Светлана Ходченкова показала, как проводит отпуск с тайным мужем

Светлана Ходченкова. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Светлана Ходченкова — одна из самых закрытых актрис российского кино. Недавно звезда фильма «Шпион, выйди вон!» вышла замуж, о чем журналистам сообщила ее мама. Сейчас артистка проводит отпуск вместе с предполагаемым мужем под Санкт-Петербургом. В своем блоге Светлана поделилась снимками, сделанными в Павловске.

На фото актриса показала живописные пейзажи, запечатленные во время велосипедной прогулки.

«Павловск», - лаконично подписала 43-летняя звезда экрана свою отпускную фотосессию.

Актриса проводит отпуск под Петербургом. Фото: соцсети.

Актриса не спешит афишировать свою личную жизнь. С 2005 по 2010 год Светлана была замужем за коллегой Владимиром Яглычем. Они познакомились в Щукинском училище и быстро поженились. Однако их брак не выдержал испытаний из-за эмоциональных разногласий и слишком плотных рабочих графиков. Бывшие супруги расстались друзьями – в 2015 году они вместе снялись в фильме «Воин», где снова сыграли мужа и жену.

После этого Светлана встречалась с бизнесменом Георгием Петришиным. Их отношения начались после развода звезды с Яглычем в 2011 году. С Петришиным Ходченкова встречалась пять лет, дело у влюбленных шло к свадьбе. Бизнесмен красиво сделал ей предложение на сцене после спектакля: на глазах у зрителей вручил кольцо с брилиантом и попросил выйти за него замуж. Светлана ответила согласием. Но в 2016 году артистка неожиданно расторгла помолвку. После этого Петришин недолго пробыл в одиночестве: предприниматель женился на супермодели Алесе Кафельниковой — дочери известного теннисиста. У пары родилась дочь Кьяра.

Ходили слухи, что после расставания с Петришиным сердце артистки покорил богатый бизнесмен Павел Манченко. Якобы он был ее соседом по дому, и они познакомились в лифте. Однако сама Светлана Ходченкова никогда это не подтверждала.

Недавно мама актрисы сообщила журналистам, что ее дочь давно счастлива в браке. По словам инсайдеров, избранник Ходченковой работает в ИТ-сфере. Они тайно поженились в прошлом году.