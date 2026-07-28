Печальное заявление Маргариты Симоньян о своем состоянии: "Хочется снять кожу"

Маргарита Симоньян рассказала, как теперь выглядит. Фото: Кадр видео.

Маргарита Симоньян рассказала, как ее изменила тяжелая болезнь. Вдова Тиграна Кеосаяна мужественно борется с раком груди.

Маргарита Симоньян рассказала, что из-за недуга выглядит "обыкновенной больной старухой". Вдова Тиграна Кеосаяна после нескольких операций и курсов лучевой и химиотерапий лишилась волос, бровей и ресниц.

"Мои облысевшие глаза стали мутными, как этот мир. Кожа, высушенная химией, при солнечном свете сереет, как накипь на старом чайнике", - разместила она в личном блоге отрывок из своей новой книги "Непервая любовь".

Вдова Тиграна Кеосаяна лишилась волос из-за химиотерапии. Фото: Кадр видео.

Она сообщила, что ее искусственно ввели в раннюю менопаузу. Это сделано для того, чтобы увеличить шансы больных раком груди.

"От приливов внезапно охватывает такой жар, что хочется снять кожу. Пот не течет ручьем, а низвергается водопадом «Девичьи слезы»", - откровенничает Симоньян.

Напомним, Маргарита сейчас она проходит лучевую и химиотерапию, гормональное лечение. Она рассказывала, что у нее не было генетических предпосылок для онкологического заболевания. Диагноз стал для нее полной неожиданностью. Ей удалили обе молочные железы.

"Можно было удалить только одну, но я захотела обе. Если одна нехорошая, зачем вторая? И нужно было удалить поврежденные лимфоузлы. Операцию делала платно. Химию - по ОМС. Лучевую делала платно", - рассказала Симоньян.

Редакция "Комсомолки" желает Маргарите Симоньян скорейшего выздоровления!

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