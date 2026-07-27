Доверительный диалог

Фото: akorda.kz

В работе форума, посвящённого теме «Формирование глобальной логистической экосистемы: новые горизонты российско-казахстанского сотрудничества», приняли участие вице-премьеры, руководители министерств и ведомств, главы регионов России и Казахстана, представители парламентов, деловых и экспертных кругов двух стран. Важность мероприятия, а также подобной тематики в условиях беспрецедентных глобальных вызовов подчеркнули приезд в Омск президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и президента России Владимира Путина, которые выступили на пленарной сессии, а также провели двусторонние переговоры.

«Где лад, там и клад»

Свой визит в Омск казахстанский лидер начал с возложения цветов у мемориальной доски своему отцу Кемелю Токаеву, установленной на фасаде здания Омского госпиталя для ветеранов войн. В 1945 году после ранения в этом медицинском учреждении лечился гвардеец-танкист и будущий писатель Кемель Токаевич Токаев.

Фото: akorda.kz

В своём обращении к делегатам глава Казахстана поблагодарил президента России и руководство Омской области за бережную память обо всех ветеранах Великой Отечественной войны, включая и его отца, а также отдал должное Форуму межрегионального сотрудничества, который, по его словам, придаёт сильный импульс поступательному развитию казахстанско-российского сотрудничества.

В качестве подтверждения беспрецедентно высокого уровня двусторонних отношений Токаев назвал недавно подписанную Декларацию о переходе на новый уровень стратегического партнёрства и союзничества, а также Совместное заявление о семи основах дружбы и добрососедства.

«Эти документы, – отметил президент, – заложили новый мощный фундамент созидательного сотрудничества и совместного прогресса наших стран на десятилетия вперёд. С уверенностью можно сказать, что отношения Казахстана и России успешно развиваются по всем ключевым направлениям».

Глава государства привёл красноречивую статистику: в 2025 году двусторонний товарооборот приблизился к рекордным 28 миллиардам долларов, а за первые пять месяцев текущего года объём взаимной торговли увеличился почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом Россия за последние 20 лет вложила в экономику Казахстана более 30 миллиардов долларов, тем самым подтвердив свой статус одного из основных инвестиционных партнёров республики. Объём казахстанских вложений в российскую экономику превысил 9 миллиардов долларов.

«В первом квартале текущего года приток российских инвестиций увеличился на 45%, то есть объём за пять месяцев составил 773 миллиона долларов. Сейчас в разных отраслях казахстанской экономики успешно работают более 20 тысяч предприятий с российским участием. Особое место в экономической повестке занимает взаимодействие в промышленной сфере. Нашими странами сформирован широкий портфель из 177 крупных проектов с инвестициями, превышающими 52 миллиарда долларов. Причём 122 из них уже реализованы с созданием более 30 тысяч рабочих мест», – подчеркнул президент.

Фото: akorda.kz

Показателем «поистине стратегического характера двустороннего сотрудничества» Токаев назвал проект строительства (при участии международного консорциума во главе с Росатомом) в Казахстане первой атомной электростанции, а одним из приоритетных направлений взаимодействия – космическую сферу.

«Первый запуск ракеты-носителя «Союз-5» в апреле текущего года вновь показал, что, объединяя научные, инженерные, производственные возможности, Казахстан и Россия способны воплощать в жизнь масштабные проекты в различных сферах. Известная казахская пословица гласит: «Бірлік бар жерде тірлік бар». Эту поговорку можно перевести с помощью русской пословицы: «Где лад, там и клад». Убеждён, благодаря незыблемым узам дружбы и добрососедства, взаимному доверию и поддержке, учёту законных интересов друг друга мы достигнем новых высот на пути прогресса и повышения благосостояния наших братских народов», – сказал глава государства.

Ещё одним приоритетным направлением Токаев считает совместное развитие транспортно-логистической архитектуры Евразийского континента, в которой, по его мнению, Казахстану и России «самим Всевышним предназначена ведущая роль».

«Это ключевой фактор глобальной конкурентоспособности наших стран в современных очень сложных геополитических условиях. Общими усилиями мы решаем все задачи в этой сфере, последовательно развиваем инфраструктуру, укрепляем транзитный потенциал», – уверен президент.

Фото: akorda.kz

Токаев привёл подтверждающие цифры: в прошлом году объём грузоперевозок железнодорожным транспортом между Россией и Казахстаном вырос на 3,5%, составив 92 миллиона тонн. За последние 5 лет объём контейнерных перевозок через Казахстан по направлению Китай – Россия – Китай вырос в 8 раз. По итогам первого квартала текущего года объём перевозок автомобильным транспортом увеличился более чем в 2 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 4,3 млн тонн.

Для сохранения позитивной динамики казахстанский лидер предложил на базе действующих цифровых платформ в пилотном формате запустить на одном из наиболее загруженных направлений цифровой транспортный коридор «Казахстан – Россия».

