Фото: Ruslan Harutyunov /Shutterstock/Fotodom

Наступающие ночи – ночи полнолуния. Оленья Луна встанет, красная и загадочная, невысоко над горизонтом, чтобы рассеять недолгую пока еще полночную тьму. Почему июльская полная Луна – «Оленья», как наблюдать полнолуние макушки лета, и что оно означает в астрологическом плане – выяснил KP.RU.

КОГДА И КАК СМОТРЕТЬ НА ОЛЕНЬЮ ЛУНУ

Точный момент полнолуния – среда, 29 июля, 17 часов 36 минут по московскому времени. Это значит, что в данный миг жители центра России Луну не увидят: так, в Москве она взойдет около 21 часа.

Но для невооруженного глаза Луна три ночи кажется полной. Таким образом, уже со вторника, 28 июля, полноценно любуйтесь полнолунием. И до четверга 30-го.

Конечно, если посмотреть на Луну в бинокль, иллюзия «круглого фонаря» разрушится. Вы заметите линию дня и ночи (терминатор), возле которого резкие тени выделяют даже мелкие кратеры. Но то в бинокль. Для нас, романтиков, достаточно и простого глаза.

ЧТО ТАКОЕ ОЛЕНЬЯ ЛУНА

Говорят, что обозначение Оленья Луна пришло к нам от индейцев Северной Америки. Они заметили, что именно в это время, в середине лета, у самцов отрастают новые рога.

Нам, жителям средней полосы России, олени, может, в диковинку. Зато дачники часто видят лосей. И те именно в эти ночи как-то по-особому кричат. Брачный период (гон) еще не начался, зато подростки, изгнанные матерями на вольные хлеба, бродят по лесам около СНТ и громко зовут маму (прямо жалко их). Будем считать, что у нас – Луна Лосиная!

А может, про оленьи рога – всего лишь легенда. Ведь Луна располагается в созвездии Козерога. Не Козерог ли, мифическое существо с рогами, натолкнул американских научно-популярных журналистов начала ХХ века на мысль об оленях? А для солидности все приписали индейцам?

У других народов июльская полная Луна называется иначе. Где Грозовая (гроз в самом деле много), где Сенная (сено как раз заготавливают). А в Южной Европе – Медовая, и это самое интересное.

В старину в таких странах, как Греция и Италия, в июле сельскохозяйственный сезон считай и заканчивался (это сейчас – искусственный полив, и из земли берут по максимуму). Сеяли рано, чуть ли не в марте-апреле. К июлю все уже вызревало, Солнце все иссушало, и до осени оставалось собрать только некоторые культуры (например, виноград). Крестьянин, наконец, получал передышку. И надо же, как раз подходило время сбора меда. А из меда делают медовуху. И вот в деревнях устраивали свадьбы и прочие праздники, благо есть и свободное время, и что выпить. Поэтому – Медовая.

Оленья Луна встанет, красная и загадочная, невысоко над горизонтом. Фото: Volodymyr Burdiak/Shutterstock/Fotodom

ИЛЛЮЗОРЕН И РАЗМЕР…

Полная Луна у горизонта выглядит громадной. А, поскольку летняя полная Луна высоко и не поднимается, она кажется большой вообще все время.

И дело тут не в физическом изменении размера (Луна и есть Луна), и даже не в приближении к Земле (суперлуния в июле 2026 года не будет), а в не до конца изученном психологическом эффекте.

Да, глаз и созвездия у горизонта воспринимает в искаженных пропорциях (больше, чем на самом деле), и Луну, а вот почему? Самое частое объяснение: дескать, мозг видит, что Луна рядом с деревьями, домами. Поскольку деревья и дома «близко», то и Луна «близко», а значит, должна быть «больше».

Но что нам объяснения, когда мы можем просто насладиться зрелищем. Подкараульте Луну около восхода. Фотографии Луны на фоне домов перенесут иллюзию и на монитор компьютера. Особенно если снимать телеобъективом (или на смартфоне сделать максимальное приближение).

… И ЦВЕТ

Июльская полная Луна выглядит красной, около полуночи – оранжевой, но не «белой», как зимой. Настоящий цвет Луны – идеально серый, что мы и должны воспринимать как «белый». Ведь Луна светит отраженным светом Солнца, который мы (так устроило наше зрение эволюция) и считаем «белым».

Но то зимой, когда Луна высоко, и на ее свет не влияет атмосфера. Летняя полная Луна видима нами у горизонта, через атмосферные толщи. А воздух поглощает синий конец спектра, но почти без искажений передает красный. Вот Луна и «краснеет». Как сказали бы фотографы, нарушается цветовой баланс.

Кстати, если вы сделаете фото, и принудительно попросите смартфон или компьютер выправить цветовой баланс, Луна побелеет. Не делайте так, если хотите сохранить магию снимка.

ВОДОЛЕЙ ИЛИ КОЗЕРОГ?

Астрологи связывают июльское полнолуние с моментом максимального развития жизненной силы. Что и немудрено: июльская Луна знаменует собой в древних культурах, как мы видели, точку полного расцвета производительной энергии природы.

Считается, что люди, астрологически связанные с Луной, в эти дни достигают годового пика своих возможностей.

При этом для астрологов Луна вовсе не в Козероге, а в Водолее. Дело в том, что система астрологических знаков создана несколько тысяч лет назад, и тогда знаки совпадали с созвездиями. Но земная ось слегка колеблется. С тех пор созвездия Зодиака из-за этого сместились ровно на знак. А знаки оказались жестко «прибиты» к небу и никуда не двинулись.

Некоторые астрологи считают, что современные гороскопы надо составлять именно по актуальным созвездиям, то есть систему знаков – сместить. Но большинство работает по старинке.