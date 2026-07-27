Летняя магия простых вещей: дача, лес, творчество и любимые книги

Фото предоставлено пресс-службой издательства «Комсомольская правда»

Лето — это про свободу от расписаний и дед-лайнов, про каникулы, отпуск и путешествия. Хочется дышать глубже, ходить босиком по траве и собирать в кармашек маленькие сокровища: гладкий камешек, еловую шишку или диковинное перышко, случайно пойманное на лету. Дача в это время становится не просто местом, куда мы приезжаем «бороться за урожай», а личным островком уюта и безмятежного спокойствия. Тут можно и пикник без повода устроить, и просто посидеть с чашкой чая на крыльце, слушая шелест ветра в листве.

Если тянет в лес — не сопротивляйтесь. Прогулка по тропинке, где пахнет нагретой хвоей и разнотравьем, лечит лучше любого лекарства. Хочется не просто гулять, а узнавать, кто живёт в этом зелёном мире? Полистайте книгу «За руку с лесом» — она будто шепчет на ухо: вот тут прячется ёжик, а вон там дятел стучит по стволу. А если хочется понять, как деревья «разговаривают» друг с другом и почему лес — это целая вселенная, откройте «Тайную жизнь леса»: после ее прочтения поход в лес уже никогда не будет просто обычной прогулкой.

Фото предоставлено пресс-службой издательства «Комсомольская правда»

Пикник на природе — это отдельный вид летних радостей. Не тот, где всё по плану и в контейнерах, а такой, где смятый плед, бутерброды крошатся, а заразительный смех летит над полянкой. Не обязательно готовить что-то сложное: главное — чтобы было вкусно и по-домашнему. Тут пригодятся рецепты из книг «Мелочи и радости» и «Свет таёжного окна»: в них столько разных рецептов, что захочется приготовить всё и сразу — от ягодного пирога до ароматного чая с травами. Все просто, душевно, с щепоткой ностальгии.

Фото предоставлено пресс-службой издательства «Комсомольская правда»

Пока дети (или внутренний ребёнок внутри нас) раскрашивают «Акварельный лес», можно посидеть в тени с книгой «Корзина рукодельницы»: там найдётся идея для любого настроения — сплести браслет из ниток, сшить мешочек для трав или смастерить ловец солнца, чтобы он ловил лучи и рассыпал их цветными бликами по комнате. Такие вещи не просто украшают дом, они хранят память о нашем лете.

Фото предоставлено пресс-службой издательства «Комсомольская правда»

А если хочется, чтобы и сама дача стала местом силы, загляните в книги «Сад мечты моей» и «Тепло маленького дома». Там нет скучных инструкций «сделайте ровно так», зато есть вдохновение: как устроить уголок для утреннего кофе, как обыграть старую бочку, чтобы она стала клумбой, где повесить гамак и как превратить старую скамейку в любимую деталь участка.

Фото предоставлено пресс-службой издательства «Комсомольская правда»

Лето такое быстротечное, что хочется успеть всё: и надышаться лесом, и напечь пирогов, и связать что-то тёплое даже в жару, просто потому что руки просят творчества. Пусть эти и другие издания из нашей подборки станут вашими спутниками — они не просто дадут идеи, а помогут замедлиться и увидеть красоту в простых вещах.