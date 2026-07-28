Теперь это не про бедность, а про азарт и выгоду: В России стало модно продавать и покупать подержанные вещи

Покупка товаров с рук сегодня - способ не только сэкономить, но и заполучить уникальную вещь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Раньше детские вещи жили по законам круговорота: сначала их носил Вася, потом Петя, а потом они переходили к соседскому младенцу вместе с кармой. Сегодня эта «пищевая цепочка» обзавелась ценниками, и родители по всей стране дружно превратились в продавцов, копирайтеров (пишут тексты коммерческих объявлений) и логистов.

Теперь завалы в кладовке или на антресолях - не повод для уныния, а возможность подзаработать. Я тоже втянулась. И когда вижу ценник зимнего комбинезона в 15 тысяч, уже не рыдаю (ну, почти), а прикидываю: через сезон продам за полцены.

Опрос, проведенный KP.RU, показал: больше 80% россиян хотя бы раз продавали ненужные вещи через онлайн-площадки. Причем 39% делают это постоянно, а 33% - время от времени, когда дома накапливаются вещи. Покупать с рук тоже не отказываются: за последние пару лет больше половины респондентов что-то да приобрели. Список покупок пестрит: от книг (14%) и одежды (13%) до детских товаров (12%), телефонов (11%) и бытовой техники (10%). Каждый десятый уже освоил охоту за б/у мебелью и спортивным инвентарем (см. «Опрос «КП»).

«Опрос «КП» Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

ОТКУДА ВЗЯЛСЯ «БЛОШИНЫЙ РЕНЕССАНС»

Казалось бы, еще недавно купить чужую кофту было не то чтобы стыдно, но как-то неуютно. Сейчас стало признаком рациональности. Потому что ты, во-первых, сэкономил, во-вторых - спас планету от перепроизводства, а в-третьих - получил уникальную вещь, которой нет у остальных. Как говорят эксперты, ресейл уверенно превращается из вынужденной меры бедных в модную привычку для рациональных.

- Ресейл - это рынок повторной продажи товаров, которые возвращаются в оборот: от недорогих вещей с рук до эксклюзивного винтажа с сертифицированной аутентификацией, - объясняет Анна Лебсак-Клейманс, гендиректор Fashion Consulting Group.

По ее словам, рынок подогревают сразу пять котлов: снижение покупательской способности, новая рациональность («сколько раз надену и можно ли потом продать»), интерес к уникальности, экологическая повестка и развитие цифровых платформ с безопасной сделкой.

Но есть и сугубо российский фактор, который мощно подстегнул рынок. С 2022 года из страны ушли многие западные бренды - от масс-маркета до люкса. Официальные магазины закрылись, маркетплейсы распродали остатки, а параллельный импорт не всегда спасает: цены на него выше, и риск нарваться на подделку тоже выше. В итоге ресейл стал едва ли не единственным способом купить оригинальную вещь любимой марки, будь то платье Zara, кроссовки Nike или сумка Chanel.

- У нас с импортом сейчас тяжеловато, а если вещь уже завезли в страну, она начинает ходить по рукам, - подтверждает маркетолог Арсен Даллакян.

Это касается не только одежды: гаджеты, запчасти, даже детские игрушки - все, что раньше везли из-за границы, теперь осело в ресейл-каналах. Так что барахолки расцвели еще и потому, что людям нужны не просто дешевые вещи, а привычные и проверенные бренды.

Если копнуть еще глубже, то ресейл - штука древняя, как мир. Председатель Союза потребителей Алексей Койтов даже считает, что он появился раньше, чем торговля новыми товарами.

- В глубокой древности, когда только зарождался рынок, торговля была преимущественно бартерной: люди обменивались тем, что у них уже было в употреблении. Массовое производство новых вещей специально для продажи - изобретение последних веков. Так что сначала были секонд-хенды, а уж потом бутики.

Хотя маркетологи посмеиваются над этим историческим пафосом, ведь теперь новое может позволить себе каждый.

- Когда новые джинсы можно купить за тысячу рублей на любом маркетплейсе, искать б/у за восемьсот - это особый вид спорта, граничащий с чудачеством, - считает Игорь Березин, президент Гильдии маркетологов. - Другое дело - люкс и редкие вещи, там охота оправданна.

Онлайн-торговля вдохнула новую жизнь в самые разные товары - от старых пластинок до дизайнерской одежды.

ПРОДАЙ СВОЙ БАРДАК

По словам маркетолога, эксперта в психологии поведения потребителей Арсена Даллакяна, сегодняшний ресейл начинался газетных объявлений, различных справочников и комиссионных магазинов. В Америке подобное начало формироваться еще в 70-е, в России - ближе к концу 90-х, но выглядело довольно хаотично. В полноценную индустрию перепродажа превратилась с появлением крупнейших онлайн-платформ.

