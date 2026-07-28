Земля, где лоси ручные, а тайга встречается с Европой

Здешние пейзажи напоминают картины Васнецова или Билибина, а сами лоси — сказочных персонажей. Фото: Николай Смирнов.

Представьте себе удивительный уголок, где равнины перетекают в предгорья, предгорья упираются в скалистые хребты, а сибирская тайга встречается с европейским лесом. Это не вымысел, это Печоро-Илычский заповедник, один из крупнейших биосферных резерватов Европы и часть всемирного наследия ЮНЕСКО. Он славится не только девственными лесами и фантастическими столбами выветривания на плато Маньпупунёр, которое в 2008 году было признано одним из семи чудес России. В заповеднике есть еще одно, на этот раз рукотворное, чудо — первая в мире экспериментальная лосеферма, которая вот уже более семидесяти лет остается легендой.

Cпециально для проекта «Заповедная Россия», реализуемого с использованием средств гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом природы, директор Печоро-Илычского государственного природного биосферного заповедника Николай Смирнов рассказал об уникальности этого проекта и самой территории.

В переводе с языка манси Мань-Пупу-Нёр означает «Малая гора идолов». Фото: Николай Смирнов.

— Сезон начался, а значит забот невпроворот, — переживает он. — Туристы, разрешения, согласования, хозяйственные хлопоты, топливо, корма для лосей нужно заготавливать. Как на любом предприятии: дел — море, но здесь все усложняется расстояниями.

Расстояния здесь действительно немалые. Заповедник раскинулся на 720 тысячах гектаров, еще 600 тысяч — охранная зона, а ведь есть еще заказник «Параськины озера». Итого: более 1 миллиона 300 тысяч гектаров под управлением всего пятидесяти человек. Несложно подсчитать: на каждого сотрудника приходится свыше 25 тысяч гектаров заповедной земли.

НА СТЫКЕ МИРОВ

В чем же сила этого места? В его многоликости. На территории сошлись три ландшафтных района: равнинный, предгорный и горный. Каждый «дышит» своей флорой и фауной, создавая невероятное биоразнообразие. А еще здесь остались реликтовые высокотравные леса — явление настолько редкое для европейской части России, что их можно пересчитать по пальцам одной руки.

Вид на заказник «Параськины озера». Фото: Николай Смирнов.

Но главная жемчужина заповедника, его визитная карточка и гордость — это лосеферма. Основанная в 1949 году, всего через четыре года после Победы, она стала первой подобной фермой в мире. Идея родилась еще в 1946-м: по Республике Коми собирали осиротевших лосят, самолетами свозили в поселок Якша, где их селили на небольшой ферме. И в 1949 году вышло правительственное постановление о создании уникальной опытной станции.

— Именно на лосеферме раскрыли биологию, экологию и физиологию лося, — поясняет Николай Смирнов. — Все, что мы знаем об этом могучем звере, по большей части описано именно у нас. Изначально замысел был грандиозным: одомашнить лося, превратив его в сельскохозяйственное животное. Работа шла в трех направлениях: гужевой (транспорт для тайги), молочное и мясное лосеводство.

Заведующий лосефермой Михаил Вениаминович Кожухов с лосем Булатом (1970 г). Фото: Д. Житенёв.

СКОЛЬКО ЛОСИХА ДАЕТ МОЛОКА

Конечно, время все расставило по местам. С появлением снегоходов и вездеходов транспортная роль сохатого сошла на нет. Это стало экономически нецелесообразным. Мясное направление тоже осталось в истории. А вот молочное, напротив, доказало свою ценность: целебное лосиное молоко — настоящее спасение при болезнях желудочно-кишечного тракта, его издавна применяют при язве.

Сегодня ферма работает, прежде всего, как центр экологического просвещения, где люди могут прикоснуться к живой природе.

— В 90-х научную работу здесь свернули, но я верю, что мы еще вернемся к исследованиям, — мечтает директор. — Ведь, как говорил наш бывший заведующий Михаил Вениаминович Кожухов, потенциал лося раскрыт далеко не полностью.

