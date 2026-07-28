Новый этап войны против Ирана только начинается и неизвестно, сколько еще ракет потребуется США Фото: REUTERS.

По зарубежным СМИ и соцсетям активно расходится любопытная таблица: сравнение арсенала боеприпасов США до войны с Ираном и после.

Сразу скажем: появление этой таблицы сейчас в западной открытой печати (с данными, которые вообще-то засекречены Пентагоном!) вполне могут быть и хитрым ходом Белого дома. И своего рода лукавым подтверждением недавних публичных жалоб министра войны США Хегсета и главы Объединенного комитета начальников штабов генерала Кейна на то, что американские ракетные арсеналы значительно отощали. Смысл понятен – «нам самим не хватает». И сейчас, мол, уже не до Украины. А новый этап войны против Ирана только начинается и неизвестно, сколько еще ракет потребуется США.

А теперь заглянем в саму таблицу. Ее составил вашингтонский Центр стратегических и международных исследований (CSIS). Причем цифры эти оценочные - авторы доклада основывались на открытых данных и собственных расчетах, так как точные размеры военных запасов засекречены. Но если таблица соответствует действительности, то можно сделать очевидные выводы.

Ракетные арсеналы США: сколько было и сколько уже потратили в войне с Ираном

Что осталось в загашнике?

Какие выводы можно сделать при анализе таблицы?

Tomahawk – крылатая ракета, в основном морского базирования (цена за единицу $1,8 млн). Израсходованы примерно на треть (30%)

JASSM – малозаметная крылатая высокоточная ракета «воздух-земля» ($1,1 млн). Израсходованы на четверть (примерно 25%)

PrSM – высокоточная ракета малого радиуса действия ($2 млн). Израсходованы очень сильно, больше чем на две трети (примерно 70%)

SM-3 – многоцелевая зенитная ракета для перехвата баллистики ($2,5 млн). Израсходованы так же впечатляюще - более половины (больше 50%)

SM-6 – многоцелевая зенитная ракета ($4,3 млн). Израсходована треть всех запасов (больше 35%)

THAAD – система ПРО для высотного перехвата баллистических ракет ($12-15 млн). Израсходованы критически, почти под «ноль» (больше 90%)

Patriot – зенитная ракета для перехвата воздушных целей – самолетов, крылатых ракет, баллистики ($3,8 - 4 млн). Израсходованы весьма серьезно - более половины всех запасов (больше 50%).

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Что это значит для Украины

Тут сразу же возникает ряд острых вопросов. Попробуем на них ответить.

1. Какую часть своих ракетных арсеналов в целом США уже истратили?

Как видим, больше всего США потратили ракет THAAD, PrSM и Patriot. Львиную долю – во время первого этапа войны с Ираном.

2. Что из этого посылали Украине? Будут ли теперь посылать, пока не восстановят запасы?

Что касается THAAD, то несмотря на многочисленные уговоры Украины американцы Киеву их так и не поставили (но поделились несколькими комплексами с более привилегированным союзником - Израилем).

А вот ракетами PrSM и Patriot с Киевом поначалу делились щедро. Суммарно – почти 1000. Причем зачастую делились просроченными (больше гарантийного срока эксплуатации в 25 лет, из-за чего и были сбои, в том числе - попадания американских ракет в украиснкие жилые дома).

Во время первого этапа войны с Ираном американцы потратили львиную долю ракет Patriot, столь желанных Украиной. Фото: REUTERS.

А по мере того, как Российская армия научилась эффективно сбивать ракеты PrSM и бить по пусковым установкам Patriot, американцы стали терять “аппетит” к поставкам этих боеприпасов на Украину. Расходы ракет в войне с Ираном «аппетита» тем более не добавили. Трамп не раз говорил, что “мы дали Киеву максимум возможного”. И «мы уже сократили свои арсеналы до опасной черты”.

Теперь же Трамп разрешил Киеву производить ракеты по лицензии. Но для того, чтобы наладить производственную линию украинцам понадобится до двух лет. Решать эту проблему пообещали немцы и поляки. Сейчас рактеные поставки из США почти полностью приостановлены. Киев выпрашивает их у евроопейских стран НАТО, где комплексы Patriot давно приянты на вооружение.

3. И сколько времени потребуется Америке, чтобы восстановить «похудевшие» ракетные арсеналы?

Спецы по американкой оборонке утверждают, что тут многое зависит от производственных мощностей военно-промышленных фирм и сложности боеприпаса. В среднем, считают они, потребуется 2-3 года. Ведь даже такой «монстр ВПК, как группа американских компаний во главе с «Рэйтеон» способна в год выпустить лишь 600 ракет.

4. А сколько вообще по общепринятым нормам должен оставаться в армии США запас боеприпасов (ракет), что бы она считалась боеспособной?

Когда армия США не воюет на каком-нибудь театре военных действий, то по давно приятым в Пентагоне директивам, вооруженные силы в такой период должны иметь минимум двойной запас боеприпасов. Во время же войны (в зависимости от ее прогнозируемой длительности и реального положения на поле боя) армия США должна иметь 4-5 кратный запас боеприпасов.

Как видим, такого запаса у американцев сейчас нет.

Случись какая-нибудь серьезная заварушка в мире, у армии США не хватит пороха воевать долго и всерьез. Максимум, на что у нее сегодня достаточно арсеналов - это на вторую волну ударов по Ирану. После этого на дверях Пентагона можно будет повесить табличку: «Ракет нет, все ушли в отпуск».

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