- Одна из них изначально выходил с концепцией «продай свой бардак»: у каждого дома найдутся ненужные вещи, которые для тебя ничего не стоят, ты бы их просто выкинул, а так получишь хоть какую-то копейку, - вспоминает Арсен Даллакян. - На старте площадка напоминала блошиный рынок - люди продавали то, что пылилось на чердаке, и цены были минимальными.

По его словам, такой формат продержался буквально пару лет, после чего туда пришли профессиональные продавцы, и цены поползли вверх. Сегодня это уже зрелый рынок.

- Люди смотрят на стоимость владения вещью целиком. Покупая, уже прикидывают, за сколько продадут через год, - замечает маркетолог. - Это как с автомобилями, только теперь с колясками, самокатами и даже с айфонами.

Кстати, о гонке потребления. Алексей Койтов напоминает, что вся эта безумная модель «купи - выброси - купи новое» была искусственно придумана в Америке во времена Великой депрессии, чтобы разогнать экономику через сокращение срока службы товаров.

- Производители сознательно закладывают устаревание, чтобы мы бежали за новинками. Ресейл в этом смысле - тихий бунт потребителя, который говорит: нет, эта вещь еще поживет, - считает эксперт.

ДЕТСКИЙ ТРАНСПОРТ И СУМКИ ЛЮКС: ЧТО НЕ ЗАЛЕЖИВАЕТСЯ

Если думаете, что ресейл - это только потертые телефоны и бабушкины серванты, вы отстали от жизни. Да, гаджеты и техника - в топе: новый айфон теряет в цене до 30%, просто выехав из салона, и это знают все. Но настоящие сокровища прячутся в других категориях.

Детские вещи - абсолютный чемпион. Электрокачели за 15 тысяч, которые нужны максимум на полгода, уходят на ресейле за 5-7 тысяч, а то и даром. Мембранные комбинезоны, которые в магазине стоят 10-30 тысяч, можно поймать за 2-3 тысячи - бывает их надевали пару раз, а потом ребенок вырос. Спортивный инвентарь, инструменты, аксессуары для хобби - все, что не успевает износиться за короткий срок использования.

Отдельная песня - люкс.

- Есть категория людей, которые принципиально покупают брендовые сумки только с рук, - говорит Анна Лебсак-Клейманс. - Это позволяет получить вещь в разы дешевле и иногда даже заработать, если угадать с редкой моделью.

Теперь же, когда многие бренды ушли из России и новые оригинальные сумки в бутиках попросту не купить, ресейл для люкса стал вопросом не только экономии, но и физического доступа к товару

Правда, как уточняет Арсен Даллакян, в среднем экономия на ресейле сейчас - 20-30% от цены нового, а не 90%, как хотелось бы. Продавцы научились отслеживать цены и не готовы расставаться с добром за бесценок.

- Многие мамы, выбирая дорогую коляску или велосипед, первым делом смотрят не отзывы, а раздел «Продам» - насколько эта модель ликвидна через год-два, - отмечает маркетолог. - Вещь превращается в почти инвестиционный актив с прогнозируемой остаточной стоимостью.

Вот так детский транспорт становится ценной бумагой.

ТОЧКИ СБОРА БАРАХЛА: ОТ ПОДЪЕЗДА ДО МАРКЕТПЛЕЙСА

Площадок для торговли - море. Самые очевидные - «Авито» и «Юла», с них все и началось. Но сейчас ресейл просочился и на маркетплейсы: «Вайлдберриз», «Озон» и «Яндекс.Маркет» запустили отдельные витрины для вещей, бывших в употреблении. Там можно найти почти новую обувь - например, сандалии, в которых ребенок только лежал в коляске, пока подошва ждала своего часа. Для дорогих брендов есть специальные площадки, где сумку или часы проверяют на подлинность и дают заключение. А еще есть винтажные шоурумы, телеграм-каналы, закрытые клубы коллекционеров - на любой вкус и кошелек.

Офлайн тоже не умер. Комиссионные магазины, которые, казалось, канули в лету вместе с девяностыми, возвращаются - только теперь это не пыльные лавки с потертыми пальто, а стильные пространства с хорошим ремонтом и ароматом кофе. В спальных районах открываются уютные «комиссионки» с детскими товарами: коляски, кроватки, игрушки, одежда. Цены - примерно вдвое-втрое дешевле магазинных. В центре Москвы работают люксовые ресейл-бутики, где сумку Chanel при вас осмотрят с лупой и выдадут сертификат. Ценник, конечно, кусается, но все равно приятнее, чем на витрине бутика.

- Помню, как в советские комиссионки можно было сдать как реально поношенную вещь, так и новую, привезенную из-за границы, сказав, что носил. Сейчас ничего не изменилось - просто теперь это называется «винтаж в отличном состоянии», - замечает Игорь Березин.

