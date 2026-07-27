"Построили вместо детской площадки дом": Сын Рыбина и Сенчуковой после свадьбы поселился на участке родителей

Молодожены Василий Рыбин и Валерия Новикова. Фото: социальные сети.

В семье музыкантов Виктора Рыбина и Натальи Сенчуковой праздник — их единственный сын женился. 27-летний Василий Рыбин женился на 22-летней Валерии Новиковой, с которой строил отношения три года до заключения брака.

Жених Василий — музыкант, у него своя группа и небольшой бизнес — частная музыкальная школа в родном Долгопрудном. Невеста Лера — тренер по танцам, стретчингу, специализируется на послеродовом восстановлении.

27-летний Василий Рыбин женился на 22-летней Валерии Новиковой, с которой строил отношения три года до заключения брака. Фото: социальные сети.

Свадьбу играли в родном для семьи Рыбиных подмосковном Долгопрудном — когда началась выездная регистрация стал накрапывать летний дождь, что родители жениха истолковали как добрый знак. Молодые исполнили первый танец под композицию Элвиса Пресли. А потом была дискотека под хиты группы «Дюна» — солировал отец жениха Виктор Рыбин: подпевали, плясали и друзья молодоженов и старшее поколение. Родители жениха много лет на ЗОЖе, поэтому в отличной форме, их сын также без вредных привычек. Поэтому выглядят два поколения семьи отлично.

Мероприятие прошло с соблюдением свадебных традиций, но без пафоса и лишних деталей — элегантное торжество, где были и трогательные, и веселые моменты.

Наталья Сенчукова поделилась с KP.RU, что сын с невесткой теперь живут рядом с ними в Долгопрудном: «У них свой дом. Раньше это был один большой участок, потом мы построили вместо детской площадки дом и оставили сыну. У нас есть общий забор, но калитка всегда открыта. Но без спросу мы не ходим — всегда звоним, предупреждаем».

Родители жениха Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин. Фото: социальные сети.

Василий Рыбин получил два высших образования: учился в университете культуры на бакалавриате на режиссера, потом пошел в магистратуру — получил диплом культуролога, оттуда в аспирантуру по той же специальности. Василий создал свою группу, в Долгопрудном открыл музыкальную школу, где учатся вокалу, игре на музыкальных инструментах и взрослые, и дети.

Семья очень дружная. Наталья Сенчукова рассказала нам, что они с мужем консультируются с сыном, а он может узнать их мнение: «По разным вопросам. К примеру, на какие площадки в сети разместить песню. Вася по аранжировкам всегда спрашивает мнение папы — сын сочиняет сам, поэтому наше мнение сыну интересно. Мы — современные родители, живем в этом мире здесь и сейчас, меняемся и развиваемся. Мы не ностальгируем по прошлому».

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