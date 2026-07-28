Быль дорог. Честное путешествие на 10 тысяч километров из Владивостока в Москву, чтобы увидеть настоящую страну

Журналист КП Андрей Вдовин (в центре) с друзьями в тот самый вечер. когда родилась идея поездки через всю страну. Фото: Андрей ВДОВИН. Перейти в Фотобанк КП

Этой идее несколько лет. Мы с детства знаем, что живем в самой прекрасной и большой стране в мире. Мы пели "от тайги до Британских морей", читали в школьных учебниках про Ермака и Хабарова, слушали разное про БАМ и смотрели по ТВ, как во Владивостоке открывают мост на остов Русский…

Но что мы сами видели из всей России своими глазами? Почему нас носит по разным Египтам, Таиландам и даже, прости Господи, по Гондурасам с Гватемалами, а мы даже ни разу не встречали рассвет на сопке Змеиной возле Хабаровска?..

И тогда мы с друзьями придумали себе главное приключение жизни – путешествие на машинах от Владивостока в Москву. Больше 9 тысяч км, если особо не сворачивать. Десятки городов... Сопки, степи, тайга и равнины... Амур, Енисей, Волга…

Путешествие начнется во Владивостоке Фото: Вадим ПОПОВ. Перейти в Фотобанк КП

И не просто гнать по трассе, а останавливаться, чтобы поохотиться за крабами в Приморье. Чтобы увидеть космодром Восточный и кинуть взгляд на Китай из Благовещенска, зайти в буддийские храмы Улан-Удэ, заехать на Байкал, а потом посмотреть на Братскую ГЭС…

Долго не получалось и не складывалось. Нужны время, деньги, силы… Что-то постоянно мешало, часто казалось, что это все ни ко времени. Но в один момент мы решили: мы едем либо сейчас, либо все так и останется несбыточной мечтой.

План поездки и карта

План у нас очень примерный. Летим во Владивосток. Там мы получаем купленные почти вслепую две машины, забираем из доставок заранее заказанную экипировку, из транспортных компаний отправленные из Москвы запаски и инструменты, машем на прощание ручкой в сторону Японии и дальше по списку: Хабаровск, Благовещенск,

Чита, Улан-Удэ, Иркутск… Со всеми приключениями.

Журналист "КП" Андрей Вдовин едет через всю страну

Потому, что если ты живешь в самой красивой стране, ты не имеешь права знать ее только по книгам.

А здесь мы будем оставлять путеводные заметки. Про дороги и ситуацию с бензином. Про то, что видели, где останавливались и что удалось попробовать. А вдруг пригодится? А вдруг кто-то тоже захочет сделать себе главное приключение жизни?

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Часть 1. Владивосток – город лестничных маньяков, борьба Никиты Хрущева со ступеньками, безответственные кальмары и как выбрать авто для путешествия и не попасть на деньги

Часть 2. Быль дорог: Владивосток – город лестничных маньяков, борьба Никиты Хрущева со ступеньками, безответственные кальмары и как выбрать авто для путешествия и не попасть на деньги

Часть 3. Быль дорог. Самое страшное место по трассе после Хабаровска и зачем в Биробиджане названия улиц пишут на идише

Часть 4 Быль дорог. Одним днем из Благовещенска в Китай, лапша, мемы, и почему утке по-пекински запретили переходить границу

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