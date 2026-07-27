Дмитрий Песков: Сообщения о воздушном перемирии - измышления СМИ

Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

- …Дмитрий Сергеевич, источники «Рейтер» сообщили, что на встречах Зеленского в США (планируется на вторник, 28 июля. - А.Г.) будет обсуждаться инициатива воздушного перемирия. Есть ли у Москвы какая-то информация об этом по дипломатическим каналам?

- Действительно, несколько дней тому назад уже эта информация появилась, - сказал официальный представитель Кремля, отвечая в понедельник, 27 июля, на вопросы журналистов. - Но пока это не более, чем измышления СМИ - средств массовой информации.

Но пока какой-либо конкретики на сей счет нет, какой-либо конкретики насчет каких-либо новых формул или предложений тоже нет.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КРЕМЛЯ

Вопрос:

- Президент вчера заявил, что с попытками захвата российских торговых судов нужно бороться как с пиратством. Дмитрий Сергеевич, скажите, пожалуйста, идет ли речь о каких-то дополнительных мерах защиты? Может быть, рассматривается вариант дооснащения торговых судов дополнительными оборонительными средствами? И если да, то какие ведомства будут за эту работу отвечать?

Песков:

- Действует международное морское право, в соответствии с которым международные торговые суда не могут быть вооруженными, они поэтому и торговые коммерческие суда.

Какое-то другое дополнительное оборудование этих судов тоже невозможно, поэтому об этом речи в принципе идти не может.

Но то, что российский флот может принимать меры по защите, - да, президент вчера сделал на этот счет исчерпывающее заявление.

Вопрос:

- Зеленский сказал в субботу, что Россия рассматривает возможность привлечения 30 тысяч северокорейских военнослужащих для участия в СВО. И якобы под их размещение уже готовятся объекты. Можете ли вы как-то прокомментировать эти слова?

Песков:

- Не считаю необходимым их комментировать. Не Зеленскому говорить о наших планах.

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