«Взяли с собой на Эльбрус кошку»: что известно о погибшей группе альпинистов из Боснии и Герцеговины

Погибшие на Эльбрусе альпинисты из Боснии и Герцеговины взяли с собой кошку. Фото: соцсети

Городок Зеница в Боснии и Герцеговине погрузился в траур: во время восхождения на Эльбрус погибли пять его жителей. KP.RU выяснил, кем были эти люди.

В Зенице, где живут преимущественно боснийские мусульмане, всего около 70 000 человек населения. Город известен старинной крепостью, металлургическим заводом и своей альпинистской школой. Со всех сторон Зенице окружен вершинами Динарского нагорья, во времена Югославии завод вкладывал большие деньги в развитие альпинизма - эти традиции живы до сих пор.

Вся группа из семи человек, которая отправилась на Эльбрус (5642 м.), состояла в одном клубе - Vedro. На штурм российской вершины альпинисты пошли в субботу, 25 июля. Все участники восхождения были опытными спортсменами. К походу готовились несколько месяцев и решили обойтись без местного гида.

Но субботним вечером группа запросила помощь. Из-за сильнейшего ветра альпинисты потеряли направление. Пять человека скончались от переохлаждения, двоим удалось выжить.

Среди погибших — доктор Мелиха Чаушевич, челюстно-лицевой хирург, работавшая в больнице Зеницы. В 2025 году Чаушевич вошла в историю как первая женщина из Боснии и Герцеговины, покорившая вершину Кинабалу в Малайзии (4095 метров).

«Тот пик географически находится очень далеко от нас, поэтому его трудно покорить, мало у кого есть опыт. Но так получилось, что я оказалась в нужном месте в нужное время, и представилась возможность, которую я не могла упустить», - говорила Чаушевич в одном из интервью. Она также отмечала, что в альпинизме важна не только физическая подготовка, но и удача.

Трагедия унесла и жизни супругов Алмы и Дениса Окановичей, которые состояли в горной Службе спасения Зеницы. Они называли себя «Трио фантастико», поскольку часто брали в походы кошку по кличке Мацика и сделали ее главной героиней своего блога. За два дня до трагедии они опубликовали снимки с акклиматизационного восхождения, на котором Мацика был с ними. Подпись гласила: «Кошка направляется к самой высокой вершине Европы». Судьба животного неизвестна.

Погибли также самые возрастные альпинисты, 63-летний Алмир Кривдич и 44-летний Нермин Талам. Талам покорил все вершины своей страны высотой более 2000 метров - для него Эльбрус должен был стать главным достижением года. Но именно Нермин первым почувствовал себя плохо на склоне.

Выделен Кемаль Видимлич, сумевший спуститься к спасателям. Фото: соцсети

Выжили Харис Адилович и Кемаль Видимлич. Кемаль был вратарем городского гандбольного клубе «Челик». Он смог в одиночку спуститься к спасателем и сообщить точные координаты группы. Оба сейчас находятся в местной больнице.

Адилович заявил, что участники были хорошо подготовлены, а причиной трагедии стал «неверный метеопрогноз». Изначально погодные условия казались благоприятными, но внезапно налетел штормовой ветер.

В клубе Vedro KP.RU тоже заявили: подготовка их альпинистов не вызывает сомнения, а ЧП случилось «тяжёлых погодных условий, с которыми не смог справиться даже опытный состав».

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