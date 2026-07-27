Топ-менеджера уволили за разглашение служебной тайны DeepSeek: как избежать увольнения при использовании ИИ

Теперь офисный планктон от мала до велика в панике: как себя вести, чтобы тебя не заподозрили в корпоративной измене. Фото: Stock-Asso/Shutterstock/Fotodom

ВЫБРОСИЛИ БЕЗ ПАРАШЮТА. ЗОЛОТОГО

Скандальная история произошла в одной из столичных компаний. Женщина, директор по продажам с окладом более 800 тысяч рублей в месяц, подала в суд на своего работодателя за то, что ее уволили без выплаты так называемого «золотого парашюта» размером в 5 млн рублей.

Уволили ее, во-первых, за невыполнение плана продаж — ну, это дело житейское, не смогла, бывает. А вот вторая причина более экзотическая — за разглашение служебной информации: выяснилось, что топ-менеджер пересылала служебную информацию на свой личный адрес, а также размещала ее в нейросети DeepSeek (Дипсик).

Дипсик — это созданная в 2023 году китайская нейросеть, которая позволяет с помощью искусственного интеллекта анализировать большие данные, выделять главное в огромном массиве информации, находить закономерности. В общем, секретарь-помощник. Все бы ничего, но если пользователь Дипсик включил режим общего доступа к своим чатам, то информация попадает в открытый доступ, в частности, через поисковик Google.

Суд встал на сторону компании. Теперь офисный планктон от мала до велика в панике: как себя вести, чтобы тебя не заподозрили в корпоративной измене.

Мы выделили главные вопросы и с помощью эксперта дадим ответы на них.

КАК СЛИВАЮТ СЛУЖЕБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ В СЕТЬ?

Как получается, что служебная информация попадает в общедоступную сеть? Понятно, когда человек работает на конкурентов или хочет насолить компании. Но ведь бывают ситуации, когда человек действует абсолютно без злого умысла...

- Возможностей для утечек много — копирование служебных документов на флешку и вынос ее из офиса, пересылка материалов со служебного адреса на личный, обсуждение внутрикорпоративных вопросов во внешних чатах, - перечислил KP.RU адвокат Максим Парасочка.

Нередко это делается из лучших побуждений, чтобы и личное время тоже посвятить работе или придумать с помощью ИИ новаторские приемы для повышения показателей.

Но ответственность должны ощущать не только сотрудники, но и руководство, и службы безопасности компании.

- Крупные компании стараются не только отслеживать информацию, когда она уже вышла за внешний периметр, но и предотвращать утечки, - продолжил адвокат. - Знаю, например, что в одной нефтяной компании на USB-портах в компьютерах стоят заглушки: вставить флешку просто физически невозможно. Служебная информация разложена по виртуальным папкам — у каждой свой перечень допущенных сотрудников. Нет допуска — не получишь информацию. Это как пластиковые карточки с кодом доступа на определенные этажи или помещения в крупных корпорациях, только электронные. Нет кода доступа — не откроется дверь. Но и действия допущенных сотрудников фиксируются: видно, кто запрашивал те или иные файлы или папки, в какое время, что делал с ними.

Дипсик — это созданная в 2023 году китайская нейросеть. Фото: Photo For Everything/Shutterstock/Fotodom

ЧЕГО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ В НЕЙРОСЕТЯХ, ЧТОБЫ НЕ ПРОСЛЫТЬ ШПИОНОМ?

- Разумный человек должен осознавать последствия разглашения служебной информации, - говорит Парасочка. - Например, торговый представитель вводит данные о продажах в Дипсик, чтобы проанализировать поведение клиентов и сделать продажи еще эффективнее. Вроде бы, молодец, за дело радеет. А данные утекли в открытый доступ...

В чем ошибка сотрудника — он сделал это без санкции руководства.

- Сотрудник должен был известить руководство о своем намерении, - говорит адвокат. - Написал служебную записку, получил «добро» и спокоен, снял с себя ответственность. А если сделал это самовольно, то могут наступить нежелательные последствия. Но, с другой стороны, и компания должна сформировать правила, что сотрудник может, а что запрещено, и довести это до сведения сотрудников, желательно, под роспись.

При этом больше значение имеет умысел сотрудника, реальный ущерб, нанесенный компании, а также возникали ли такие ситуации ранее, предупреждали ли сотрудника о возможной ответственности.

КАК ВООБЩЕ НА РАБОТЕ МОГЛИ УЗНАТЬ, ЧТО СОТРУДНИК ИЩЕТ ПОМОЩЬ У ИСКУССТВЕННОГО РАЗУМА?

- Если сотрудница входила в Дипсик со служебного компьютера, то администратор это видит, - говорит адвокат. - Если с личного, то это тоже в некоторых случаях можно отследить. Существует, например, программа AnyDesk, позволяющая подключаться к компьютеру удаленно — это удобно, когда, например, компьютерщик помогает сотруднику разобраться с какой-то программой. В стандартной версии владелец должен дать доступ к своему компьютеру, но есть версии, которые позволяют администратору, однажды получившему доступ, подключаться в последующем и без разрешения пользователя. Или во время санкционированного доступа установить под видом якобы необходимой пользователю программы программу-наблюдателя. Но вообще-то, это нарушение закона со стороны работодателя...

Есть более законные способы. Например, если информация ушла в открытый доступ, то безопасники могут гуглить интернет-пространство по ключевым словам, относящимся к работе компании или конкретного человека, которого хотят «пробить», говорит адвокат.

И более простые. Возможно, сотрудница сама рассказала коллегам, что использует ИИ для улучшения результатов работы, и объяснила, как это делает.

Каким-то образом это могло дойти до руководства, а поскольку к ней и без того были претензии за низкие продажи, то и эту информацию добавили в дело: мол, а кто тебе разрешил так делать? Никто.

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