Премия «Клиника года – 2026» дала старт: ведущие эксперты отрасли поддержали народное голосование за лучший сервис в медицине

Премию «Клиника года» медиагруппа «Комсомольская правда» проводит уже 12-й год.

Москва, 22 июля 2026 года на площадке медиагруппы «Комсомольская правда» состоялось первое заседание экспертного совета премии «Клиника года».

В заседании приняли участие ведущие представители медицинского сообщества, руководители федеральных медицинских центров, общественные деятели и главные специалисты Минздрава России.

Премия «Клиника года», которую медиагруппа «Комсомольская правда» проводит уже 12-й год, направлена на комплексную оценку медицинских организаций с акцентом на качество сервиса, отношение к пациенту и человеческий фактор – именно те аспекты, которые пациенты отмечают как наиболее важные.

В состав экспертного совета вошли:

- Олеся Вячеславовна Носова, главный редактор, генеральный директор медиагруппы «Комсомольская правда», автор книги по здоровому питанию, ведущая подкаста «Обман веществ» на Первом канале;

- Анна Александровна Шашлова, первый заместитель генерального директора ИД «Комсомольская правда», издатель журнала для врачей «Хороший доктор», член Общественного совета Росздравнадзора;

- Александр Александрович Белкин, главный редактор журнала «Хороший доктор», к.м.н., сердечно-сосудистый хирург/флеболог;

- Николай Аркадьевич Дайхес, директор НМИЦО ФМБА России, профессор, чл.-корр. РАН, первый заместитель председателя Комиссии по здравоохранению Общественной палаты РФ, председатель Комитета по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности ТПП РФ;

- Олег Олегович Янушевич, ректор Российского университета медицины Минздрава России, академик РАН, главный внештатный специалист-стоматолог Минздрава России;

- Виктор Александрович Дмитриев, председатель Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения, генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей;

- Муслим Ильясович Муслимов, член Общественной палаты РФ, заместитель председателя Экспертного совета Госдумы РФ, уполномоченный по медицине при бизнес-омбудсмене Москвы, председатель Национальной ассоциации управленцев здравоохранения;

- Ирина Валерьевна Боровова, президент Всероссийской ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!»;

- Яна Михайловна Винокурова, юрист в сфере здравоохранения, учредитель проекта юридического сопровождения деятельности медицинских организации ПромедЛекс;

- Валерий Юрьевич Домашенко, основатель компании деловых мероприятий по росту медицинского бизнеса GrowthMed.

Олеся Вячеславовна Носова обозначила приоритет: премия оценивает в первую очередь сервисную составляющую и отношение к пациенту, а это то, что наиболее важно для людей. «Комсомольская правда» с аудиторией сайта более 52 млн человек подходит для такой задачи: это одновременно и экспертная медийная площадка с многолетней репутацией, и по-настоящему народное издание, близкое широкой аудитории пациентов.

Анна Александровна Шашлова обратила внимание на то, что участие в премии бесплатное – это сознательное решение организаторов для максимального охвата как государственных, так и частных клиник.

Прием заявок уже открыт на лендинге.

Главная отличительная особенность премии – народное голосование, которое оценивает в первую очередь медицинский сервис, а не только качество лечения. После голосования в каждой из девяти номинаций определяются пять лидеров, из которых экспертное жюри выберет победителей.

В рамках заседания обсудили 9 номинаций:

- «Многопрофильная клиника года»

- «Специализированная клиника года»

- «Врач года»

- «Восстановление и реабилитация»

- «Эстетика, красота и здоровье»

- «Чек-ап года»

- «Стационар года»

- «Инновации года»

- «Прорыв года»

Экспертный совет доработает критерии оценки (качество сервиса, репутация, пациентоориентированность, инновации и др.), которые будут опубликованы заранее.

Награждение победителей планируется на Неделе здравоохранения 10 декабря 2026 года.

Олег Олегович Янушевич отметил важность народного голосования и предложил развитие премии в формате, аналогичном звездам Мишлен, с акцентом на «клиники добрых сердец», место для исцеления, где главное – отношение к пациенту:

– Основные жалобы пациентов идут даже не на проведенное лечение, а на отношение к пациенту. Это очень важно.

Николай Аркадьевич Дайхес обозначил уникальность премии «Клиника года»:

– У нас достаточно премий, которые оценивают клинические успехи и технологии, а изюминка «Клиники года» в том, что здесь в центре внимания – отношение к пациенту. Мы, клиницисты, каждый день работаем с больными и прекрасно знаем: человек приходит за качеством лечения, но часто не возвращается именно из-за отсутствия человеческого отношения.

Виктор Александрович Дмитриев отметил, что, как театр начинается с вешалки, так и клиника начинается с первого впечатления и отношения к пациенту:

- К нам в Общественный совет Росздравнадзора, к сожалению, чаще обращаются с жалобами, а не с благодарностями. Поэтому я считаю принципиальным, чтобы вся информация о клинике – начиная с лицензии и заканчивая сведениями о работающих врачах – была максимально доступна пациентам как в электронном виде, так и в открытой форме непосредственно в учреждении. Это позволит снять множество вопросов и избежать ситуаций «одна бабушка сказала». Что касается географии премии, то на первом этапе стоит сосредоточиться на Москве, а затем поэтапно выходить на федеральный уровень.

Муслим Ильясович Муслимов обозначил, что для него большая честь присутствовать в экспертном совете такой значимой премии:

– К «Комсомольской правде» у меня особое, теплое отношение, поэтому я с радостью поддерживаю этот проект. Национальная ассоциация управленцев здравоохранения готова оказывать всестороннюю поддержку премии «Клиника года».

Главный вопрос – обеспечение достоверности народного голосования. Мы знаем, что существует множество бирж, где можно приобрести голоса и отзывы.

Это серьезный вызов. Также, на мой взгляд, в человекоцентричном здравоохранении многие пациенты приходят в медицинскую организацию прежде всего «просто спросить». Как говорил Николай Иванович Пирогов, один из главных критериев – если после общения пациента с врачом пациенту стало легче, значит, это хороший врач.

Этот аспект коммуникации и доверия между врачом и пациентом, безусловно, достоин отражения в критериях оценки.

Валерий Юрьевич Домашенко считает, что авторитетная премия именно для клиник востребована, поскольку клиникам важно соревноваться, получать признание своих достижений и успехов:

– Особо отмечу, что премия открыта как для частных, так и для государственных учреждений. Номинации, представленные организаторами, очень хорошие.

Эксперты поддержали сочетание двух этапов оценки: широкого народного голосования и последующего профессионального отбора жюри из топ-5 лидеров в каждой номинации. Это обеспечивает как объективность, так и высокий профессиональный стандарт.