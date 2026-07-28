В прокат выходит фильм с Ксенией Бородиной в главной роли: что мы увидим

Фото: кадр из фильма

Сейчас, когда тысячи абитуриентов штурмуют вузы нашей страны, в социальных сетях довольно часто попадаются видео с оглашением результатов вступительных испытаний на творческие специальности. Особенно радуются юноши и девушки, услышавшие свои фамилии в списках прошедших в театральные вузы и мастерские. Молодым людям кажется, что они добились многого и теперь точно станут актерами и актрисами. Не хочется, их расстраивать, но это далеко не так.

Дело в том, что в современном кино и театре (и далеко не только в нашей стране) сейчас зачастую играют не профессиональные артисты, а просто медийные личности, которые, по задумке продюсеров, должны собрать кассу их проектам. Это могут быть певцы, спортсмены, телеведущие, стендап-комики, дети популярных людей и, конечно, блогеры. Именно популярность последних пытаются монетизировать киношники, приглашая их на разные роли — от второстепенных до главных. Так и случилось с бывшей ведущей проекта «Дом-2», а ныне популярной блогершей Ксенией Бородиной. Она исполнила свою первую главную роль в фильме «За любовь» (16+), который 30 июля выходит в широкий прокат.

Фото: кадр из фильма

Сюжет прост. Простая мастер маникюра Марго (звездная роль Ксении Бородиной) давно замужем за Вовой (Алексей Чадов). Супруги живут в обычной квартире, воспитывают Василису (эту роль играет дочь Бородиной Теона) и Полю (а эту — дочь Оксаны Самойловой Лея), но часто ругаются. Пара находится на грани развода, как вдруг Вова встречает в магазине загадочную старушку, которой не хватает денег на колбасу. Мужчина проникается жалостью к пожилой незнакомке и оплачивает ее покупку, а дама в ответ дарит ему бутылку с неизвестной жидкостью. Дома оказывается, что жидкость эта исполняет любые желания — деньги, дом, велосипед, знаменитый психолог и сваха дома (камео Алексея Бартона и Розы Сябитовой), хоть пригласить суперпопулярных блогеров (Оксана Самойлова и Карина Кросс в роли самих себя), хоть отправиться на Мальдивы, а хоть получить собственную хоккейную команду…

Режиссером картины стал Андрей Малай, ранее отличившийся работами в комедийных сериалах «Когда убьют, тогда и приходите» и «Я — уверена», а еще в двух фильмах «Становление героя» и «Фанат. Возвращение». Имена авторов сценария тоже вряд ли знакомы широкому зрителю, поэтому это кино скорее можно назвать продюсерским. В списке этих специалистов значится, например, Гайк Асастрян, на продюсерском счету которого больше 30 картин — от «Домовенка Кузи» до «Искусства соблазна». Кстати, он же выступил продюсером ленты «Блогеры взаперти», в которой, как несложно догадаться, снялись известные персоны, как и в «За любовь».

Кроме того, что в комедии мелькают раскрученные лица и их дети, многие шутки построены на мемах и интернет-приколах — например, «Сам решууу», которым когда-то «прославился» сын упомянутой Розы Сябитовой. А саундтрек к картине — авторства кумира зумеров и тех, кто постарше, Вани Дмитриенко.

Фото: кадр из фильма

«Мы посмотрели фильм, я очень довольна, тем что увидела, выходила из зала и ревела как девчонка, и не только я», — написала Бородина в двух своих каналах в мессенджерах, общая аудитория которых более 1 млн человек. Их, видимо, и ждут в кинотеатрах авторы фильма.

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