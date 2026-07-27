Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен баллотироваться на третий срок. Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен баллотироваться на третий срок. Выступая на ужине Ассоциации корреспондентов Белого дома 24 июля, он красовался на сцене в фирменной красной бейсболке с провокационной надписью «Трамп 2028».

«Я трижды побеждал, теперь собираюсь сделать это снова. Я делаю это снова. Это должно быть легко», - сказал американский президент. Он в очередной раз напомнил, что в 2020 году одержал верх над Джо Байденом. Но сфальсифицированные результаты выборов позволили демократам занять Белый дом.

Говоря о переизбрании, Трамп заметил, что это шутка. Конституция США запрещает одному и тому же человеку занимать президентский пост более двух сроков. «Как и в случае с моим президентством, второй раз всегда лучше. А третий раз будет еще лучше, - сказал Трамп, добавив. - Я просто шучу».

Однако уже в выходные в соцсетях американского лидера появились сгенерированные ИИ картинки, где фигурируют цифры «2028». На одном из плакатов Дональд в смокинге с бабочкой поправляет пресловутую красную бейсболку с лозунгом «Трамп 2028», на втором - он в компании человекоподобных существ с красными глазами (по силуэту напоминающих военных) выходит из густого тумана. Изображение сопровождается надписью «Насылаю на врага кошмары».

По мнению американиста Андрея Манойло, переизбрание Дональда Трампа на третий срок выглядит абсурдным, но с правовой точки зрения некоторые шансы у политика, как есть.

- 22-я поправка к Конституции США, в которой говорится об ограничении президентства одного человека двумя сроками, была одобрена в 1947 году. Ее приняли после смерти Франклина Рузвельта. Он занимал пост президента три срока, а во время четвертого умер. С тех пор американский политический истеблишмент старается этого правила придерживаться, - сказал KP.RU профессор факультета политологии МГУ Андрей Манойло. - Но поскольку эта норма содержится в поправке, то ее теоретически можно преодолеть, дав новое толкование через обращение в Верховный суд США. Скажем, о том, нельзя быть президентом три срока подряд. Но с перерывом, как в случае с Трампом, переизбрание возможно.

Трамп неслучайно именно сейчас поднял тему со своим переизбранием. Он пытается сместить фокус внимания общественности с действительно важных тем.

- Его слова о переизбрании выглядят как фарс. Он троллит своих противников, занимается эпатажем, переключая таким образом внимание со своих реальных неудач, к примеру, военной кампании против Ирана. Если Трамп не сможет вывернуться из этой авантюры до промежуточных выборов в Конгресс США, то на его карьере будет поставлен крест. Республиканцы утратят большинство в верхней и нижней палате парламента, что будет крахом и для самого Трампа, и для Республиканской партии. Тогда вопрос с выдвижением в 2028 году перестанет быть актуальным сам по себе, - уверен Манойло.

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