«Уверен, эффективная цифровая интеграция транспортно-логистических систем двух стран и широкое применение новых технологий позволят нам нарастить объём взаимной торговли, увеличить транзитные потоки, комплексно укрепить экономические связи», – подчеркнул Токаев.

Президент Казахстана также выступил с инициативой разработать совместную Программу развития воздушной доступности приграничных регионов под условным названием «500+», предусматривающую поэтапное открытие прямых авиарейсов между Астаной и приграничными городами России с населением свыше 500 тысяч человек. По его мнению, реализация этой программы создаст благоприятные условия для роста взаимного туристского потока.

«У нас имеются все условия для динамичного развития туризма: выгодное географическое расположение, разнообразие природных ландшафтов, богатое и уникальное историко-культурное наследие, – напомнил Токаев. – Самое главное, для российских туристов в Казахстане отсутствует языковой и ментальный барьер, нас объединяют общая культура и общая история. Развитие приграничного туризма – это не только экономика. Это инвестиции в укрепление взаимного доверия и формирование единого пространства добрососедства, которое служит мерилом крепости наших двусторонних связей и мощным локомотивом совместного развития».

В заключение глава государства выразил уверенность, что итоги нынешнего Форума откроют очередную яркую страницу в летописи казахстанско-российского стратегического партнёрства и союзнических отношений, послужат процветанию и благополучию братских народов.

«Сила казахстанско-российских отношений заключается в том, что доверительный диалог на высшем уровне подкрепляется активными контактами регионов, деловых кругов, научного и культурного сообщества, а главное – дружбой миллионов людей. Наше многогранное сотрудничество отличается редким сочетанием преемственности и динамики. Сохраняя уважение к общему прошлому, мы последовательно открываем новые горизонты совместного будущего. Казахстан нацелен на развитие созидательного стратегического партнёрства с великим государством – Россией», – подвёл итог Касым-Жомарт Токаев.

В свою очередь президент России Владимир Путин высоко оценил деятельное участие регионов в продвижении всего комплекса российско-казахстанского партнёрства. По его словам, благодаря скоординированным усилиям региональных властей и бизнеса активизируется торговля и растут встречные инвестиционные потоки.

«Скажу главное: у России и Казахстана имеются поистине обширные перспективы для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества как в области транспорта и логистики, так и во всех других сферах экономики и социальной жизни. Уверен, работая и далее слаженно и сообща, российские и казахстанские регионы продолжат вносить весомый вклад в углубление и развитие всеобъемлющего стратегического партнёрства и союзничества России и Казахстана на благо двух наших стран и народов», – подчеркнул российский президент.

Фото: akorda.kz

В ходе переговоров главы государств обсудили перспективы дальнейшего укрепления торгово-экономических связей и реализации совместных проектов в сферах энергетики, транспорта и логистики, космоса, сельского хозяйства, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки дня.

Новые модели взаимодействия

На нынешнем Форуме межрегионального сотрудничества в Омске прошли отраслевые сессии по логистике, экологии и промышленной кооперации, молодёжные встречи, выставки, заседания и биржа деловых контактов. В них приняли участие представители более 400 компаний. Но итоги мероприятия пока подводить рано. На сегодняшний день обнародована одна цифра – уже заключены соглашения на сумму 834 млн долларов. Правда, большинство договоров находятся в стадии согласования.

Известно, что главы казахстанских регионов вели активные переговоры с российскими коллегами. В частности, аким Восточно-Казахстанской области (ВКО) Нурымбет Сактаганов и вице-губернатор Оренбургской области Антон Ефимов подписали меморандум о сотрудничестве. Цель этого документа – «укрепление добрососедских связей, развитие взаимодействия в экономической и гуманитарной сферах».

Нурымбет Сактаганов также провёл переговоры с зампредседателя правительства Самарской области Павлом Финком. Стороны обсудили развитие проектов в сфере туризма, образования и цифровых решений. «Особое внимание уделили использованию туристического потенциала Восточного Казахстана, а также возможности обмена опытом и реализации совместных инициатив, направленных на развитие туристических маршрутов и повышение качества сервиса. Кроме того, представитель Самарской области поделился опытом создания новых моделей взаимодействия с промышленными предприятиями, в том числе на примере сотрудничества в сфере автомобильного производства», – говорится в официальном сообщении пресс-службы акимата ВКО.

Высокий потенциал взаимовыгодного сотрудничества в сферах образования, науки, цифровых технологий, предпринимательства и волонтёрства отметил представитель делегации Актюбинской области Алимбек Туралиев. По его словам, подобные встречи способствуют обмену лучшими практиками, развитию совместных проектов и укреплению гуманитарных связей между двумя странами. «Уверен, что сотрудничество между Казахстаном и Россией должно и дальше расширяться через совместные образовательные проекты, научные исследования, предпринимательские инициативы и молодёжные обмены», – подчеркнул Туралиев.

Практика показывает, что взаимовыгодные торговые и экономические связи между нашими регионами нарастают с каждым годом.