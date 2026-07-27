Алла Пугачева лежала четыре месяца: «Я сломала ногу и тазобедренный сустав»

Пугачева сообщила журналистам в Юрмале, что ходит с палочкой не просто так Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Алла Пугачева давно на пенсии, в 2026 году она отметила 77-й день рождения. В этом году периодически появлялись слухи о том, что зимой Пугачева сделала операцию на сердце, однако мы эту информацию опровергали. Теперь об этом рассказала и сама Алла Пугачева: на фестивале в Юрмале стало известно, что никаких операций на сердце у нее не было за последние пару лет, но артистка получила серьезную травму ноги.

Пугачева сообщила журналистам в Юрмале, что ходит с палочкой не просто так: «Это не образ. Причина другая. Никому не рассказывала. Дело в том, что я 4 месяца была обездвижена, потому что упала. Я сломала ногу и тазобедренный сустав. Честно говоря уже думала, что вообще не встану. У меня были панические атаки, мне было ужасно. Меня предупредили, что и полгода можно лежать… Все это переносила тяжело. Но взяла себя в руки и стала ходить. Сначала с палочкой, теперь уже без палочки. Палочку беру тогда, когда мне нужно быть уверенной. Вот тут первые два дня на фестивале ходила, смотрела вниз — и уже говорят: она вообще скукожилась, она еле ходит. А с палочкой как-то спокойнее. Знаю, что здесь много народу...»

Пугачевой помогали доктора на Кипре, в частной клинике в городе Лимасоле, где она сейчас проживает. В Лимасоле Пугачева с мужем купила дом еще в 2017 году, а переехали после того как начали кочевую жизнь, сбежав с Родины сначала в Израиль, а потом на Кипр.

Алла Пугачева оступилась и неудачно упала, после чего обратилась в частную международную клинику в Лимасоле. Ей занимались хирурги, сразу несколько врачей травматологов, ортопеды. Была проведена операция. Четыре месяца у певицы был постельный режим. Она переживала, что не сможет ходить, но помог психолог: дал совет, что все зависит от силы воли, нужно преодолеть страх нового падения — это помогло.

Пугачева и ее врачи полагают, что через 4 месяца она сможет передвигаться без опоры (трости или палочки). Сейчас Алла Пугачева ходит с палочкой уверенно, без опорной трости — медленно и смотрит под ноги, так как боится упасть.

Пугачева внимательно относится к своему здоровью. Она в группе повышенного риска по сердечно-сосудистым заболеваниям. Поэтому два раза в год проходит кардиологический чек-ап. Следит, чтобы не произошло критического сужения сосудов, за размером атеросклеротических бляшек. Певице ранее проводили стентирование — в ведущих российских клиниках провели не менее четырех (о них известно) операций. Все они прошли успешно. Каждый раз Алле Пугачевой проводили стентирование сосудов сердца. Речь о малоинвазивной внутрисосудистой операции на артериях, кровоснабжающих сердце. Суть операции — в расширении суженных или закупоренных участков артерий путем установки в просвет сосудистого стента.

Пугачева скрупулезно следит за всеми хроническими болячками, в том числе за диабетом второго типа. Год назад в интервью Алла Борисовна Пугачева так говорила о своем самочувствии: «Я вообще чувствую себя по своему возрасту очень неплохо. Единственное, что детские болезни (все-таки я послевоенный ребенок) дают знать. Тогда все болели, но ничего. Тогда вроде выдержала, а сейчас вот уже они как-то стали проявляться. Ноги когда стали болеть, я побежала к врачу с этим вопросом — что это у меня так ослабели ноги? Это еще в Москве — к моему врачу любимому я пошла. Он ответил — это потому что статины пьешь, а не пить их тебе нельзя. От статинов немножко ослабевают ноги. Я стала ноги развивать, и ничего, нормально... У меня родители до 64 лет дожили, бабушка до 74 лет. Я, видно, в отцовскую все-таки породу. Там были долгожители».

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