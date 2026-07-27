Telegram могут угнать без пароля и СМС: новая схема мошенников угрожает и данным банковских приложений

Мошенники придумали новый способ кражи данных Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Открываете телефон, а там - десяток сообщений от друзей: «Ты правда просил перевести деньги?». Вы ничего никому не отправляли, но ваш аккаунт уже живет своей жизнью. Оказывается, кто-то снял «образ» вашего компьютера - как слепок ключей от всех дверей сразу.

О новой схеме предупредила Киберполиция России: злоумышленники распространяют вредоносную программу под видом «Обновления телеметрии Windows». После запуска она похищает данные сессии Telegram и позволяет войти в аккаунт без пароля и СМС. Почему это опасно не только для переписки, но и для банковских приложений, «Комсомолке» объяснил Александр Токаренко, член Ассоциации руководителей служб информационной безопасности.

ПОД ВИДОМ «ОБНОВЛЕНИЯ» WINDOWS ПРЯЧЕТСЯ ШПИОН

Под видом безобидного файла «Обновление телеметрии Windows» (телеметрия - это автоматический сбор данных о работе системы, который настоящая Windows делает сама и никаких файлов для этого не просит) скрывается программа - сниффер.

- Это шпион, который ворует все данные с компьютера, перехватывая информацию, отправляемую и получаемую программами, - поясняет Александр Токаренко.

Устанавливается он незаметно для вас через троян - вредоносный файл, маскирующийся под что-то полезное. Разновидностей много: снифферы копируют данные, кейлоггеры (от английского keylogger - «записывающий клавиши») фиксируют все, что вы печатаете. Итог один: у хакера появляется полный образ вашего компьютера - с сохраненными входами, паролями и сессиями.

- Такой же образ получается у злоумышленника, и он под видом вас входит в ваш аккаунт Telegram. И так как вы в Telegram входите на компьютере каждый раз, у вас там cookies сохраняются (файлы, которые помнят ваш вход без повторного ввода пароля) - всё, доступ получен, - говорит эксперт.

Уводят телеграм, а заодно и банковские приложения Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

ВОРУЮТ НЕ ТОЛЬКО ТЕЛЕГРАМ, НО И ПРИЛОЖЕНИЕ БАНКА

Почему все вдруг заговорили именно о мессенджере?

- Telegram сейчас пытаются использовать для того, чтобы войти через всякие прокси или VPN (сервисы, меняющие ваше интернет-местоположение). И вполне вероятно, что перехват идет и на этом уровне, даже без установки программы на компьютер. Но если программа все же попала к вам - она стандартно начинает вырывать данные, которые можно монетизировать, - уточняет Александр Токаренко.

Украдены могут быть не только переписки. Под ударом любое приложение, куда вы входите по умолчанию - WhatsApp, клиент-банк, все что угодно.

КАК НА ВЗЛОМАННОМ АККАУНТЕ ДЕЛАЮТ ДЕНЬГИ

- Никто не будет просто так что-то делать. Уже давно пропали те энтузиасты, которые занимались вирусописанием только ради интереса. Сейчас это бизнес. Большой теневой бизнес, там крутятся миллиарды, десятки и сотни миллиардов долларов, - подчеркивает Александр Токаренко.

Схем монетизации много. Украденные сканы паспортов (когда-то вы фотографировали их, чтобы подтвердить личность, - файл остался в памяти устройства) позволяют оформить кредит онлайн. Взломанный аккаунт можно продать на черном рынке - для спам-рассылок или таргетированной рекламы (это когда вам навязчиво показывают то, чем вы когда-то интересовались). Ну и классика: шантаж интимными фото, сообщения друзьям с просьбой срочно перевести деньги, голосования за «племянницу в конкурсе» с фишинговой ссылкой (ведущей на поддельный сайт для кражи данных), возвраты долгов с требованием продиктовать данные карты.

- Мошенники используют различные рычаги. Один и тот же способ не будет постоянно срабатывать - человек привыкнет, - объясняет эксперт.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ: ШЕСТЬ СОВЕТОВ ОТ IT-ЭКСПЕРТА

Александр Токаренко дает шесть конкретных советов, как защитить себя от подобных атак, которые он успешно применяет сам.

1. Минимизировать важные данные на устройствах.

Для онлайн-платежей стоит использовать отдельную цифровую карту с ограниченной суммой.

- Необходимо что-то оплатить - положил деньги на эту виртуальную карту, оплатил. Взломали - там лежат копейки. Это сумма, которую я могу спокойно пожертвовать. Выпустить такую дебетовую карту для интернет-расчетов можно в любом банке, не выходя из дома, - конкретизирует Токаренко.

2. Два смартфона: не путать важное с развлекательным

Эксперт настаивает: устройство для «Госуслуг», онлайн-банка и юридически значимых действий (например, подача заявлений, подписание договоров, оформление выплат) должно быть одно и хорошо защищенное, а для мессенджеров, программ лояльности магазинов и серфинга (просмотра сайтов в интернете) - другое. Смешивать все в одном смартфоне - рискованно.

3. Скачивать минимум и только с проверенных источников.

Скачивайте программы только с официальных сайтов и проверенных магазинов приложений. Эксперт предупреждает: бесплатные программы из сомнительных источников часто бывают с сюрпризом - внутри может сидеть вирус. Для максимальной защиты он советует перейти на операционные системы семейства Linux (так называемые «никсы») - под них пишут гораздо меньше вредоносных программ, потому что эти системы менее распространены среди обычных пользователей.

4. Не кликать по неожиданным ссылкам и вложениям.

Даже если сообщение пришло от друга - его аккаунт уже может быть взломан. Адресная книга при взломе тоже копируется, и дальше идет веерная рассылка по всем контактам.

- Лучше перезвонить человеку, который вам пишет с просьбой о какой-либо помощи, или за кого-то проголосовать в конкурсе, - рекомендует эксперт.

5. Обновляться только через штатные функции системы.

Никаких «обновлений», присланных по почте или в мессенджере.

- Обновляйте систему через штатные функции обновления - в самом Android, в Windows, в iOS. Везде они есть. Но не через присланный файл, - подчеркивает собеседник.

6. Антивирус - обязательно, но не панацея.

- Антивирус должен стоять на вашем устройстве обязательно. Но если это так называемый «нулевой день» (свежий вирус, которого еще нет в базах), антивирус его может и пропустить. А потом, дня через 3-4, скажет, что ваше устройство заражено, - предупреждает Александр Токаренко.

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