Более 70 тыс. детей прошли уроки по безопасности в рамках проекта «Острова приключений»

Фото: пресс-служба «Пятёрочки»

К инициативе подключились более 900 учебных заведений из 75 регионов России.

Торговая сеть «Пятёрочка», с Центром поиска пропавших людей (ЦППЛ) и «ЛизаАлерт» подвела итоги работы образовательного проекта «Острова приключений» за 2025/2026 учебный год.

За рассматриваемый период к проведению занятий присоединились порядка 2 тыс. педагогов. Все методические материалы (сценарии, презентации, игры, плакаты и видео) бесплатно доступны на сайте проекта. Кроме того, преподаватели и воспитатели могут пройти очный инструктаж от экспертов ЦППЛ и поискового отряда «ЛизаАлерт».

Фото: пресс-служба «Пятёрочки»

Проект был запущен в 2022 году на базе программы устойчивого развития. Его цель — сформировать у детей навыки безопасного поведения в городе. Бесплатные интерактивные уроки разработаны для трёх возрастных групп от 6 до 18 лет. В понятной форме участникам объясняют, как правильно вести себя при встрече с незнакомцами, самостоятельно передвигаться по улице и что предпринимать, если заблудился. Чтобы провести курс занятий «Острова приключений» у себя в школе, колледже или детском саду, педагогу необходимо скачать готовые методические разработки на платформе «Школа питания».

Лидером среди регионов по числу участников «Островов приключений» в завершившимся учебном году стал Краснодарский край (7,5 тыс. человек). В десятку самых активных вошли: Свердловская (4,4 тыс.), Ростовская (3,9 тыс.), Нижегородская (3,1 тыс.), Московская (3,0 тыс.), Челябинская (2,1 тыс.), Кемеровская (2,1 тыс.) и Самарская (1,9 тыс.) области, а также Хабаровский (1,9 тыс.) и Приморский (1,9 тыс.) края.

Фото: пресс-служба «Пятёрочки»

Высокую оценку инициатива получила в педагогическом сообществе. Учителя и воспитатели отмечают не только актуальность темы безопасности, но и современную подачу материала. По их словам, готовые методические комплекты избавляют от необходимости искать информацию в разных источниках, а вовлекающий формат помогает детям отработать навыки на практике.

«На занятиях даются не абстрактные правила, а конкретные инструкции, которые ребёнок может применить сразу. Игровые сценарии позволяют "прожить" сложные ситуации в безопасной обстановке и понять: безопасность — это не набор запретов, а забота о себе и близких. А точная адаптация под возраст помогает удержать внимание и дошкольников, и старшеклассников», — отмечают преподаватели.

Фото: пресс-служба «Пятёрочки»

Образовательные материалы полностью соответствуют стандартам ФГОС и ФООП. Они легко интегрируются как в программы для дошкольников, так и в школьные предметы (ОБЗР, окружающий мир, обществознание), а также подходят для классных часов, внеклассных занятий и летних лагерей.