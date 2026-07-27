Виктор Бут: Наши враги надеются, что мы сами выкопаем себе могилу

Известный предприниматель и общественный деятель Виктор Бут Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В пятницу, 24 июля, в эфире Радио «Комсомольская правда» состоялась премьера программы «Русский дозор Бута и Гамова».

На сайте KP.RU мы уже познакомили наших читателей с одним из участников передачи - американским журналистом и геополитиком Джоном Вароли, рассказали и о других интересных моментах.

А сейчас - как мы с Виктором Анатольевичем обсуждали другие интересные моменты…

ПОЧЕМУ АРЕСТОВЫВАЮТ АМЕРИКАНЦЕВ, ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ ИЗ РОССИИ

…- Виктор, я знаете, о чем вообще мечтаю, если честно?

- О чем же, Александр?

- Мы с вами не так давно записывали программу о том, как вы давали интервью Такеру Карлсону.

- Да, это был интересный разговор. В том числе - и на Радио «Комсомольская правда».

- А можете Такера Карлсона к нам тоже на следующую программу «Русский дозор Бута и Гамова» как-то позвать… И, может быть, дать телефон, вызовем в прямой эфир там или еще как-то свяжемся?

- По крайней мере, спросить-то можно. Давайте, да, хорошо спросим Такера Карлсона, сможет ли он присоединиться к нашей программе.

- Ладно, потому что я надеюсь, что у нас эксперимент - с выходом нашей программы - окажется более-менее удачным.

Я почему об этом заговорил? Потому что пришла такая информация: Такер Карлсон заявил, что американцев арестовывают по возвращении из России. По его словам, сначала их уговаривают не ехать в Россию, а потом они приезжают, их арестовывают. У вас, Виктор, есть какие-то сведения на этот счет? У вас же связь (с американцами. - А.Г.) такая плотная, тесная.

- Да, знаете, Александр, есть же тоже очень такие известные случаи… Например, Скотт Риттер, американский специалист по разоружению, часто приезжает к нам. И его, если мы помним, наверное, в прошлом году вначале не выпускали (из США. - А.Г.), а по возвращению (из России. - А.Г.) задержали для проведения допросов. У него дома, кажется, даже ФБР провело обыски, изъяли какие-то документы.

- Почему это происходит?

- Во-первых, сейчас Россия действительно осталась территорией нормального смысла, где, в общем-то, не навязывают никаких взглядов...

- А чего они боятся? Почему не пускают? Кстати, Карлсон снова собирается к нам приехать…

- Ну, как же? Это же... А представляете, такой пример… Вдруг американцы узнают всю правду!

- О том, что настоящая демократия не у них, а у нас?

- Видимо, так.

На Радио "Комсомольская правда" - программа «Русский дозор Бута и Гамова» Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ЗАПАДНЫЕ СМИ ВСЕ ВРЕМЯ ЛЬЮТ НА РОССИЮ ГРЯЗЬ

- Есть, Александр, и еще одна причина ревностного отношения запада, и в частности, США - к России.

- Какая же?

- Они боятся, что их граждане поймут - то, что им вещают… Что мы вот-вот сейчас от санкций, от всего этого - выкопаем себе могилу и сами себя похороним… Все эти мечты западников несбыточны.

А если говорить о таких основных американских медиа, таких «динозавров», как CNN, NBC, ABC - Россия за последние десять лет никогда еще ни в каком позитивном свете там представлена не была.

И если люди в США начнут понимать, что их кормят мифами, а король-то голый и на самом деле все не так, о чем пишут и чем их пугают…

В последнее время к нам часто приезжают американские представители. И очень много, кстати, американцев переселяются в Россию.

Я думаю, что если мы создадим четкую программу о переселении в Россию нормальных американцев, тех, которые хотят, например, жить в сельской местности у нас, чтобы им никто не мешал построить свою жизнь… Думаю, и наша страна от этого только выиграет.

Я считаю, что мы должны помочь и таким нормальным американцам, и нормальным немцам, и нормальным французам, шведам приехать к нам сюда.

Я считаю здесь очень полезным опыт Нижнего Новгорода, за последнее время в эту область переехало более 500 семей немцев и представителей других национальностей.

Интересно, что у них там в региональном правительстве есть специальный министр, который занимается этим. Мы были в гостях, познакомились с этим опытом, это просто уникальный, хороший пример, и его надо распространять.

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

ПОЧЕМУ ВАШИНГТОН КРИВИТ ДУШОЙ

- Такой еще вопрос, Виктор. Странная позиция и странное поведение Вашингтона. С одной стороны, Трамп ставит условия, типа - мы готовы вернуть взаимоотношения с Москвой в нормальное русло, если вы закончите конфликт на Украине. А сами…

- …поставляют оружие.

- Нет, это одно дело - поставляют оружие на Украину. Другое дело, они эскалируют конфликт или войну и в Персидском заливе.

- Не только в Персидском заливе, но и на Украине.

- О чем я и говорю.

- Посмотрите, это опять же странная позиция: да, давайте миритесь с Украиной, а сами мы делаем то, что нам надо. Поэтому верить американской стороне на слово нельзя. Нужно доверять, но проверять.

