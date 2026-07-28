От напитков до снеков: «Пятёрочка» расширила белковую линейку «Вкус & Польза»

Фото: пресс-служба «Пятёрочки»

Отвечая на растущий интерес к функциональному питанию, «Пятёрочка» расширила ассортимент собственного бренда «Вкус & Польза», объединив под ним полноценную линейку — от напитков и батончиков до пудингов, конфет и снеков.

В линейке уже представлены протеиновые конфеты со вкусами фисташки, кокоса и миндального брауни, высокобелковые напитки со вкусами малины, банана и манго-персика, батончики с малиной, пудинги с клубникой и ванилью, а также протеиновые чипсы и смеси для приготовления панкейков. Ассортимент продолжит пополняться новыми категориями и вкусами, предлагая покупателям ещё больше вариантов для сбалансированного рациона.

В основе бренда «Вкус & Польза» — продукты с максимально чистыми составами, и этот принцип полностью сохранился при разработке новой линейки. При производстве не используются искусственные красители и консерванты, а для разных категорий подбираются наиболее подходящие источники белка.

Все новинки прошли несколько этапов дегустаций, чтобы на полки магазинов попали действительно вкусные продукты. Производитель готовил образцы по техническому заданию команды «Пятёрочки», после чего специалисты тестировали их, собирали обратную связь и дорабатывали рецептуры до тех пор, пока не получали нужный результат. Особое внимание уделили тому, чтобы продукты сочетали высокое содержание протеина и приятный вкус. Так, напитки содержат до 25 г белка в бутылке, батончики — до 27 г белка на 100 г, а пудинги — до 15 г белка в упаковке. При этом, несмотря на высокое содержание протеина, напитки сохраняют лёгкий, привычный вкус и текстуру — без ощущения тяжёлого спортивного питания, что является одним из главных запросов покупателей этой категории.

Бакалейная часть линейки уже представлена практически во всех магазинах «Пятёрочка». Продукция категории фреш первоначально доступна в Центральном и Северо-Западном регионах России, а в дальнейшем география продаж будет расширяться.

Высокобелковая линейка стала новым этапом развития бренда «Вкус & Польза». Вместе с расширением ассортимента она получила новый современный дизайн, который делает продукты более заметными на полке и помогает покупателям быстрее ориентироваться в категории. Сам бренд сегодня объединяет более 170 товаров для здорового питания и после перезапуска в 2024 году получил более 15 профессиональных наград, включая Гран-при Private Label Awards в номинации «Самый эффективный запуск года», «золото» Silver Mercury и премию «Здоровое питание», а также вошел в шорт-лист Е+ в 2026 году. Покупатели также высоко оценивают продукцию бренда: средний рейтинг товаров составляет 4,85 из 5, а 77% покупателей возвращаются за ними повторно.

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