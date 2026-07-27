Последний маршал железных магистралей Советского Союза

Отечественное скоростное движение стало реальностью при Конареве.

Имя Николая Семеновича Конарева хорошо известно многим поколениям железнодорожников как создателя современного облика железнодорожной отрасли, а его жизненный путь является примером высочайшей принципиальности, устремленности и профессионализма. На протяжении всего жизненного пути - от инженера по технике безопасности маленькой станции до поста министра путей сообщения СССР - Николай Семенович отстаивал интересы железнодорожного транспорта, как свои личные, жизненно необходимые приоритеты.

Такое отношение к делу, безусловно, принесло ему огромное уважение и благодарность тысяч работников стальных магистралей. Показателен такой факт. Когда в 1988 году из-за принципиальной позиции Николая Семеновича Верховный Совет СССР не утвердил его на пост министра путей сообщения, в Москву вместе с обращениями руководителей различного уровня посыпался такой шквал писем от рядовых железнодорожников, что его пришлось утвердить. Как вам такое?

КРУЧЕ, ЧЕМ В АМЕРИКЕ!

Николай Конарев и правда опередил свое время, заложив фундаментальный каркас современной железнодорожной сети. Его жесткие стандарты обеспечения безопасности по-прежнему остаются главным законом на путях. А еще именно при Конареве началось внедрение первых автоматизированных систем управления, ставших прообразом сегодняшней тотальной цифровизации.

Конарев Н. С., 1991 г.

- Николай Семенович всегда занимался поиском новых технических решений. С его приходом в Министерство путей сообщения стала внедряться комплексная технология перевозочного процесса, благодаря чему оборот вагона был доведен до значения менее 7 суток - фантастический по тем временам результат, - рассказывает президент Международной академии транспорта Виктор Досенко. - Вместе с тем ему принадлежит теоретическое обоснование применения алюминотермитной сварки рельсов, что позволило повысить надежность стыковых соединений. За счет внедрения этой технологии были повышены скорости движения поездов и увеличился срок службы рельсов. В результате сократились эксплуатационные расходы и увеличилась пропускная способность.

Именно при Николае Конареве (в 1988 году) железнодорожный транспорт нашей страны достиг самых высоких за свою историю показателей. Было перевезено 4,1 миллиона тонн грузов: по грузонапряженности в два раза больше, чем в США. Вопросу грузоподъемности новых вагонов Конарев отдал много сил. Также при нем на экспериментальном кольце в Щербинке было проведено огромное количество испытаний, по итогам которых загрузка вагонов была увеличена. Это позволило существенно нарастить объем перевозимых грузов и в известной степени решить проблему нехватки подвижного состава.

Также необходимо отметить огромную роль Николая Семеновича в решении важнейших и - по тем временам - неоднозначных вопросов, связанных с внедрением вычислительной техники и развитием скоростного движения. На сегодня не будет преувеличением сказать, что именно с него началась не только цифровизация отрасли, но и строительство скоростных участков и создание отечественных скоростных поездов.

Конечно, было много и других достижений. Так, именно под руководством Конарева завершилось строительство грандиозного проекта века - Байкало-Амурской магистрали (БАМ). И Конарев же был причастен к запуску знаменитых БЖРК - боевых мобильных ракетных комплексов на железнодорожном ходу. Идея ракетных комплексов, перемещающихся по железным дорогам под видом обычных поездов, была предложена министром обороны СССР Дмитрием Устиновым, при этом все параметры БЖРК согласовывались с Конаревым. Аналогов не было ни у одной страны мира! Это значительно укрепило обороноспособность нашей страны.

ДЕЛО ПРИНЦИПА

Интересен и жизненный путь Николая Семеновича. Он родился 19 января 1927 года в Сталино (ныне Донецк). Детство провел на Кубани. Позже его семья переехала в город Невинномысск. Там он пережил немецкую оккупацию, принимая участие в диверсиях против отступающих войск врага. После освобождения Невинномысска окончил среднюю школу, вступил в комсомол и пытался уйти добровольцем на фронт, но не прошел по зрению.

В 1949 году после окончания Харьковского института инженеров железнодорожного транспорта молодой инженер Николай Конарев получил распределение на станцию Основа - крупную сортировочную станцию Харьковского железнодорожного узла. Его назначили инженером по безопасности, для чего были веские причины: только за один месяц на станции произошло около полусотни браков (сходы подвижного состава, столкновения, прием поездов на занятый путь). Именно с того времени важным правилом стала ежедневная утренняя проверка стрелочного хозяйства, инструктаж, разбор всех случаев брака. Он разработал новые требования безопасности и внедрил систему реагирования на аварийные ситуации, включающую как организационные меры, так и технические мероприятия: каждая нештатная ситуация во избежание подобных тщательно анализировалась. Такой подход только за первый год работы позволил решить ряд проблем станции и существенно сократить аварийность, связанную с тяжелым послевоенным состоянием железных дорог.

