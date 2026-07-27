Россияне рассказали, просят ли курьеров поднимать доставку без лифта

13% опрошенных россиян сами поднимают доставки домой, а не ждут курьера. Фото: SFIO CRACHO//Shutterstock/Fotodom

В Москве курьера уволили за отказ нести пешком 30 литров воды на 23 этаж. Заказчик знал, что лифт не работает уже несколько дней, и чтобы самому не идти в магазин заказал тяжести курьеру, но тот отказался подниматься пешком с таким грузом. Эта новость породила огромные споры в сети, многие заявили, что никогда бы не оформили доставку, если бы у них не было лифта, или он не работал. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Так, 68% респондентов заявили, что пользуются доставками, но никогда не оформляют заказ, если знают, что курьеру придется нести тяжести пешком по лестнице. Люди отметили, что им просто неудобно обременять курьеров, они ведь и так привезли заказ, но они же не грузчики, чтобы еще и нести тяжелый заказ по лестнице. Более того, не у всех физически хватит сил и здоровья поднять тяжелые вещи по лестнице.

«Когда оформляю доставку, всегда примерно прикидываю, сколько это выйдет по весу. Больше 10-12 кг никогда не заказываю: жалею курьеров, они целыми днями таскают эти пакеты, причем где-то лифт не работает, а где-то он и не предусмотрен даже», - говорит участница опроса.

«В любом строительном магазине при заказе уточняют, какой этаж, и за каждый этаж без лифта, или негабаритный груз, идет доплата. Это справедливо и логично, так что думаю в любой доставке должна быть такая опция – хоть вода, хоть продукты, если надо иди пешком, должна быть доплата поэтажная», - кивает другой.

13% добавили, что им доводилось вызывать курьеров при сломанном лифте, кто-то добавил, что в их доме вообще лифта нет, поэтому они всегда предупреждают курьеров и выходят их встречать, сами поднимают товары к себе в квартиру.

«При любой доставке указываю, что встречаю сама, мы живем на втором этаже, лифта в доме нет, и это я тоже указываю», - делится участница опроса.

А вот 9% россиян говорят, что всегда ждут, что курьер привезет доставку к двери квартиры, даже если лифта нет или он не работает.

Оставшиеся 10% выбрали вариант «другое». Кто-то написал, что живот в частном доме, другие признались, что не пользуются услугами доставки.

Фото: Наиль ВАЛИУЛИН. Перейти в Фотобанк КП

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджерах Telegram и Viber. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 1,5 тысячи человек.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Риелтор с 14-летним опытом раскрыла, как выгодно купить недвижимость у мэрии Москвы на специальных торгах