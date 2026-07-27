После учений НАТО «Квадрига» из строя вышло от половины до 70% самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze Фото: EAST NEWS.

Европейские политики, в отличие от философов, нашли ответ на вопрос «в чем смысл жизни?» Конечно, в подготовке к войне с русскими, которая назначена на 2030 год. Иначе чем оправдать свое не особо полезное существование.

БУДЕТ ЛИ ВОЙНА ЕВРОПЫ С РОССИЕЙ В 2030 ГОДУ

Сколько ни тверди Россия, что разговоры о нападении на Европу - полный бред, «элиты» Старого света из наезженной колеи вылезать не собираются. Но реален ли их план самостоятельно - без Америки - настолько вооружиться к 2030 году, чтобы почувствовать себя хозяевами положения? Дьявол, как всегда, в деталях.

НЕМЕЦКИЙ ТАРАН ПРОТИВ РОССИИ

На роль военного лидера Европы претендует Германия. «Она остается тем же самым сердцем европейского милитаризма, которое билось и в Первую, и во Вторую мировую», - говорит эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

С ним согласен военный историк Юрий Кнутов:

«Германию раскручивают таким образом, чтобы она стала тараном против России после Украины, Четвертым рейхом», - цитирует Кнутова KP.RU.

В начале июля правительство Мерца одобрило проект бюджета на будущий год: прямые военные расходы в нем увеличены на треть, до €109 млрд. Канцлер открыто заявил о намерении сделать бундесвер «сильнейшей армией Европы» (слава богу, без своего ядерного оружия). А министр обороны Борис Писториус представил военную стратегию, в которой Россия названа главной долгосрочной угрозой.

В начале июля правительство Мерца одобрило проект бюджета на будущий год: прямые военные расходы в нем увеличены на треть Фото: REUTERS.

Однако на этом воинственном фоне весьма показательной выглядит история экс-командующего сухопутными войсками Германии генерал-лейтенанта Альфонса Майса. В начале СВО на Украине герр Майс громче других кричал, что бундесвер «пуст» и ему нечего противопоставить ужасным русским. Но самое интересное, что недовольство Альфонса никуда не ушло и по сей день - по совершенно объективным причинам.

СИСТЕМА СВЯЗИ ПРЕВРАТИЛАСЬ В ТЫКВУ

Год назад министр Писториус отправил Майса в отставку. Поводом стала его критика цифровизации немецкой армии: недовольство генерал высказывал в докладах наверх. План был амбициозный: за €11,5 млрд перевести войска с устаревшей аналоговой радиосвязи на единую защищенную цифровую ИТ-сеть. Но все пошло не по плану.

На первых полевых испытаниях весной 2025 года система, которая должна была посредством цифровых радиостанций, серверов и бортовых компьютеров связать все танки Leopard, БМП Puma и другую военную технику, показала себя «неподходящей для использования». Однако Писториус продолжал докладывать Бундестагу, что все замечательно - и параллельно избавился от неудобного Майса, который не замедлил слить скандальную информацию журналистам.

Январские испытания в местечке с говорящим названием Люнебургская пустошь оказались еще позорней. Передача одного сообщения занимала час. До «Леопардов» сигнал вообще не доходил. Объекты в реальном времени на экранах не двигались - выглядели «серыми застывшими точкам».

Система, над которой трудились лучшие немецкие компании, включая Rheinmetall, не работает до сих пор. Больше того: эксперты называют ее «опасной для жизни и здоровья солдат»: новая электроника потребляет аномально много энергии, вызывая в танках короткие замыкания. В июне пришлось выделить на доработки очередной транш в €2,4 млрд.

ГАУБИЦЫ ВСТАЛИ НА ВЕЧНЫЙ РЕМОНТ

В июне СМИ Германии раздобыли скандальный армейский отчет. После учений НАТО «Квадрига», когда немецкие войска перебрасывали к границам Восточной Европы и отрабатывали «масштабный контрудар в Литве», из строя вышло от половины до 70% самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000, БМП Marder и БТР Boxer.

Запчастей для ремонта катастрофически не хватает, сейчас починки ждет половина всего парка подобной техники Бундесвера. Главные причины - передача деталей Украине и знаменитая, неистребимая немецкая бюрократия. Чтобы заказать деталь, командир, скажем, роты, пишет запрос военным техникам, те передают его в ответственное за ремонт госведомство, оно согласует трату с Минобороны, оттуда шлют запрос ведомству по закупкам. Так получение копеечного кабеля занимает месяцы, пока боевая машина за миллионы евро стоит мертвым грузом в ангаре.

