Свадебный бум: Олеся Иванченко вышла замуж за комика Максима Заяца в Москве, а Катя Гордон устроила праздник на льдине

Олеся Иванченко вышла замуж за комика Максима Заяца в Москве, а Катя Гордон устроила праздник на льдине Фото: социальные сети.

В шоу-бизнесе настоящий свадебный бум. Олеся Иванченко вышла замуж за комика Максима Заяца в Москве. Катя Гордон отпраздновала свадьбу с Виктором Хархалисом на Северном полюсе. Клава Кока отметила девичник в Бодруме, а Михаил Галустян засекретил свадьбу с новой возлюбленной Лилии Киосе.

Свадьба Олеси Иванченко и Максима Заяца

Олеся Иваненко и Максим Заяц Фото: социальные сети.

30-летняя Олеся Иванченко и 36-летний комик Максим Заяц из Беларуси сыграли свадьбу в Москве. Влюбленные познакомились в 2023 году в соцсетях и несколько лет встречались. Кстати, первый шаг сделала сама Иванченко, которая сразу составила Заяцу натальную карту и выяснила, что его кармическая задача - заботиться о ней и обеспечивать семью. Правда, астрология не обещала идеальной совместимости, но прогноз не оправдался.

Для торжества Иванченко выбрала классический образ: белое приталенное платье в пол и длинную фату. Фото: социальные сети.

30-летняя Олеся Иванченко и 36-летний комик Максим Заяц из Беларуси сыграли свадьбу в Москве. Фото: социальные сети.

О свадьбе Олеся и Максим не стали сообщать публично. Лишь в сам день торжества ведущая популярного шоу «Натальная карта» опубликовала пост в личном блоге.

«Мы сегодня женимся, а вы че?» — подписала черно-белый снимок Иванченко.

Для торжества Иванченко выбрала классический образ: белое приталенное платье в пол и длинную фату. Максим сочетал стильный черный костюм с белой футболкой.

Фото: социальные сети.

Фото: социальные сети.

На празднике присутствовали родные и близкие друзья. В их числе был и соведущий Иванченко по шоу «Наталья карта» Дмитрий Журавлев.

«Фух… выдали. Долгой долгой любви», — написал в соцсетях Дмитрий Журавлев.

Обмениваясь кольцами с Максимом, Олеся не смогла сдержать слез счастья. А папа телеведущей вспомнил, как в детстве Иванченко умилилась при виде живого зайца. И добавил, что теперь у звезды появился свой «ушастый» супруг.

Торжество Кати Гордон и Виктора Хархалиса на Северном полюсе

Катя Гордон поделилась свадебными фотографиями, сделанными во время ее недавней поездки на Северный полюс. Юрист, одетая в молочное кружевное платье, и ее супруг, бизнесмен Виктор Хархалис позировали на льдине на фоне красного ледокола. В руках у 45-летняя Гордон было свидетельство о свадьбе с изображением белых медведей.

Катя Гордон и Виктор Хархалис сыграли свадьбу на Северном полюсе. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

«Мы с семьей не праздновали свадьбу шумно и многолюдно. Не чувствуем, что верное время. Не могу позволить себе таких трат, имея благотворительный фонд и зная в какой беде многие люди. Несмотря на то, что роспись была 7 лет назад… мы так и не отпраздновали это событие», — поделилась с подписчиками Катя.

В итоге супруги устроили праздник прямо на Севером полюсе.

«Мы на вершине мира на Северном полюсе, ровно в географической точке. Без толпы людей и декораций. Просто мы. Просто полюс, просто случайные люди на ледоколе. Это лучшая свадьба с капитаном ледокола, которая могла бы быть. Желаю вам стать тем, кому не нужны понты и толпа для того, чтобы отпраздновать любовь», — отметила Гордон.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Добавим, что у Кати и Виктора есть сын трехлетний Теодор. Для Гордон брак с бизнесменом стал третьим. Первым мужем юристки был ведущий Александр Гордон, а вторым — адвокат Сергей Жорин. Именно Жорин открыл в Екатерине талант юриста. От второго брака Гордон родила сына Даниила. Также у нее есть сын Серафим от отношений с Игорем Мацанюком.

