От львиных маскаронов до кариатид: как Петербург возвращает исторический облик Невскому

Александр Беглов (справа) отметил, что город приводит в порядок Невский проспект на всем его протяжении от площади Александро-Невского до Адмиралтейства. Фото: Пресс-служба Смольного.

Львиные маскароны, кариатиды, колонны и лепные драконы возвращаются на фасады Петербурга. Скрытые за защитной сеткой, реставраторы расчищают вековую штукатурку, возрождают утраченные скульптуры и укрепляют старинные кровли, башни и балконы. Со стороны это может выглядеть как несколько самостоятельных строек. Но в действительности речь идёт о едином проекте — восстановлении исторической панорамы главной улицы Петербурга.

Невский — не просто улица. Для туристов он становится первым знакомством с Петербургом, для горожан — привычным маршрутом, где каждый фасад является частью общего пейзажа. Поэтому здания здесь нельзя обновлять по принципу обычного ремонта. Необходимо сохранить исторические цвета, кровли, лепнину, скульптуру, деревянные окна и двери — и одновременно не остановить жизнь главной городской магистрали.

РЕСТАВРАЦИЯ ДЛИНОЙ В ПРОСПЕКТ

Работы на главной магистрали — лишь часть системной городской политики. Губернаторская программа по восстановлению фасадов охватывает 255 многоквартирных зданий-памятников, из которых 40 уже полностью возвращены к историческому облику. В 2024 году этот масштабный проект удостоился Золотого диплома на фестивале «Архитектурное наследие», подтвердив свой вклад в национальные проекты «Культура», «Туризм» и «Жильё и городская среда».

Отдельное направление связано непосредственно с Невским проспектом и прилегающими улицами. В 2026 году здесь обновляются фасады и кровли 22 зданий, 18 из которых являются объектами культурного наследия. Самые сложные объекты с богатым декором ведут специалисты КГИОП. Другие дома ремонтируются при участии Фонда капитального ремонта. Но задача у всех одна — вернуть историческому центру цельный архитектурный облик. Все проекты объединены жесткими требованиями к историческим цветам, материалам, лепнине и архитектурным деталям.

«Сегодня мы приводим в порядок Невский проспект на всем его протяжении от площади Александро-Невского до Адмиралтейства. 11 объектов реставрируются по программе КГИОП, работы на ещё 34-х осуществляет Фонд капитального ремонта. В ближайшем будущем целые протяжённые отрезки Невского проспекта предстанут в обновленном виде», — констатировал губернатор Санкт Петербурга Александр Беглов.

Председатель комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский добавил, что трепетное внимание специалистов к каждой детали — от утраченных капителей до подлинных рустов — вызывает искреннюю гордость, доказывает бережное отношение города к наследию, а такие проекты полностью отвечают целям программы «10 приоритетов развития Санкт-Петербурга до 2030 года» (о программе читайте ниже – «КП).

ЛЬВЫ, КАРИАТИДЫ И БАШНИ

Чтобы передать атмосферу, расскажем о самых ярких объектах, где реставрация превращается в настоящее искусство.

Дом Чаплина. Фото: Пресс-служба Смольного.

Львиная стража Невского

На Невском, 13/9 завершается ювелирная работа по восстановлению 41 львиного маскарона дома Чаплиных. Эти элементы украшают фасад здания, построенного в 1804–1806 годах архитектором Беретти. Специалисты не просто перекрашивают фасад, а восстанавливают форму и пластику каждой детали. Исследователи подсчитали, что в Петербурге насчитывается около 19 тысяч маскаронов, и почти 6,5 тысячи из них изображают голову царя зверей.

В этом доме в разное время жили Александр Грибоедов, Модест Мусоргский и Ирина Одоевцева.

Дом актера. Фото: Пресс-служба Смольного.

Дом актёра: возвращение имперского величия

Масштабная реставрация фасадов этого здания федерального статуса сейчас идет полным ходом. Шестиколонный портик, утраченный декор и легендарные деревянные двустворчатые ворота будут воссозданы по архивным снимкам начала XX века. Специалистам предстоит очистить колонны от цементно-песчаного раствора (который удерживает влагу и разрушает камень), заменить кровельную сталь на известняковые блоки и восстановить оконные рамы.

