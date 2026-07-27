Выступление Владимира Путина в Госдуме 27 июля 2026 года. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром в понедельник 27 июля Государственная дума VIII созыва собралась в последний раз. Сказав последние (и пламенные) речи, депутаты отправились в Кремль. Навстречу к президенту.

Путин обратился к депутатам Госдумы. ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ Владимир Путин выступил с речью перед депутатами восьмого созыва Госдумы, которые завершают свою работу. Вот о чём говорил президент

ОСОБЫЙ МОМЕНТ

420 депутатов-выпускников вместились в огромный Георгиевский зал Кремлевского дворца плотными рядами. Президент начал с благодарностей - пять лет последнего созыва были совершенно особенными.

420 депутатов-выпускников вместились в огромный Георгиевский зал Кремлевского дворца плотными рядами. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Это один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону судьба и будущее нашего народа. Хочу поблагодарить вас за эффективную совместную работу – прежде всего, по укреплению государственного суверенитета и защите национальных интересов Отечества! - говорил Путин.

Президент РФ Владимир Путин. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Депутаты хором встали и зааплодировали. Работы и правда было много.

- Вы проявили безусловную преданность Родине, быстро и качественно разрабатывали и принимали сложные решения, законы, необходимые нашим бойцам и командирам, оборонным предприятиям, заводам, отечественной экономике, социальной сфере, конечно, обществу и государству, - сказал Владимир Путин.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

СПЛОЧЕННОСТЬ

За эти годы Дума стала как будто сплоченнее: две трети из трех тысяч законов принимали «хором» - при поддержке всех пяти партий. Ну а главным, историческим решением восьмого созыва стало принятие закона о воссоединении России с ДНР, ЛНР, Запорожьем и Херсонщиной.

- Подлинный выбор и воля людей, граждан России лежат в основе всех наших стратегических решений. Никаких других целей у нас нет, - подытожил Путин.

Президент РФ Владимир Путин и вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент говорил и о русофобской машине запада, которая ставит «мировые рекорды» по санкциям. И о том, что Россия стоит под этим натиском, в том числе, благодаря принятым решениям и законам.

- Благодарю вас и за оперативное принятие эффективных антисанкционных мер, и за приоритетное обеспечение социальных обязательств государства перед нашим народом, за особое внимание к вопросам демографии, поддержки семей, развитию здравоохранения, образования, культуры, - сказал президент.

Президент РФ Владимир Путин и депутат Государственной думы РФ Адальби Люлевич Шхагошев. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Завершая речь, глава государства рассказал о планах по бюджету на ближайшие три года. Будут сделаны акценты на:

1. Укрепление обороноспособности

2. Социалку

3. Поддержку ключевых отраслей экономики

4. Помощь малому и среднему бизнесу

Президент РФ Владимир Путин вручает орден «За доблестный труд» председателю Государственной думы Вячеславу Володину. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

ШЕПОТОМ О СМЕЛОСТИ

Президент перешел от речей к делу - вручив лучшим из созыва заслуженные награды. С некоторыми из награжденных Путин тихонько шептался…и, в конце, раскрыл - о чем.

- Раскрою секрет, надеюсь на меня не обидится коллега. Один из награждаемых мне шепнул: «Мы победим. Но смелее надо. Очень хочется». Но возникает вопрос: «Ещё смелее?» - Путин сделал многозначительную паузу. - Здесь так же, как в экономике, есть свои риски, цена которым - потери на поле боя с нашей стороны. Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно добиваясь поставленных перед страной целей. И мы их добьёмся.

Владимир Путин и Геннадий Зюганов. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

КТО НАГРАЖДЕН?

Орден Александра Невского

Вячеслав НИКОНОВ – первый замглавы Комитета по международным делам

Петр ТОЛСТОЙ – вице-спикер Госдумы

Адальби ШХАГОШЕВ - член комитета по безопасности и противодействию коррупции

Ирина ЯРОВАЯ - вице-спикер Госдумы

Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени

Александр ЖУКОВ - первый вице-спикер Госдумы

Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени

Олег МОРОЗОВ - глава комитета по контролю

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени

Александр БАБАКОВ - вице-спикер

Валерий ГАРТУНГ - глава комитета по защите конкуренции

Владимир КАШИН - глава комитета по аграрным вопросам

Евгений МОСКВИЧЕВ - глава комитета по транспорту

Владимир ШАМАНОВ - замглавы комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Дмитрий КОБЫЛКИН - глава комитета по экологии

Андрей КРАСОВ - замглавы комитета по обороне

Орден «За доблестный труд»

Вячеслав ВОЛОДИН - спикер Госдумы

Еще 7 депутатов получили Орден Почета, трое - Орден Дружбы, а главы всех пяти фракций в Госдуме, от Зюганова до Нечаева - благодарности президента России.

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