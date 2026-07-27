Светлана Бондарчук в платье-чулке и дерзкий корсет Оксаны Самойловой: самые откровенные наряды «Дрим Феста»

Светские львицы дефилируют на международном фестивале в Sea Breeze смелых образах. Фото: Алина ЧЕРНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Главной звездой третьего дня фестиваля «Дрим Фест», который традиционно расположился на гостеприимном побережье Каспия Sea Breeze, стал Ty Dolla $ign — один из самых популярных артистов американской хип-хоп и R&B-сцены. Музыкант по приглашению основателя фестиваля Эмина Агаларова спел свои лучшие хиты, а на Аллее Славы Sea Breeze появилась звезда с именным автографом артиста.

Фестиваль «Дрим Фест». Фото: пресс-служба фестиваля.

- Музыка — это язык, который понимают люди во всем мире. Такие фестивали, как «Дрим Фест», показывают, что разные культуры могут встретиться на одной сцене и создать особенную энергию. Спасибо всем, кто разделяет эти моменты вместе с нами,— сказал после выступления Ty Dolla $ign.

Между тем светские львицы, как всегда это бывает на красной дорожке, соревновались яркими нарядами.

Эмин Агаларов. Фото: пресс-служба фестиваля.

Блогер Оксана Самойлова вышла к репортерам в мини в бельевом стиле, основой которого был телесный корсет со шлейфом. В 1934 году издание Fashion Art писало о подобных нарядах: «Женщина с самой идеальной фигурой в мире не может рассчитывать на то, что будет носить современные образы без грации в той или иной форме». Мол, подобные корсеты, как у Оксаны, позволяют дамам дегустировать даже самые калорийные десерты и при этом сохранять девичью фигуру.

Оксана Самойлова. Фото: Алина ЧЕРНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Произвела фурор на звездной дорожке и Светлана Бондарчук, появившись перед камерами в черном платье-чулке.

Прозрачное платье Светланы более, чем ясно демонстрировало, что под нарядом у блондинки ничего нет.

- Подобные платье модницы носят без белья, используя вместо него специальные пластыри для бюста, которые держат форму, - объяснил KP.RU стилист Виктор Марченко. -Такие платья очень любила красавица Жанна Фриске. Лямок от белья не видно, поэтому образ смотрится очень аккуратно. Можно уверено сказать, что такие пластыри незаменимая вещь в гардеробе светских львиц,-говорит стилист.

Светлана Бондарчук. Фото: пресс-служба фестиваля.

ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ ТРЕТИЙ ДЕНЬ ФЕСТИВАЛЯ?

Вечерняя программа началась с красной дорожки, где звезды представили свои образы и пообщались с ведущим Константином Тарасюком. В этот вечер на дорожке блистали Orxan Zeynall , Andro, Натаван Кулиева, Севара Халилова, Омар Гулямов, Гоша Карцев, AYSEL, Jaman T, Megi Gogitidze, Омарито, Виктория Шелягова, Евгений Плющенко и Яна Рудковская, Misha Miller, Ty Dolla $ign, Оксана Самойлова, Алена Гаврилова и другие звезды.

На сцене выступили Orxan Zeynall , AYSEL, Misha Miller, Andro, Megi Gogitidze, Jaman T, Merab Amzoevi, Jah Khalib, Sabi, Lvbel C5, Ty Dolla $ign.

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