Причем, это здание принято считать не только архитектурной, но и культурной жемчужиной страны. В XIX веке здесь проходили выставки передвижников с участием Репина, Крамского и Сурикова, а в начале прошлого века дом перешел во владение княгини Зинаиды Юсуповой – женщины редкой красоты одной из самых ярких фигур в истории российской аристократии конца XIX — начала XX века.

Дом с кариатидами

Реставрацию дома Демидовых – Ушакова на Малой Садовой можно, буквально рассматривать в деталях. Здесь возрождают терракотовые фигуры кариатид у эркера и воссоздают утраченные скульптуры путти. Особое внимание уделяется гранитному балкону, куполу и шпилю угловой башни.

В начале XX века в этом доме работал знаменитый фотограф Карл Булла. А в 2002 году на фасаде установлен знак «Блокадный репродуктор» для увековечивания памяти блокадных громкоговорителей, которые были единственным источником информации для жителей осажденного фашистскими войсками Ленинграда. Это здание наглядно демонстрирует, как в одном архитектурном объекте соединяются архитектурная, культурная и историческая память.

Башня, где Блок читал «Незнакомку»

Дом Дернова на Таврической улице — один из самых сложных объектов программы. 35 мастеров КГИОП вручную восполняют барельефы драконов и лепнину. Главная инженерная задача — восстановление купола с люкарнами в стиле барокко. Уцелели лишь три балкона, остальные возводят заново, заводя новые металлические балки в кладку.

Именно здесь, в квартире под куполом, в «башне» Вячеслава Иванова проходили знаменитые встречи петербургской элиты – литераторов, философов, художников. А на крыше этого здания, Александр Блок впервые в 1906 году прочитал «Незнакомку». Поэтому реставрация этого здания, буквально, возвращает городу места, где формировалась русская культура Серебряного века.

Дом Пеля. Фото: Пресс-служба Смольного.

Дом Пеля: романтика петербургских дворов

Программа 255 домов-памятников выходит за пределы самого Невского, но продолжает общую работу по сохранению исторического центра. Один из таких адресов — дом Пеля на Литейном проспекте, 46, где выходит на финишную прямую реставрация южного флигеля дома Пеля. Этот памятник регионального значения славится фасадами дворовых корпусов с латинскими изречениями Domus propria domus optima («Свой дом – лучший дом») и Dies diem docet («День учит день»). Здесь восстанавливают каменные вазоны на балюстрадах, кованые ограждения, которые реставрируют в кузнице, а старинные деревянные входные двери отправлены для воссоздания в специальные мастерские. Сад у здания с фонтаном, известный как «Сен-Жермен» и «Пале-Рояль», подчеркивает уникальную атмосферу петербургских дворов.

Дворец бракосочетания. Фото: Пресс-служба Смольного.

Дворец, где начинались тысячи семей

Реставрация в Петербурге — это не только работа с камнем, но и работа с памятью поколений. Особняк на Английской набережной имеет особый смысл для горожан. Это здание связано с личными историями сотен тысяч семей: в 1959 году здесь открылся первый в Советском Союзе Дворец бракосочетания. Только за 2025 год здесь зарегистрировали брак около девяти тысяч пар. В здании уже завершён ремонт кровли, далее предстоит реставрация фасадов и исторических интерьеров. Таким образом город сохраняет не абстрактный памятник, а место, с которым связаны семейные воспоминания нескольких поколений.

Легендарный «Метрополь». Фото: Пресс-служба Смольного.

«Метрополь»: тайны старых стен

Реставрация начинается не с кисти и краски, а с исследования. Прежде чем вернуть фасаду цвет, специалисты должны доказать, что именно так здание выглядело исторически.

В ходе капитального ремонта дома Коровина и Гаврилова на углу Садовой и переулка Крылова под толстыми бетонными наслоениями были обнаружены аутентичные декоративные русты XIX века. Сейчас специалисты, применяя щадящие смывки, буквально по миллиметру освобождают лепнину. Капители колонн воссоздаются по единственному хорошо сохранившемуся оригиналу.

Исторический облик зданий восстанавливается на основании архивных фотографий, чертежей, послойных расчисток краски и химико-технологических исследований. При восстановлении элементов зданий используются материалы, максимально близкие к историческим, а для утраченных деталей делают слепки и шаблоны с подлинных элементов.