ШЕСТЬ ПРАВИЛ, КАК НЕ ПРОГОРЕТЬ НА РЕСЕЙЛЕ

1. Дорогие вещи - только с проверкой.

Покупаете сумку или часы? Выбирайте площадки, которые сами проверяют подлинность и дают гарантию. И обязательно уточните, можно ли пригласить независимого эксперта до того, как расстанетесь с деньгами.

- Современные реплики стали очень качественными, отличить подделку на глаз почти невозможно, - предупреждает Анна Лебсак-Клейманс.

2. Слишком низкая цена - сигнал риска.

Если вещь стоит заметно дешевле рынка, тут что-то нечисто. Либо скрытый дефект, либо откровенный обман. Чудес не бывает.

3. Изучайте продавца под микроскопом.

Отзывы, история аккаунта, количество завершенных сделок - все имеет значение. Одно-единственное объявление от новичка? Повод насторожиться. Постоянный профиль с высоким рейтингом - уже аргумент в пользу доверия.

4. Знайте типичные болячки модели.

Покупаете конкретный велосипед или кофемашину? Погуглите, что у них чаще всего ломается. Если на прицельный вопрос продавец начинает мяться - проходите мимо.

- Физика остается физикой, - говорит Арсен Даллакян. - Если у этой модели на 10-й тысяче километров стираются колодки, будьте готовы их менять, что бы вам ни обещали.

5. Никаких предоплат.

Деньги - только после осмотра. Встречайтесь в людных местах или пользуйтесь безопасной сделкой, которую предлагают сами площадки.

6. Доверяйте, но проверяйте.

Даже самый обаятельный продавец может «забыть» про пятно на подкладке. Включайте фонарик на телефоне, осматривайте каждый шов - пусть думают, что вы спецагент. Зато домой не принесете кота в мешке.

ДЕТСКИЙ РЕСЕЙЛ: МОЯ ЛИЧНАЯ БИТВА ЗА БЮДЖЕТ

Когда в доме появился ребенок, моя жизнь превратилась в бесконечный цикл «Купил - вырос - продал». И это тот еще квест. Чтобы продать ненужное, мало просто щелкнуть на телефон. Сперва надо устроить фотосессию: поймать дневной свет, разложить комбинезон без единой складки, сфотографировать бирку и манжеты так, чтобы они выглядели как из магазина. Потом написать продающий текст без вранья (иначе кто-то поставит плохую оценку и испортит драгоценную репутацию моего профиля): «носили аккуратно, состояние нового, причина продажи - выросли». Дальше - общение с покупателями, которые хотят скидку за самовывоз, за опт, за то, что «у вас все равно балкон забит». И вот тут главное искусство: не продешевить, но и не задрать ценник так, чтобы коляска пылилась на балконе до совершеннолетия ребенка. Но игра стоит свеч. Я зарегистрировалась на платформе объявлений еще в студенчестве, продала пару платьев и забыла. Но дети - лучший катализатор для того, чтобы стать гуру маркетинга.

Мой личный счетчик продаж перевалил за 100 000 рублей. Это не доход, а возврат инвестиций. Я продала то, что стало не нужно: не подошедшие подгузники, игрушки, к которым ребенок быстро потерял интерес. На вырученные деньги купила новые. И да, это азарт - сидеть ночью, отслеживая, не выложил ли кто-то вожделенную железную дорогу за полцены. Как говорит Арсен Даллакян, экология тут отдыхает - работает чистая экономика и охотничий инстинкт.

КОНКРЕТНО

Покупали ли вы товары «с рук» на онлайн-площадках за последние пару лет?

49% Ничего не покупал с рук

14% Книги, учебники, другая печатная продукция

13% Одежда, обувь, аксессуары для взрослых

12% Детские товары (коляски, одежда, игрушки, мебель)

11% Телефоны или компьютеры/ноутбуки

10% Бытовая техника (пылесос, стиральная машина и т. п.)

10% Товары для хобби, спорта, коллекционирования

9% Мебель и крупные товары для дома

7% Автомобильные товары

3% Товары для ремонта

В опросе «КП» приняли участие 1 тысяча человек. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа.

КСТАТИ

Аналитики платформы Авито выяснили, что каждый второй россиянин начинает поиск необходимых товаров с ресейл-платформ. За последние пять лет число сделок только на этом сервисе возросло с 80 до 100 млн, а совокупный объем потенциального предложения на рынке превысил 6,5 млрд вещей (общая сумма более 8 трлн рублей!). Причем значимый вклад в цикличное владение вещами делает молодежь - большинству пользователей Авито 25-44 года, а женщины пользуются сервисом активнее мужчин. Причем одежда и электроника остаются главными категориями ресейла.

Зачем перепродавать и покупать б/у вещи? Согласно исследованию, которое есть в распоряжении KP.RU, более половины продавцов видят в этом дополнительный источник дохода. 39% продают вещи, чтобы дать им вторую жизнь.

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