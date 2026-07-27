От стройки в Египте до кампусов СНГ: как российские инженеры выходят на глобальный рынок

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Один из последних примеров — участие студентов НИУ МГСУ в проекте на площадке строительства АЭС «Эль-Дабаа» в Египте, где они работают в составе международного строительного отряда и знакомятся с управлением крупным инфраструктурным объектом.

Такие проекты демонстрируют, что строительное образование уже не замыкается в национальных рамках. Современный инженер должен понимать международные стандарты проектирования, цифровые методы управления строительством и особенности работы в мультикультурной команде.

НИУ МГСУ активно развивает это направление. Университет участвует в международных образовательных и научных проектах, сотрудничает с зарубежными вузами и отраслевыми организациями, а студенты получают возможность проходить практику на объектах, где применяются современные мировые технологии строительства и эксплуатации.

Особое значение имеет академическая мобильность. Обмены, совместные исследования и участие в международных конференциях позволяют будущим инженерам работать с актуальными цифровыми инструментами, BIM/ТИМ-технологиями и методами управления жизненным циклом объектов.

Для России это вопрос не только образования, но и экспорта инженерных компетенций. Страны СНГ, Ближнего Востока и Азии заинтересованы в специалистах, способных реализовывать сложные инфраструктурные проекты. НИУ МГСУ, который является базовой организацией государств СНГ по подготовке и повышению квалификации кадров строительной отрасли, фактически формирует площадку для подготовки инженеров, востребованных не только внутри страны, но и на международном рынке.

В результате выпускник получает не просто диплом, а опыт работы в глобальной профессиональной среде — а именно это становится одним из ключевых конкурентных преимуществ инженера нового поколения.