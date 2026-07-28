Выбираете новый телевизор? Вышла линейка 4K-моделей на Google TV с полным набором современных опций

В линейке диагоналей решения для жилых помещений любого размера.

HYUNDAI привез в Россию новую линейку телевизоров: с диагоналями от 43 до 85 дюймов. Подобрать оптимальный размер можно под любую комнату. Все модели в безрамочном тонком корпусе.

В новинках выдержана концепция бренда: это сбалансированные ТВ среднего ценового сегмента, которые понравятся многим зрителям. Тем, кто просто смотрит эфир, любит спортивные матчи на качественном экране, блокбастеры с максимальной четкостью звука и кадра или хочет подключить игровую приставку, чтобы побродить в виртуальных мирах. Вот чем интересна линейка BU7011 от HYUNDAI.

В кадре Hyundai H-LED55BU7011 на 55 дюймов. По внешнему визуалу вся линейка исполнена идентично: от изображения ничего не отвлекает.

Под управлением Google TV

Операционная система — «лейтмотив» линейки. Часто производители ставят на смарт-ТВ собственные оболочки. Будем честны: далеко не всегда они работают стабильно. Вылетают, медлят, отказываются запускать приложения.

Google TV — одна из самых стабильных «операционок». И в этом ее огромный плюс. Она легкая и быстрая. Если любите эксперименты, можете установить на нее любое приложение для смарт-ТВ, без всяких ухищрений.

Поддерживается Google Ассистент — ему можно отдавать голосовые команды. Удобно использовать, если нужно найти что-то быстро в интернете, запустить приложение или переключить канал.

Над центральной крестовиной пульта кнопка вызова Google Ассистента.

Еще одна мегаполезная функция на борту Google TV — Multi-Screen Share. На телевизор можно транслировать контент с других девайсов по «воздуху» (точнее, через Wi-Fi). То есть запустили вы видео на смартфоне — хоть на айфоне, хоть на андроиде — и можете передать его на ТВ без задержек.

Что по картинке

Вся линейка — это LED-телевизоры на VA-матрице с разрешением 4K. Главные преимущества такой комбинации: глубокий черный цвет и высокая контрастность. То есть когда вы смотрите кино про далекие галактики, космос выглядит темным, а не серо-синим. Тени не «светятся», кадр объемный и глубокий. При этом и сцены с большим количеством цветов будут насыщенными, с сочной картинкой. Разрешение 4K Ultra HD дает высокую детализацию и точность изображения.

В новой линейке HYUNDAI есть SmartTune: технология интеллектуальной автокалибровки и обработки изображения и звука.

Телевизоры поддерживают Dolby Vision и HDR. Это дополнительные надстройки, вшитые в современные видео. Они балансируют освещенность в темных или, наоборот, очень ярких сценах. Особенно круто смотреть в таком режиме современные фильмы и сериалы, чтобы максимально погрузиться в мир режиссера.

В телевизоре также MEMC — технология дорисовки кадров. Особенно хорошо она проявляет себя в старом кино. Как известно, раньше камеры снимали 24 кадра в секунду, но современные экраны выдают и 60, и 120 кадров — для максимальной плавности картинки. Где же взять недостающие кадры? Эту задачу как раз решает MEMC. С ней же эффектнее выглядит картинка спортивных трансляций.

Еще одна полезная опция, которая работает без всякого вмешательства зрителя, — HLG. Телевизоры способны оптимизировать качество изображения при любом уровне освещения. Устройство принимает сигнал и автоматически показывает его в улучшенном варианте.

Для игр подойдет?

Еще как — подключайте хоть ПК, хоть приставки. Тут же сработает режим низкой задержки (ALLM), чтобы получить лучший игровой опыт. В меню Game Optimizer можно сделать настройку для полного погружения в игру: отрегулировать визуальные эффекты, посмотреть график частоты обновления экрана (если что, есть технология DLG 120 Гц), уменьшить синий свет для снижения усталости глаз, добавить прицел в центр диагонали телевизора и многое другое.

Звук и прочие интерфейсы

В новой серии BU7011 линейки HYUNDAI два динамика суммарной мощностью 20 Вт. ТВ предлагает 7 режимов звука, адаптированных для фильмов, спорта и музыки. Поддерживается Dolby Atmos, который наполняет пространство объемным звучанием.

Отдельный «лайк» инженерам за то, что не поскупились на современные интерфейсы. В среднем сегменте последнее время экономят даже на них. Но в этой линейке есть и быстрый Bluetooth 5.1, сразу четыре скоростных HDMI 2.1, пара USB, двухдиапазонный Wi-Fi и базовые слоты под антенны кабельного и спутникового сигналов.

Немного деталей новинки: ножки для установки на ровную поверхность и набор интерфейсов позади корпуса — USB, HDMI, RJ-45 и другие.

КОНКРЕТНО

Где можно купить

Новая линейка HYUNDAI на операционной системе Google TV доступна в сети магазинов «Ситилинк», на маркетплейсах, а также в магазинах-партнерах бренда.

Фото предоставлены пресс-службой бренда Hyundai.

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