Позор Зеленского: Украине пришлось извиниться за удар по судну Ирана на Каспии

Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Пока в США хоронили Линдси Грэма*, случилась более интересная история. После встречи Трампа с Зеленским в Белом доме, где его сопровождал и.о. министра иностранных дел Андрей Сибига (потом все отправились в кафедральный собор Вашингтона на панихиду), этот самый Сибига бросился звонить в Тегеран с извинениями за удар по иранскому торговому судну в Каспийском море.

А ведь еще несколько дней назад Зеленский публично кичился тем, что украинские беспилотники поразили морские транспорты на Каспии, которые возили «военные грузы между Ираном и Россией».

Что же поменялось?

Атаку на иранское судно, при которой погиб моряк, Зеленский перед визитом в Белый дом готовил как презент Трампу: вот, смотрите, как мы непримиримы с вашими врагами! Продвигал украинец и тезис о том, что Москва поставляет Тегерану оружие — но Вашингтон не купился.

Иран посулил незалежной ответ. И украинские СМИ заполнились рассуждениями на тему «что будет, если иранские ракеты „Хоррамшахр“ долетят до Киева» (а они могут).

Бравый Сибига не сдавался: «Угрозы Ирана неоправданны и беспочвенны. Режим в Тегеране — прямой соучастник российской агрессии против Украины… Иран не имеет никаких оснований притворяться жертвой».

А теперь вот сдался. Признался в соцсети, что набрал в иранский МИД и сказал: эскалация не нужна, мы не хотели бить по вашему гражданскому судну.

Глава МИД Украины Андрей Сибига Фото: REUTERS.

Разговор подтвердил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи: «Сибига заверил, что атака была непреднамеренной».

У Ирана за военным ответом, конечно, на заржавело бы — мог ударить если не по Киеву, то по украинским целям в Черном море или посольствам и военспецам незалежной на Ближнем Востоке. И можно было бы сказать, что на Банковой этого испугались — если бы не четкое совпадение по времени с беседой в Белом доме. Ведь мог бы Сибига заняться в короткой паузе между переговоров с Трампом и отпеванием Грэма* не звонками в Тегеран, а, к примеру, перекусом или сменой рубашки на более свежую.

Напрашивается вывод: Зеленского окоротил президент США. Чем-то в стиле «С ума, что ли, сошли, мы тут пытаемся с иранцами договориться, а вы лезете».

В общем, украинский подарочек оказался не к месту и не ко времени.

А Иран вдобавок устами Аракчи потребовал компенсацию: «Ущерб и убытки, нанесенные в результате инцидента, должны быть полностью возмещены».

И ведь придется возместить.

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