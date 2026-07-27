В России запустили карту АЗС с данными о доступности и ценах на топливо

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Интерактивную карту АЗС запустила платформа Авито Авто. Сервис помогает автомобилистам находить заправки по виду и цене топлива, а также показывает текущую ситуацию на конкретной АЗС. На карте представлено более 20 тысяч заправок по всей стране. Пользоваться ей можно бесплатно без дополнительной регистрации.

Просмотр сервиса доступен как в режиме обычной карты, так и с применением фильтров. Например, выборкой отметок по конкретному региону, сети или виду топлива. В окне карты также отображаются актуальные цены для физлиц и статус доступности станции. Например, высокий уровень доступности, «Не подтверждена» или «Недоступна».

Чтобы получать информацию о доступности топлива на конкретных заправках, использую данные партнера «Передовые платежные решения» (ППР). А именно — данные о транзакциях пользователей ППР, то есть фактически совершенных покупках. Дополняют базу сведений информация из внешних источников и пользовательские отметки. Дополнительно данные анализируют технологии искусственного интеллекта.

— Точность информации сервиса превышает 95%. Если по АЗС есть свежие данные от корпоративных клиентов и партнеров, сервис в первую очередь опирается на них как на наиболее достоверный сигнал; если таких данных нет, алгоритмы сопоставляют сигналы из внешних источников и пересчитывают прогноз доступности топлива по каждой станции, — отмечают представители Авито Авто.

Карта также учитывает товарные и ценовые параметры, а также ограничения при заправке по топливным картам для юрлиц и ИП. Решение также позволит оплатить топливо онлайн через партнерский сервис.

Кроме того, представители платформы поделились данными свежего исследования — его проводили в июле-2026. Опросили 785 респондентов-автолюбителей. Автомобилисты назвали сразу несколько типовых проблем на АЗС. Подавляющее большинство участников исследования (94%) отмечали, что слышали о сложностях при покупке топлива, а 75% респондентов лично столкнулись с такими трудностями. Говоря о конкретных сложностях, автовладельцы чаще всего указывают на очереди (92%), лимиты на продажу (72%), рост цен (64%) и отсутствие нужного вида топлива на станции (57%).