ПОЧЕМУ РУХНУЛИ АКЦИИ RHEINMETALL

Расхожее мнение - что европейские оборонные концерны растут как на дрожжах. Однако 24 июня акции немецкого гиганта Rheinmetall рухнули на 20%. В этот день Писториус объявил о прекращении программы строительства 6 новейших фрегатов проекта F126, которые должны были стать флагманами морских натовских группировок. И оснащаться новейшими радиолокационными станциями Thales, зенитными ракетами ESSM Block 2 - это позволило бы им разворачивать зонтик ПВО и охотиться за подлодками.

24 июня акции немецкого гиганта Rheinmetall рухнули на 20% Фото: REUTERS.

Проект с 2020 года был призван стать символом «европейской кооперации»: общую архитектуру немцы поручили голландской компании Damen Schelde Naval Shipbuildin, французский концерн Thales отвечал за систему боевого управления, их коллеги из Франции, Dassault Systèmes - за компьютерную программу для проектирования. Строить фрегаты собирались на немецких верфях.

Но выяснилось, что французская программа, рассчитанная на авиацию, совершенно не подходит для судостроения. В итоге ни один фрегат не был спущен на воду, а ценник с €10 млрд вырос почти вдвое.

Надеясь перехватить заказ, Rheinmetall выкупил большие немецкие верфи за €1,5 млрд и предложил правительству спасти проект за еще 12 млрд. Но получил отказ.

К тому моменту оборонный бюджет страны уже трещал по швам, и минобороны предпочло сэкономить 6,4 млрд, заказав вместо этого компании ThyssenKrupp Marine Systems 8 гораздо более мелких фрегатов MEKO A-200, вмещающих вдвое меньше ракет и лишь слабые сонары.

ДРОНЫ ИЗ СЕКРЕТНОГО ЦЕХА

Две недели назад The New York Times написала о секретном немецком заводе молодой да ранней компании-стартапа Helsing SE, выпускающей дроны с искусственным интеллектом. Цех замаскирован под обычный ангар, на нем нет вывесок, владельцы гордятся тем, что за при какой-либо угрозе за сутки могут демонтировать все линии сборки и перевезти в другую точку Германии.

Рыночная стоимость компании достигла €18 млрд. Она за счет германского бюджета поставляет Украине тысячи беспилотников и, пропиарившись на этой теме, заключила с правительством ФРГ контрактов на миллиард евро по интеграции ИИ в системы вооружения и производство дронов.

Helsing выпускает дроны с искусственным интеллектом Фото: REUTERS.

Ложкой дегтя для стартаперов стали расследования Blomberg и Politico: только четверть дронов Helsing смогли взлететь с катапульты на фронте, 74% промахивались, падали, теряли управление. Искусственный интеллект не работал, наши системы РЭБ легко справлялись с «птичками».

В свежем репортаже Deutsche Welle (признана в России нежелательной организацией) украинские военные посетовали: у новой модели HX-2 недостатки сохранились, но детали им разглашать запретили. Интересно, куда же уходят миллиарды?

БИТВА НЕМЕЦКИХ И ФРАНЦУЗСКИХ АМБИЦИЙ

- 8 июня Мерц и Макрон объявили о крахе проекта по созданию общеевропейского истребителя 6 поколения Future Combat Air System.

На это с 2017 года успели потратить €3,2 млрд. Но французская Dassault Aviation и европейский Airbus Defence and Space, представлявший интересы Германии, вдрызг рассорились из-за инженерных амбиций. Вдобавок французы настаивала на модификации истребителя, способной взлетать с авианосца и нести ядерное оружие, а немцам это было не нужно.

- В июле рухнул девятилетний проект с единым европейским «танком будущего» Main Ground Combat System. Освоить, правда, успели только €25 млн, поскольку немцы и французы не сумели договориться о том, чьё орудие станет для танка основным.

- Летом официально признали невозможность построить совместный «Европейский небесный щит» ПВО/ПРО, идею которого предложил в 2022 году тогдашний канцлер ФРГ Шольц. Немцы сделали ставку на американские комплексы «Патриот», израильские Arrow-3 и свои IRIS-T SLM. Французы требовали сделать основой «щита» их совместный с Италией комплекс SAMP/T с ракетами Aster. В итоге над континентом разворачиваются две технически не связанные системы ПВО, которые не могут обмениваться данными в режиме реального времени.

ПРОГНОЗ ЭКСПЕРТОВ О ВОЙНЕ ЕВРОПЫ С РОССИЕЙ

«Не стоит недооценивать военно-экономический потенциал европейских стран, он достаточно мощен, - резюмирует в разговоре с KP.RU военный обозреватель, полковник в отставке Михаил Ходаренок. - Но я сомневаюсь, что ЕС способен заместить весь спектр вооружений. Например, основу ВВС европейских государств в обозримом будущем составит американский истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35. Наиболее продвинутые образцы техники - зенитные ракетные системы, системы разведки и связи - поставляют только США».

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