- А почему они Иран уже вторую неделю бомбят?

- Почему бомбят? Давайте посмотрим. Во-первых, почему Трамп подписал так называемый меморандум о прекращении боевых действий?

- И который сами же нарушили.

- Для того, чтобы провести празднование Дня независимости, 250-летие США…. И - Чемпионат мира по футболу.

Но - как только сборная США вылетела и не дошла до полуфиналов, Трамп дал распоряжение: раз так, раз наша сборная не побеждает, будем опять бомбить Иран. Повод был найден абсолютно высосанный из пальца. Так как Трамп эту войну не закончил, для него сейчас очень сложная ситуация.

Полностью перекрыт Ормузский пролив. Но мы с вами прекрасно знаем, слышали эту новость, хуситы перекрыли и Баб-эль-Мандебский пролив.

- Как и обещали.

- Как и обещали. И более того, подожгли несколько танкеров Саудовской Аравии.

- К чему это все приведет? - Котировки стоимости нефти на Западе стали расти. А блокировка еще и Красного моря, Персидского залива уменьшит на 35% объемы всей нефти и нефтепродуктов на рынке. И это действительно приведет к кризису. На самом деле, даже то, что Трамп вместе с Израилем начал этот конфликт в феврале, уже привело к тому, что, например, в США фермеры недополучили 50% удобрений. И в этом сезоне ожидается, что урожаи в США будут намного меньше, чем обычно.

ГРОЗИТ ЛИ ЗАПАДУ ГОЛОД?

- А голод грозит Соединенным Штатам так же, как и Европе?

- Соединенным Штатам голод, наверное, сразу грозить не может, потому что запасы продовольствия большие, и агросектор у них как-то справится. Просто не будет экспорта. Это повлияет на цены зерна в мире, на цены сои, на цены кукурузы. И,прежде всего, пострадает Африка, пострадает Ближний Восток, который, когда рынок был сбалансирован, мог себе позволить покупать зерно хотя бы для хлеба по каким-то нормальным, взвешенным ценам. Теперь это - проблема.

Плюс то, что украинские вооруженные силы стали атаковать суда в Черном море, в том числе и те, которые возят зерно. И мы вынуждены теперь тоже поражать их суда… И это приведет к тому, что экспорт зерна нынешнего сезона из Российской Федерации, скорее всего, тоже будет затруднен, снизится.

И это тоже приведет к росту стоимости покупки зерна для хлеба, прежде всего, на Ближнем Востоке и в Африке.

Если в ближайшее время не будут найдены какие-то решения, а лучше - если конфликт не закончится нашей полной победой, то, конечно, это может привести и к голоду в этих регионах.

Виктор Бут и Александр Гамов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

КАК НАШЕГО БУТА ВОСПРИНИМАЮТ В АМЕРИКЕ

- И я всегда у вас спрашиваю, о чем наш Бут рассказывает американцам? Вас периодически выводят в эфиры американских телекомпаний. И как там воспринимают? Не только Такер Карлсон, но и другие журналисты любят нашего Бута выводить. А вы довольны?

- Мы регулярно делаем совместный эфир с Алексом Джонсоном, таким известным журналистом, как и Такер Карлсон. Они, кстати, часто вместе тоже общаются и делают совместные интервью.

И в последнем интервью мы очень долго обсуждали именно то, что мы уже подошли к риску начала Третьей мировой войны, ее горячей стадии.

Очень все близко, это намного ближе, чем было во время Карибского кризиса. Потому что такое поведение руководства США абсолютно безответственное. Плюс - нагнетание эскалации и подготовка к войне, прежде всего, со стороны Германии, Франции, Англии.

Мы с Алексом Джонсоном проанализировали заявление Германии о том, что они могут за год получить ядерное оружие. Это очень тревожно…

- И как нашего Бута воспринимают? Давайте мы подготовим и нашим читателям и слушателям дадим выдержки из этого интервью.

- Хорошо.

Дело в чем? Ситуация действительно напряжена. Потому что мы уже перешли, наверное, точку невозврата.

Вернуться к тому, как это было до того как, будет очень-очень сложно.

Мы долго обсуждали, во-первых, то, что не осталось каких-то здравых сил, стремящихся к сдерживанию эскалации и разрядке. Вместо того, чтобы готовиться к войне и делать агрессивные заявления, проводить учения возле наших границ, всячески угрожать, пытаться объявить еще новый пакет санкций, пытаться пиратским способом захватывать суда, которые выходят из российских портов.

Это уже фактически боевые действия.

* * *

- Мы, Виктор, вынуждены эту действительность принимать…

- И должны понимать, что, к сожалению, хотим мы или нет, но нам придется с ними воевать.

Иначе, представьте ситуацию, у нас другого выбора не будет.

Да, мы все не хотим войны, но если они хотят, и уже настолько уверились в том, что без нее им жить нельзя… Мы должны быть к этому готовы.

Они на 100% уверены, что мы не применим ядерное оружие, и они считают, что они нас могут победить конвенциональными вооружениями.

- А вот и зря…

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