А можно ли сейчас попробовать лосиное молоко? Этот вопрос задают часто, но ответ на него упирается в суровую реальность.

— Необходим санитарно-эпидемиологический контроль, — объясняет Николай Смирнов. — Но до райцентра — 120 километров, до Ухты, где могут сделать анализ, — 300. Лосиха дает всего литр молока в сутки. Чтобы вы его попробовали, надо отвезти этот литр за триста верст, получить заключение, вернуться... Сколько же тогда будет стоить этот стакан?

ОНИ ТАКИЕ РАЗНЫЕ

Лоси на ферме ручные настолько, что сами бегут к людям — знают, что те приехали с угощением. А вот их дикие собратья в период гона могут быть опасны.

— Бык может броситься на все, что движется, — говорит Николай Смирнов. — Однажды на перекате дикий лось принял мою лодку за соперника и пошел в атаку. Пришлось дать газу, чтобы показать, кто тут главный зверь.

Прирученные лоси живут почти вдвое дольше своих вольных сородичей. В дикой природе их век — 10–12 лет, на ферме — 19–20. Нет хищников, есть сытная кормежка и забота. Сейчас в стаде 21 лось: 6 молодых и 15 взрослых. И у каждого есть имя!

Весной, в пору отела, в соцсетях заповедника публикуют новости о новорожденных, и в комментариях кипят жаркие споры: кто чей внук, кто чей сын. В этом году один из новорожденных получил имя Гога — в честь бывшего директора Георгия Георгиевича Шубина.

СПАСТИ ЛЕГЕНДУ

Не так давно заповедник получил грант от Президентского фонда природы. По словам директора, он необходим, чтобы сохранить лосеферму как узнаваемый бренд и научный объект будущего.

— У нас три задачи. Первая — инфраструктура: нам жизненно необходим новый загон (имеющийся построен в начале 2000-х и сейчас выеден), гараж для машин, ведь в минус 40 заводить технику — подвиг, и кормохранилище для картошки и комбикормов. Вторая — работа с посетителями: навигация, аншлаги, разработка экскурсионных маршрутов. Третья — медиа: чтобы о нашем чуде узнала вся страна, — перечислил Николай Смирнов.

Здесь красиво в любое время года. Но тем, кто мечтает увидеть крошечных лосят, советуют приезжать в заповедник летом. Фото: Николай Смирнов.

Ежегодно ферму посещают около полутора тысяч гостей. Чаще всего — семьи с детьми. Многие приезжают ежегодно. Кое-кто увозит с собой не просто неизгладимые впечатления, но и новые взгляды на жизнь.

— Мужики признаются: «Я лосей стрелял, но после того, как покормил вот этих малышей, — больше не буду». Вот оно, истинное природоохранное значение, — улыбается директор.

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ И ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ

Если вы решитесь навестить заповедник, знайте: лето — лучшее время. Именно тогда рождаются лосята, и они особенно трогательны. Гостей ждут у кормокухни, где можно увидеть до шести-восьми животных. В поселке Якша есть уютные домики для ночлега — можно наблюдать за стадом с утра до вечера, а если повезет, то и при свете северной ночи.

Не забудьте привезти угощение: лоси обожают морковь, капусту, бананы, сухари и чистый хлеб. Да и картошку можно хоть мешками возить — оценят!

Впрочем, посетить здесь можно не только лосеферму, но и уникальное плато Маньпупунёр. Свыше четырех тысяч человек в год добираются сюда на вертолетах, аэролодках или пешком, чтобы увидеть знаменитые каменные столбы выветривания.

Куда ни взгляни — ахнешь от красоты и величия природы. Фото: Николай Смирнов.

И, конечно, стоит заглянуть в Музей природы, который расположился в старом купеческом доме Алиных 1905 года постройки. Сама усадьба заповедника стоит в поселке, известном с XVII века, — здесь когда-то проходили торговые пути. В музее — богатейшая коллекция птиц и удивительная этнографическая коллекция, собранная с 70-х годов прошлого века.

Познакомьтесь с Печоро-Илычским заповедником и уникальной лосефермой поближе — в подкасте проекта «Заповедная Россия».

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