная эффективно развивает и новые модели подводных лодок (за последние 5 лет там ввели в строй 24 субмарины, в Штатах - всего 7. - Ред.)

К 2027 году Китай должен выйти на уровень, как сказано в решениях его руководства, «победы в локальных столкновениях». К 2049 году, столетию своего образования, КНР должна стать ведущей мировой военной державой.

Часто говорят, что Поднебесная последний раз участвовала в реальных столкновениях в 1979-м, во время непродолжительной войны с Вьетнамом. Поэтому, дескать, неизвестно, как поведет себя современный личный состав. Но в армии высок боевой дух, она предана идее. Поэтому говорить, что если она давно не воевала, то не сможет проявить себя в сражении, совершенно неверно.

РУССКИЙ РАКУРС

- Развивая сотрудничество с Китаем, не попадет ли Россия от него в опасную зависимость?

- А разве Китай не попадает в зависимость от России, закупая у нас в таком объеме нефть и газ? Сейчас наша доля в китайском энергобалансе велика: по сырой нефти - 20%, по газу - около 15%. Но в КНР никто по этому поводу не тревожится. Мы поставляем энергоносители и агропромышленную продукцию, а Китай - готовые изделия.

Но нам нужно создавать реальное импортозамещение, учась у Китая. Вот пример. В середине 80-х на китайский рынок пришел немецкий автопром. Но на жестких условиях: с обязанностью локализовать производство в стране, а главное - обучить китайских инженеров для создания таких же машин. И теперь Китай догнал западный автопром.

Самая большая проблема не в том, что мы зависим от Поднебесной, а в том, что возможность закупать там все может обездвижить нашу промышленность.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

60% мировой добычи и 90% мощностей очистки критически важных минералов контролирует Китай. В список входят неодим (магниты для военной техники, электродвигателей), галлий, германий (микросхемы, радары, приборы ночного видения), литий, графит (аккумуляторы).

70% мирового производства литийионных и натрийионных аккумуляторов (для электроники, транспорта и т. д.) сосредоточено в Поднебесной.

75% мирового производства электрических транспортных средств обеспечивает Китай. США - 5%.

600 единиц гиперзвукового оружия есть у китайцев. Комплекс DF-17 (дальность до 2500 км) может использоваться для уничтожения американских авианосных групп и военных баз в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Новейшая ракета DF-27 (дальность до 8000 км) способна долететь до ключевой базы США на острове Гуам за 12 минут. Подобные ракеты гарантированно обходят современные корабельные и наземные системы ПРО США. У Штатов же имеется лишь 8 экспериментальных гиперзвуковых ракет системы Dark Eagle дальностью до 3500 км.

Кстати: количество гиперзвуковых ракет у России («Кинжалы», «Цирконы», «Орешник») - гостайна, но сомнений в том, что мы - в мировых лидерах, нет ни у кого.

До 60 низкоорбитальных спутников типа Starlink может за минуту уничтожить китайская микроволновая пушка TPG1000Cs. Она работает наземно, ее длина - 4 м, вес - 5 тонн.

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