Кадр видео: Минобороны РФ

Штурмовые отряды 58-й армии из группировки «Днепр» при поддержке артиллерии и беспилотных систем захватили ключевой оборонительный пункт на Ореховском направлении в Запорожской области.

«Воздушная разведка с использованием БПЛА позволила выявить оборонительные сооружения и скрытые огневые точки противника. После артиллерийской подготовки и атак ударных беспилотников, штурмовики стремительно атаковали позиции врага. В ближнем бою живая сила противника была нейтрализована гранатами и прицельным огнем», - комментируют кадры в Минобороны России.

Следом за «Бураном» на украинские позиции приходит «Хаос»

Захваченный рубеж немедленно укреплен, а подходы к нему заминированы с помощью дронов.

«Попытки противника отбить позиции с помощью БПЛА были отражены», - комментирует кадры стрелок штурмовой группы с позывным «Хаос».

Также можно увидеть, как десантники-артиллеристы из Новороссийского соединения ВДВ наносят эффективные удары по резервам ВСУ вглубь обороны противника. Расчеты РСЗО «Град» уничтожают обнаруженные цели, обеспечивая поддержку наступающим силам штурмовиков.

«Благодаря разведывательным БПЛА, было выявлено скопление противника, включая фортификационные сооружения и технику, в лесопосадках. Координаты целей оперативно переданы артиллеристам, которые нанесли точный удар. Его результативность подтверждена данными объективного контроля с разведывательного дрона», - рассказывает командир расчета РСЗО «Град» с позывным «Буран».

Воздушная разведка выявляет передвижения противника, что позволяет воинам «крылатой пехоты» наносить удары по скоплениям живой силы и технике с максимальной эффективностью. В свою очередь артиллерийские удары ослабляют оборону ВСУ, уничтожают резервы и инфраструктуру, содействуя продвижению штурмовых групп.

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