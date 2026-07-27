Мама отдала сыну почку, а фонд - дорогое лекарство

Тимур умеет печь блины и снимать кино. Семейный архив

Сейчас Тимуру Байданову из Алтайского края - 13 лет. Он любит играть в теннис, снимает ролики о своей живописной родине и поет песни на родном языке.

Но ничего этого бы не было, если бы не своевременное лечение, которое получил мальчик от фонда «Круг добра».

- О том, что у сына тяжелое редкое заболевание - цистиноз, мы узнали не сразу, - вспоминает мама парня Кристина. - Началось с того, что ближе к году он почти перестал есть, похудел и только просил пить. Бегали по врачам, сдавали анализы, но точный диагноз долго не могли поставить.Неудивительно, ведь цистиноз - это достаточно редкая болезнь, один случай на двести тысяч человек. Нарушается обмен аминокислот, страдает весь организм, но особенно почки и роговицы глаз - там откладываются кристаллы цистина.

Лекарства баснословно дороги, родителям приходилось искать деньги, стучаться в благотворительные фонды и постоянно переживать: будет ли на следующий раз.

- В 2022 году сыну пришлось делать трансплантацию почки, а донором для него стала я. Его почка к тому времени буквально «высохла». Но, чтобы Тимур жил, ему нужно было постоянно принимать лекарства и закапывать глаза. Всем этим уже несколько лет нас обеспечивает фонд «Круг добра», - рассказывает Кристина.

Благодаря лечению кристаллы кислоты не откладываются в органах, а расщепляются и выводятся из организма. Тимур стал энергичнее, выносливее. Он растет очень общительным и деятельным - снимает с младшим братом фильмы, сюжет к которым придумывает сам. Родители смеются, что не успевают покупать ему новую одежду.

- У Тимура жесткая диета, многое ему просто нельзя. Но несмотря на это, он так любит баловать нас своей готовкой, а рецепты блюд придумывает сам. Радуется, когда мы уплетаем за обе щеки. А какие блины он печет! Пальчики оближешь, - делится мама.

Осенью Тимур пойдет в 7-й класс, а в будущем хочет стать шеф-поваром или режиссером.

КСТАТИ

Фонду «Круг добра», который был создан Владимиром Путиным для помощи детям с тяжелыми и редкими болезнями, в 2026 году исполнилось 5 лет. В его бюджет идет 2% от «налога на богатых». Помощь получили более 30 тысяч детей со 115 тяжелыми и редкими заболеваниями.