Сергей Боярский, коренной петербуржец, отметил, что реставрация этого здания — не просто ремонт фасада, а сохранение исторической памяти и культуры города. В его стенах работал легендарный «Метрополь», который не закрывался даже в блокаду и поил измождённых горожан сладкой водой.

Здание на углу Невского проспекта и улицы Маяковского. Фото: Пресс-служба Смольного.

Наследие Легата и Батюшкова: финал реставрации на углу Невского

В доме на углу Невского проспекта и улицы Маяковского, 1/96, когда то жили балетмейстер Николай Легат и русский филолог Фёдор Батюшков. Сейчас здесь идет завершающий этап реставрации объединённого ансамбля из двух зданий. Общая площадь стен и декора, которые специалисты очистили и подготовили к покраске, составляет 17,5 тысячи квадратных метров, готовность объекта превышает 70 %. На лицевой части установят новые массивные деревянные двери, а на дворовой — металлические с декоративными деревянными накладками.

ЖИЗНЬ ПРОСПЕКТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Невский остается одной из самых загруженных магистралей города, поэтому реставрация здесь требует точной организации. Строительные площадки ограждаются и закрываются защитной сеткой. Приоритетом остаётся безопасность пешеходов, а специалисты стараются минимизировать ограничения для транспорта. Шумные этапы работ строго синхронизированы с нормами законодательства о тишине, а графики составляются с учётом интенсивной жизни центра Петербурга. Город совмещает сложные восстановительные работы с повседневной жизнью проспекта.

КОНКРЕТНО

Реставрация Невского в цифрах:

255 многоквартирных домов-памятников включены в губернаторскую программу.

40 объектов уже полностью отреставрированы.

22 здания обновляются на Невском в 2026 году.

18 из них являются объектами культурного наследия.

41 львиный маскарон восстанавливают на доме Чаплиных.

ВАЖНО

Когда с домов снимут строительные леса, Петербург получит не набор отремонтированных фасадов, а восстановленную историческую панораму. Львы дома Чаплиных, колонны Дома актёра, кариатиды на Малой Садовой, драконы дома Дернова, химеры дома Николаева и старинные двери дома Пеля вновь сложатся в единый архитектурный ансамбль.

Невский проспект пережил смену эпох, войны, блокаду. Поэтому задача реставраторов состоит не в том, чтобы сделать старые здания «как новые», а в том, чтобы сохранить их возраст, характер и подлинные детали. Именно так сохраняется то самое историческое лицо главного проспекта, по которому город узнают во всём мире.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Невский как единый ансамбль

Никита Явейн - народный архитектор РФ, заслуженный архитектор РФ, лауреат Госпремии РФ 1998 года, руководитель Архитектурного бюро «Студия 44»:

- Программа реставрации фасадов на Невском проспекте — явление знаковое. Это не «латание дыр» и не набор разрозненных работ, а пример системного подхода, где заказчиком выступает КГИОП. Невский — главная вывеска Петербурга, и его ансамбль восстанавливается не по отдельным кускам, а комплексно. Принципиально важно, что исследованию предшествует работа в архивах и с историческими фото: реставратор не гадает, а точно знает, каким был фасад в XIX веке. Кроме того, задача реставратора — не противопоставлять парадное и второстепенное, а аккуратно снимать наслоения, восстанавливая утраченные фрагменты. Обнаружение подлинных рустов под слоями бетона — результат плановой диагностики, которая подтверждает: в петербургских памятниках сюрпризы заложены в самой их природе.

Что касается технологий, то здесь идеология строга: стремимся к исторической достоверности, но с оглядкой на современную реальность. Известь и краски сейчас совсем другие, чем раньше, поэтому используем специальные модифицированные составы. Попытки «улучшить» фасад или применить общестроительные новинки, как правило, заканчиваются плачевно: цемент «убивает» дом, а несовместимые красители разрушают штукатурку. Работа с памятью — это работа с материалом. Мы не улучшаем, мы воссоздаем. В редких случаях возможны замены, если воспроизвести элемент бессмысленно дорого или технически невозможно, но в целом это исключение, а не правило.

Реставрация не про «сделать как новое». Это про честность и такт. Мы не имеем права домысливать, но обязаны сохранить подлинность, даже если она несовершенна. Это сложная алхимия, где старые технологии встречаются с новыми материалами, а память города — с нашими сегодняшними возможностями. И это единственно верный путь.