Печальное заявление Маргариты Симоньян о своем состоянии: "Хочется снять кожу"

Фото: Кадр видео.
Маргарита Симоньян рассказала, как ее изменила тяжелая болезнь. Вдова Тиграна Кеосаяна мужественно борется с раком груди.
Маргарита Симоньян рассказала, что из-за недуга выглядит "обыкновенной больной старухой". Вдова Тиграна Кеосаяна после нескольких операций и курсов лучевой и химиотерапий лишилась волос, бровей и ресниц.
"Мои облысевшие глаза стали мутными, как этот мир. Кожа, высушенная химией, при солнечном свете сереет, как накипь на старом чайнике", - разместила она в личном блоге отрывок из своей новой книги "Непервая любовь".
Фото: Кадр видео.
Она сообщила, что ее искусственно ввели в раннюю менопаузу. Это сделано для того, чтобы увеличить шансы больных раком груди.
"От приливов внезапно охватывает такой жар, что хочется снять кожу. Пот не течет ручьем, а низвергается водопадом «Девичьи слезы»", - откровенничает Симоньян.
Напомним, Маргарита сейчас она проходит лучевую и химиотерапию, гормональное лечение. Она рассказывала, что у нее не было генетических предпосылок для онкологического заболевания. Диагноз стал для нее полной неожиданностью. Ей удалили обе молочные железы.
"Можно было удалить только одну, но я захотела обе. Если одна нехорошая, зачем вторая? И нужно было удалить поврежденные лимфоузлы. Операцию делала платно. Химию - по ОМС. Лучевую делала платно", - рассказала Симоньян.
Редакция "Комсомолки" желает Маргарите Симоньян скорейшего выздоровления!
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Стас Михайлов — про испытания, воспитание детей и отношение к Владимиру Путину