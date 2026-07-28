Появились неожиданные подробности о детях Петросяна и Брухуновой: не живут с родителями

Евгений Петросян обожает Татьяну Брухунову. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова растят сына Вагана и дочь Матильду. Воспитывать наследников в знаменитой семье помогают няни, а также теща сатирика.

Татьяна Брухунова призналась, что их с Евгением Петросяном дети сейчас с ними не живут. Сын Ваган и дочь Матильда уже почти месяц находятся в другом городе. Отпрыски наслаждаются отдыхом в Сочи, где у юмориста имеется собственная роскошная вилла.

Пятая жена артиста рассказала, что они с Евгением Вагановичем решили отправить наследников к морю, пока сами заняты работой в Москве. Видимо, дети улетели на курорт с нянями.

"И Ваган, и Матильда абсолютно комфортные дети в плане путешествий. Никаких проблем с путешествиями с ними у меня нет. Матильда путешествует буквально с полутора месяцев", - делилась ранее молодая мама.

Татьяна с сыном Ваганом и мужем Евгением Вагановичем Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Ранее Брухунова признавалась, что из-за работы не может постоянно присматривать за дочкой и сыном. Евгений Ваганович и вовсе не остается с Ваганом и Матильдой дольше, чем на час. Юморист слишком устает от малышей в силу возраста.

Но совсем скоро вся семья воссоединится. Ведь она и муж отправятся в отпуск. Скорее всего, Петросян с женой улетят в Сочи. Сатирик много трудится, поэтому для отпуска выбирает места, где может по-настоящему расслабиться. Икона стиля намекнула, что отдых будет грандиозным.

К слову, сатирик ни в чем не отказывает молодой жене. Больше всего в муже Татьяна ценит щедрость и теплые слова любви, которые он не устает говорить избраннице даже спустя несколько лет после свадьбы.