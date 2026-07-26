Что происходит с погодой, как справиться с выпадением волос и почему в России выпускают так мало фильмов и сериалов про СВО

Какие подкасты Радио «Комсомольская правда» слушали чаще всего

1 место. Зеленский в тупике, Драпатый не поможет

2 место. Полковник Баранец: Генерал Драпатый - это мясник украинской армии

3 место. Министр спорта Дегтярев резко раскритиковал Плющенко

4 место. Украина хочет устроить цветную революцию в России

5 место. В Иране все не так однозначно... О местных Патриках, богатых и бедных и почему страну не смогла сломить гигантская Америка

6 место. Как справиться с выпадением волос

7 место. Аномальная жара, дожди и ветры: что происходит с климатом и почвой в России

8 место. Поехали на грибинг? Россияне начали массово отправляться в грибные туры

9 место. Gorky Park: Наши новые песни понравятся молодым слушателям

10 место. Почему в России выпускают так мало фильмов и сериалов про СВО