Н. С. Конарев на собрании, посвященном выпуску 5000-го тепловоза ЧМЭ3.

Уже в 25 лет Конарев возглавил отдел эксплуатации Основянского отделения дороги, а через полтора года стал помощником начальника Южной железной дороги. В 1960 году Конарев стал начальником службы движения той же дороги, а затем - первым заместителем начальника дороги. С 1972 года его назначили на должность руководителя Южной железной дороги. Любопытно, что это произошло после его разговора о наболевших проблемах с Генеральным секретарем ЦК КПСС Леонидом Брежневым, посетившим проездом Харьков в 1969 году. Тогда Конарев откровенно рассказал обо всем, что его волновало, но вместо каких-либо «мер воздействия» последовало… повышение. И это, к слову, показательный момент: Николай Семенович никогда не шел на компромисс с начальством, если дело касалось выполнения плана перевозок и безопасности движения. Он был принципиален и в начале карьеры, и все последующее время. Так, в 1991 году уже министр путей сообщения СССР Николай Конарев написал несколько обращений на имя первых лиц государства, в которых высказал свое несогласие по некоторым вопросам, связанным с реконструкцией отрасли (в частности, с вопросом о приватизации подвижного состава). Но услышан он не был. После этого Конарев написал заявление о своей отставке. Вот такая жизненная позиция!

При этом Николай Семенович не был, как принято говорить, кабинетным чиновником. Он активно ездил по стране, изучал, чем и как живет железнодорожная отрасль, неоднократно бывал и в заграничных командировках.

- Уже будучи министром путей сообщения, на одном из совещаний Николай Семенович сказал следующее: «Каждый, кто переступает порог министерства, обязан подумать, что я сегодня должен сделать, чтобы выполнить план. Каждый, кто уходит, должен подумать: что я сегодня не сделал, в чем подвел свой коллектив и всю сеть?» Этого принципа он придерживался всю свою трудовую жизнь, отсюда и та степень ответственности, которая позволила ему достигнуть высоких результатов: не только выстоять нашему железнодорожному транспорту в те годы, но еще и показатели повышать, - рассказывает директор Центрального музея железнодорожного транспорта (ЦМЖТ) РФ Владимир Мителенко.

Удостоверение и памятная медаль «Создателю БЖРК», принадлежавшие Н. С. Конареву.

СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ

Сохранение памяти о Николае Конареве - тема для отдельного большого разговора. Семья Николая Семеновича передала в фонды ЦМЖТ уникальную коллекцию, насчитывающую около 1500 предметов. Из Москвы в Петербург были бережно доставлены личный стол министра и предметы интерьера кабинета: телефонный аппарат, настольная лампа, чернильный прибор, изготовленный из яшмы и змеевика, наручные часы, очки, многочисленные памятные сувениры… Также в музей была передана часть уникальной библиотеки Николая Семеновича, отражающая его широкий круг интересов и имеющая ценность не только для исследователей истории железных дорог, но и для культурологов. При этом многие альбомы по искусству, энциклопедии, путеводители, собрания сочинений имеют дарственные надписи авторов, известных российских политиков и деятелей искусства.

Сувенир в честь добычи 1 000 000 000 тонн экибастузского угля.

В процессе работы с этим уникальным фондом музей подготовил выставку в одном из залов постоянной экспозиции, где воспроизведена рабочая атмосфера кабинета Николая Семеновича. По словам Владимира Мителенко, особую ценность имеет блокнот с личными записями министра, его рабочая папка с документами (Николай Семенович по крупицам собирал и бережно сохранял историю отечественных железных дорог). А любителей искусства не оставят равнодушными эмалевые панно «Москва» и «Тбилиси», выполненные Зурабом Церетели в 1983 году (год 200-летия подписания Георгиевского трактата) о переходе Грузии под протекторат Российской империи.

Стол Конарева.

На выставке представлены и личные вещи министра.

Вместе с тем вдова Николая Конарева Тамара Михайловна передала в музей больше сотни фотографий: семейные портреты, материалы c разных встреч и поездок Николая Семеновича, в том числе и собранные в фотоальбомах.

Николай Конарев считал, что работа на железной дороге требует большого физического и нервного напряжения, поэтому особое значение придавалось спорту и физкультуре на транспорте. Семья Конарева также передала в дар музею несколько наборов шахмат - Николай Семенович был заядлым шахматистом, причем очень сильным игроком. Вспоминают, что однажды он играл с двукратным чемпионом СССР, международным гроссмейстером Львом Полугаевским - и гроссмейстер предложил в итоге ничью.

