Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

ВТОРОЙ ФРОНТ ЗЕЛЕНСКОГО

Зеленский открыл второй фронт. Теперь он воюет еще и с западом. А «выстрелом из стартового пистолета» стала отставка министра обороны Федорова. Об этом пишет турецкое издание dikGazete.

А все потому, что Федоров Европой рассматривался как альтернатива Зеленскому. Его приемник или сменщик. У него хорошие связи за границей, он тесно общался с разведкой других стран и совершал теракты в России, что запад более чем устраивало.

Владимир Зеленский и Михаил Федоров Фото: REUTERS.

«Европе нужна была не столько политика Зеленского, сколько армия Федорова, - пишет dikGazete. - Дело в том, что европейцы, в отличие от остального мира, хотели затягивания конфликта с Россией. Более того, они не скрывали, что будут работать над этим «до последнего украинца». (Вот уже и пошло по миру это выражение…)

Именно поэтому Европа устроила Зеленскому «картонный Майдан», когда тот отправил Федорова в отставку - показать, что «Володя, ты не прав».

Как теперь будут развиваться события – покажет время. Правда, теперь уже французское издание AgoraVox сообщает, что финансирование Украины из Европы может прерваться в 2027 году.

Европа устроила Зеленскому «картонный Майдан» Фото: REUTERS.

«К 2027 году европейский финансовый поток, питающий украинский бюджет, рискнёт превратиться из полноводной реки в пересыхающий ручей», — отмечают они.

Но все же надеяться на то, что Запад перестанет кормить Украину, может только самый наивный юноша.

КИЕВ МОЛИТ О ВОЗДУШНОМ ПЕРЕМИРИИ

Российские удары по Украине и в частности по портам не заставили долго ждать реакции: США и Украина обсуждают сценарий воздушного перемирия.

«Украинские и американские официальные лица обсуждали предложение о прекращении воздушного огня, которое будет представлено российским властям», — отмечает Reuters.

Агентство считает, что якобы с такой инициативой приедет переговорщик в Кремль уже в ближайшем раунде встреч. А перед этим, чтобы окончательно на бумаге определиться, чего они хотят, Зеленский будет обсуждать в Вашингтоне с Трампом.

Надо сказать, что последний уже допускал возможность закрытия неба над Украиной - 8 июля он заявил об этом журналистам.

Якобы Киев уже обращался к Владимиру Путину с предложениями о прекращении огня, но предложение было отклонено.

Но тогда же он и заявлял, что в последние недели был достигнут «значительный прогресс» по урегулированию конфликта России и Украины. О каком прогрессе идет речь, никто так и не объяснил.

РАКЕТ НЕТ И НЕ БУДЕТ

Эти мольбы понятны - Россия кратно нарастила удары по украинской инфраструктуре, плотно взялась за морской коридор (да так, что крупнейшие компании мигом отказались выходить в их порты), а отбиваться нечем. И лучше не будет - в Пентагоне принято решение о заморозке поставок зенитных ракет для украинской ПВО.

Более того, на Украину не идут американские боеприпасы-перехватчики еще с весны. Вашингтон пытался переложить это бремя на ЕС, но все их попытки провалились и там - в Европе просто нечего поставлять, резервы вычерпаны.

Судя по всему, и производить ракеты для ПВО американцы в каких-то более-менее внушительных объемах не могут - блицкриг с Ираном не удался, и теперь они просто вынуждены экстренно спасать собственные арсеналы. Военные стратеги подсчитывают: Пентагон уже сжег треть своих глобальных запасов ключевых высокоточных боеприпасов.

Дональд Трамп Фото: REUTERS.

Есть и конкретные цифры. США растратили:

- до 80% ракет для стратегических систем THAAD (они очень дорогие),

- более половины запасов SM-3

- свыше 61% арсенала комплексов Patriot.

При таком дефиците Вашингтон делает ставку на охрану своих баз на Ближнем Востоке. Да и то, что есть у них на континенте, они снимать не собираются. Для Киева это приговор. Их небо защищать никто не собирается.

ДИНАМО БЕЖИТ? ВСЕ БЕГУТ!

На то, что массовая бусификация на Украине ни к чему хорошему не приводит, кажется, стали замечать даже… на самой Украине. Их омбудсмен Лубинец заявил, что старания украинских военкомов принудительно мобилизовать мужчин доводят до массовых побегов. По его словам (откуда это взял?), после того как людей насильственно отправляют на передовую, они массово покидают военные части и (вот это новость) так и не добираются до позиций на передовой.

Дальше уж совсем рада от защитника прав человека: уличные облавы и незаконные задержания от сотрудников ТЦК не идут на пользу украинской армии, а только создают новые проблемы для нее.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец. Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Но если копнуть чуть глубже, то на фоне скандала с экс-министром обороны Федоровым, эти заявления уже не кажутся такими уж неожиданными. Что Зеленский предъявлял Федорову в первую очередь? Что он не справился с мобилизацией и так и не наладил работу ТЦК. Вот после «картонных майданов» Зеленский устами Лубинца теперь и пытается как-то объяснить свою позицию.

Более того, Лубинец даже заявляет, что украинцы близки к силовому противостоянию из-за насильственной мобилизации, общество на грани. Вот и подстелили себе соломки, нашли виновного в будущем госперевороте - Федоров и его распоясавшиеся ТЦКшники.

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