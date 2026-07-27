Министерство иностранных дел Ирана, возглавляемое Аббасом Аракчи, дало понять, что дадут достойный ответ "паразиту из Киева". Фото: REUTERS.

Киев нашел для себя нового врага и открыл против него сразу два фронта, два новых театра военных действий – каспийский и черноморский.

Конфликт Ирана и Украины: последние новости на 27 июля

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что Украина атаковала иранские торговые суда в Каспийском и Черных морях. Эти атаки привели к повреждению кораблей (находившихся к тому же в нейтральных водах!) и гибели членов экипажей. Действия «паразита из Киева» не останутся без ответа - пообещал МИД Ирана.

Похоже, что Зеленский и его хунта хотят выслужиться перед США в тот момент, когда Белый дом и Конгресс притормозили новый пакет финансовой помощи Украине в размере 400 млн долларов. Ну и заодно показать, что они «в одном окопе» с американцами. К тому же «паразит из Киева» Зеленский как раз собрался с визитом в США (он ожидается 28 июля). В ответ Тегеран предупредил, что в может ударить по Киеву.

Но не блеф ли это? Нет!

Зеленский хочет выслужиться перед США, чтобы получить от Америки оружие. Фото: REUTERS.

Ответ Ирана Украине: что может сделать Тегеран

Дальности имеющихся в распоряжении Тегерана баллистических ракет достаточного для удара Ирана по Украине. Это могут быть баллистические ракеты средней дальности семейства Kheybar Shekan Fattah или Emad/Ghadr (их дальность от 1450–2000 километров). А расстояние, скажем, от ракетной базы Тебриз в Иране до Киева составляет лишь около 1800 километров. До Киева хватит.

Плюс к этому Ирана есть и ракеты, которые способны летать на 4000 километров.

И вряд ли в Тегеране будут слишком щепетильны в выборе целей в Киеве.

К тому же, по иранской традиции, ракеты могут запустить и по базам США на Украине, которых официально, разумеется, нет, но негласно Незалежная буквально напичкана объектами с военными советниками и техникой стран НАТО. Скажут ли американцы после этого Зеленскому спасибо?

Причем, «паразит из Киева» сам много раз жаловался, что сейчас у Украины просто нечем сбивать баллистические ракеты. Напрашиваться в такой ситуации на ответку от Ирана - себе дороже. Но ради пиара и раздувания собственного величия - какой я крутой, могу и не боюсь ударить по врагу Америки за тридевять земель от самой Украины.

Ирану есть, чем ответить на агрессию Украины. Фото: Iranian Defence Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Причины конфликта Ирана и Украины

Ранее Зеленский бездоказательно обвинил Иран (а еще и Северную Корею!) в «нападении на Украину». И пригрозил им «достойным ракетным ответом». Тут явно имеется в виду ракета «Фламинго», которую Киев хотя и называет украинской, а на самом деле британская FP-6. Ее заявленная дальность - 3000 километров. Но, как утверждают многознающие спецы, эту цифру «надо делить на два». К тому же недавно, во время массированного удара по Киеву, российские ракеты разнесли в пух и прах предприятие, где изготавливаются «Фламинго».

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