Тайная свадьба Михаила Галустяна

Фото: кадр видео из социальных сетей Михаила Галустяна

В окружении 46-летнего шоумена рассекретили его свадьбу с визажисткой Лилией Киосе, ради которой он ушел от первой жены Виктории после 18 лет брака.

С Лилей Михаил познакомился три года назад в Китае. Она была его визажисткой на съемках шоу. Говорят, что Галустян сразу влюбился.

Шоумен и его новая возлюбленная не стали рассказывать о свадьбе, чтобы лишний раз не привлекать внимание. Но в окружении звезды все же рассекретили важное событие.

«Миша официально расписался с Лилией в конце июня. Они очень счастливы и планируют общих детей», — сообщили друзья Михаила Галустяна KP.RU.

Шоумен подарил Киосе кольцо за 5 млн рублей и называет ее любовью всей своей жизни.

Девичник Клавы Коки в Бодруме

Клава Кока Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Свадьба 31-летней Клавы Коки и 31-летнего Дмитрия Масленникова состоится этой осенью. А вот девичник певица решила отметить заранее и совместить его с днем рождения. Напомним, что Масленников сделал Коке предложение на Мальдивах в апреле 2026 года. До этого молодые люди много лет дружили.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Неповторимый праздник в статусе невесты. И наш девичник официально начинается», — написала в соцсетях Клава в свой день рождения 23 июля, который отметила в Бодруме.

Клава Кока отметила девичник перед свадьбой

Подруги организовали для Клавы праздник на море: арендовали виллу и украсили ее шарами с надписью Bride. В день рождения звезды сюрпризом прилетел и ее жених Дима Масленников. Певица была в полном шоке, так как думала, что Дима останется в Москве из-за плотного графика.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Через пару дней в том же Бодруме прошел и девичник. Подруги артистки нарядились привидениями и позвонили в дверь. Самой Клаве было велено открыть дверь и вооружиться телефоном. А после невеста с подружками сняла забавное видео в разных локациях отеля. Для девичника Клава выбрала полупрозрачный кружевной костюм с топом и бриджами.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«GIRLS BUSTERS!!! До слез! От такого сюрприза на девичнике в шоке была не только я, но и все жители отеля. Спасибо, что стали частью нашего праздника, который мы будем вспоминать всю жизнь!У меня лучшие подружки на планете, я даже представить не могла такой ржаки!!!! Легенды!!! Люблю вас безмерно», — сообщила восторженная Клава в своем блоге.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Подробности свадьбы Евгении Медведевой и Ильдара Гайнутдинова

Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

25-летний танцор Ильдар Гайнутдинов сделал предложение 25-летней Евгении Медведевой в ноябре прошлого года. Влюбленные пока не оглашают дату торжества, но намекают, что свадьба совсем скоро состоится в Москве.

Евгения уже успела поделиться подробностями будущего праздника. Фигуристка рассказала, что на свадьбе, которая пройдет в центре столицы, ожидается более 100 человек.

«Свадьба планируется крупная, но при этом она не будет чем-то медийным», — сообщила Медведева.

Отсылок к фигурному катанию или балету не будет. Основные оттенки, используемые в декоре — темно-зеленые, кремовые и красные.

Платье невесты уже готово. По словам Евгении, образов будет три: два торжественных и один более расслабленный – для того, чтобы можно было отдохнуть и потанцевать.

«У меня тоже будет очень интересный костюм с сюрпризами для Жени – с небольшими «пасхалками». Его для меня шьют на заказ: с индивидуальной подкладкой, принтами и вышивками. Думаю, получится уникально и интересно», – рассказал журналистам Ильдар Гайнутдинов.

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