Николай Конарев и сам прикладывал немало усилий для сохранения истории. Например, он издал книгу, ставшую памятником железнодорожникам, участвовавшим в Великой Отечественной войне. Книга вышла под его редакцией в 1985 году, а уже через два года по многочисленным просьбам было опубликовано второе издание. Николаю Семеновичу удалось объединить в редакционную коллегию представителей и железных дорог, и транспортных институтов, и предприятий, и органов военных сообщений, железнодорожных войск. В книге приведены воспоминания ветеранов войны и труда, повествование начинается с рассказа о революционных, боевых и трудовых традициях железнодорожников, показана огромная работа железных дорог в обеспечении нужд фронта и тыла в годы Великой Отечественной войны, развитие их в послевоенный период.

З. К. Церетели. Художественное панно. Москва.

З. К. Церетели. Художественное панно. Тбилиси.

- В следующем году будет отмечаться 100-летие со дня рождения Николая Конарева, и это показательно, как часто и много о нем сейчас начали говорить. Память о великом человеке должна быть яркой, живой и вдохновляющей подрастающее поколение. И наш музей - Центральный музей железнодорожного транспорта России - в первую очередь ставит перед собой задачу по сохранению истории наших железных дорог и истории людей, связанных с ними. На истории жизни Николая Семеновича нужно и должно учиться нам всем, - резюмирует Владимир Мителенко.

НА ЗАМЕТКУ

В 2018 году о Николае Конареве была издана книга «Маршал стальных магистралей» Владимира Кожевникова, члена Союза писателей России и почетного гражданина города Невинномысска. Автор отмечал: «Конарев был удивительно честный и принципиальный человек, того же требовал от других: так же строго спрашивал и поблажек не делал. Его отношение к делу может быть примером для каждого из нас».

КСТАТИ

По мнению Виктора Досенко, Николай Конарев достоин того, чтобы провозгласить 2027 год Годом Н. С. Конарева и провести различного рода памятные мероприятия и научно-практические конференции на различных площадках - в музеях, университетах, научно-исследовательских учреждениях и предприятиях железнодорожного транспорта.

- Николай Семенович этого достоин. Он заслужил сохранение его наследия для потомков! - считает Виктор Досенко.

А В ЭТО ВРЕМЯ

К юбилею Международная академия транспорта готовит памятную книгу совместно с издательством «ТЕХНОСФЕРА», ИПК «СТРАЖ» и многочисленной группой соавторов, среди которых соратники Николая Конарева, работавшие непосредственно под руководством выдающегося министра: А. Д. Чернюгов, К. П. Айрапетов, В. Т. Семенов и другие. Памятные статьи представили в распоряжение редакции руководители важнейших смежных министерств и ведомств: В. А. Брежнев, генерал-полковник Г. И. Когатько, а также руководители железных дорог из бывших союзных республик: Н. К. Исингарин, С. И. Шкапич и многие другие.

Читатели смогут узнать про развитие и историю железных дорог СССР в 1980-х годах, когда в состав МПС входил и промышленный транспорт с метрополитеном. Особенностью издания будут конкретные достижения и то, какими методами научно-технического перевооружения и активного внедрения автоматизированных систем управления были достигнуты практические результаты. В практическое воплощение рекордных показателей была вовлечена «вся армия» железнодорожников великой страны - от путевого рабочего до работников центрального аппарата.

В книге будут представлены также и объективные оценки деятельности МПС во главе с Николаем Конаревым, которые прозвучали с официальных трибун партийных съездов и различных международных форумов, а также из мемуаров высших руководителей страны того периода: Н. А. Тихонова и Н. И. Рыжкова.

А из воспоминаний Нигматжана Кабатаевича Исингарина, начальника Целиноградской железной дороги, заместителя министра путей сообщения СССР, читатели смогут узнать, как в феврале 1986 года на участке Экибастуз-Сороковая был проведен суперпоезд из 440 вагонов, вес которого достигал 42 129 тонн без веса локомотивов, а общая его масса составила свыше 43 тысяч тонн.

Фото: ЦМЖТ РФ и Михаила Годовника.

Автор признателен за помощь и содействие в подготовке материала президенту Международной академии транспорта Виктору ДОСЕНКО, директору Центрального музея железнодорожного транспорта Российской Федерации Владимиру МИТЕЛЕНКО, главному хранителю ЦМЖТ Зиле НИГМАТЗЯНОВОЙ и генеральному директору АО «ИПК «СТРАЖ» Виктору КРЫЛОВУ.