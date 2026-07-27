Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+22°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика27 июля 2026 14:52

«Мы победим. Но смелее надо»: Владимир Путин подвел итоги работы Госдумы и рассказал о совете депутата на тему СВОвидео

Владимир Путин рассказал о совете депутата во время награждения
Андрей ЗОБОВ
Выступление Владимира Путина в Госдуме 27 июля 2026 года.

Выступление Владимира Путина в Госдуме 27 июля 2026 года.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Утром в понедельник 27 июля Государственная дума VIII созыва собралась в последний раз. Сказав последние (и пламенные) речи, депутаты отправились в Кремль. Навстречу к президенту.

Путин обратился к депутатам Госдумы. ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ

Владимир Путин выступил с речью перед депутатами восьмого созыва Госдумы, которые завершают свою работу. Вот о чём говорил президент

ОСОБЫЙ МОМЕНТ

420 депутатов-выпускников вместились в огромный Георгиевский зал Кремлевского дворца плотными рядами. Президент начал с благодарностей - пять лет последнего созыва были совершенно особенными.

420 депутатов-выпускников вместились в огромный Георгиевский зал Кремлевского дворца плотными рядами.

420 депутатов-выпускников вместились в огромный Георгиевский зал Кремлевского дворца плотными рядами.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

- Это один из решающих этапов в истории Отечества, когда на кону судьба и будущее нашего народа. Хочу поблагодарить вас за эффективную совместную работу – прежде всего, по укреплению государственного суверенитета и защите национальных интересов Отечества! - говорил Путин.

Президент РФ Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Депутаты хором встали и зааплодировали. Работы и правда было много.

- Вы проявили безусловную преданность Родине, быстро и качественно разрабатывали и принимали сложные решения, законы, необходимые нашим бойцам и командирам, оборонным предприятиям, заводам, отечественной экономике, социальной сфере, конечно, обществу и государству, - сказал Владимир Путин.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

СПЛОЧЕННОСТЬ

За эти годы Дума стала как будто сплоченнее: две трети из трех тысяч законов принимали «хором» - при поддержке всех пяти партий. Ну а главным, историческим решением восьмого созыва стало принятие закона о воссоединении России с ДНР, ЛНР, Запорожьем и Херсонщиной.

- Подлинный выбор и воля людей, граждан России лежат в основе всех наших стратегических решений. Никаких других целей у нас нет, - подытожил Путин.

Президент РФ Владимир Путин и вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой.

Президент РФ Владимир Путин и вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент говорил и о русофобской машине запада, которая ставит «мировые рекорды» по санкциям. И о том, что Россия стоит под этим натиском, в том числе, благодаря принятым решениям и законам.

- Благодарю вас и за оперативное принятие эффективных антисанкционных мер, и за приоритетное обеспечение социальных обязательств государства перед нашим народом, за особое внимание к вопросам демографии, поддержки семей, развитию здравоохранения, образования, культуры, - сказал президент.

Президент РФ Владимир Путин и депутат Государственной думы РФ Адальби Люлевич Шхагошев.

Президент РФ Владимир Путин и депутат Государственной думы РФ Адальби Люлевич Шхагошев.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Завершая речь, глава государства рассказал о планах по бюджету на ближайшие три года. Будут сделаны акценты на:

1. Укрепление обороноспособности

2. Социалку

3. Поддержку ключевых отраслей экономики

4. Помощь малому и среднему бизнесу

Президент РФ Владимир Путин вручает орден «За доблестный труд» председателю Государственной думы Вячеславу Володину.

Президент РФ Владимир Путин вручает орден «За доблестный труд» председателю Государственной думы Вячеславу Володину.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

ШЕПОТОМ О СМЕЛОСТИ

Президент перешел от речей к делу - вручив лучшим из созыва заслуженные награды. С некоторыми из награжденных Путин тихонько шептался…и, в конце, раскрыл - о чем.

- Раскрою секрет, надеюсь на меня не обидится коллега. Один из награждаемых мне шепнул: «Мы победим. Но смелее надо. Очень хочется». Но возникает вопрос: «Ещё смелее?» - Путин сделал многозначительную паузу. - Здесь так же, как в экономике, есть свои риски, цена которым - потери на поле боя с нашей стороны. Поэтому здесь тоже будем действовать аккуратно, но настойчиво и последовательно добиваясь поставленных перед страной целей. И мы их добьёмся.

Владимир Путин и Геннадий Зюганов.

Владимир Путин и Геннадий Зюганов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

КТО НАГРАЖДЕН?

Орден Александра Невского

Вячеслав НИКОНОВ – первый замглавы Комитета по международным делам

Петр ТОЛСТОЙ – вице-спикер Госдумы

Адальби ШХАГОШЕВ - член комитета по безопасности и противодействию коррупции

Ирина ЯРОВАЯ - вице-спикер Госдумы

Орден «За заслуги перед Отечеством» I степени

Александр ЖУКОВ - первый вице-спикер Госдумы

Орден «За заслуги перед Отечеством» II степени

Олег МОРОЗОВ - глава комитета по контролю

Орден «За заслуги перед Отечеством» III степени

Александр БАБАКОВ - вице-спикер

Валерий ГАРТУНГ - глава комитета по защите конкуренции

Владимир КАШИН - глава комитета по аграрным вопросам

Евгений МОСКВИЧЕВ - глава комитета по транспорту

Владимир ШАМАНОВ - замглавы комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений

Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени

Дмитрий КОБЫЛКИН - глава комитета по экологии

Андрей КРАСОВ - замглавы комитета по обороне

Орден «За доблестный труд»

Вячеслав ВОЛОДИН - спикер Госдумы

Еще 7 депутатов получили Орден Почета, трое - Орден Дружбы, а главы всех пяти фракций в Госдуме, от Зюганова до Нечаева - благодарности президента России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владимир Путин сделал важное заявление для россиян: о трудностях с топливом, ситуации в экономике и будущем России

Владимир Путин наградил героев: юноша с аутизмом спас 23 человека во время наводнения, а охранники вытащили 30 студентов из горящего колледжа

Детей мигрантов отправят домой, а выпускников - на стажировку: Владимир Путин подписал ряд важных законов

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

После освобождения Донбасса Россия сможет выдвигать любые условия