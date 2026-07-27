Невеста в Индии бросила жениха прямо на свадьбе и в тот же день вышла за другого

Свадьба - дело ответственное, и готовятся к ней тщательно. Фото: IVASHstudio/Shutterstock/Fotodom

Свадьба - дело ответственное, и готовятся к ней тщательно. Но иногда случается так, что продуманная до мелочей церемония оборачивается кошмаром. И зачастую причиной тому – сильно подвыпившие гости. Главной героиней похожей истории стала 24-летняя невеста из индийского города Рурки в штате Уттаракханд у подножья Гималаев, которая устроила настоящий свадебный переполох.

Молодожены были из семей, исповедующих ислам (вторая по распространению религия в Индии). Все началось как обычно: торжественный зал с муллой, цветы, гости, предвкушение. Но за несколько минут до церемонии никах (мусульманского бракосочетания) родственники невесты заметили, что часть гостей со стороны жениха явилась уже явно в поддатом состоянии.

И это было еще полбеды. Нетрезвые мужчины вели себя вызывающе, приставали к женщинам и, по словам свидетелей, откровенно домогались их. Естественно, такой «подарок» вызвал громкий скандал, который стремительно перерос в массовую драку между двумя семьями. Настолько массовую, что на место прибыла полиция. В ходе потасовки, по данным полиции, травмы получили около десяти человек.

Увидев этот хаос, невеста пришла в крайнее расстройство. Она твердо заявила: свадьбы не будет. Видя такое, семьи согласились на отмену бракосочетания и возврат подарков.

И в этот момент трагическая история неожиданно превратилась в комедию. Родственники невесты, видимо, решили: «Раз банкетный зал уже оплачен и еда готова - зачем добру пропадать?» И они мгновенно нашли молодой нового жениха - из соседнего штата Уттар-Прадеш. Буквально через несколько часов после отмены первой церемонии была отпразднована повторная свадьба с уже новым избранником.

А чтобы окончательно добить проигравшую сторону, семья невесты подала официальную жалобу в полицию, обвинив родственников первого жениха в домогательствах и провоцировании скандала.

Кем же были женихи? Первый - обычный парень из деревни, к несчастью, не сумевший обуздать свою сельскую родню. Второй, «экстренный» жених, тоже оказался деревенским жителем. О том, чем он занимается и знал ли лично невесту не известно, но в Индии даже заочное знакомство может быстро перерасти в брак.

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