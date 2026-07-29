Дуров давно покинул родину Фото: REUTERS.

Розыск Павла Дурова, последние новости на 29 июля 2026

Основатель и руководитель Telegram Павел Дуров, как сообщил СКР, с 29 июля 2026 года объявляется в международный розыск. Ему предъявлено обвинение в рамках уголовного дела. Оно связано с вовлечением 46 молодых россиян в диверсионно-террористическую деятельность. Вовлекали украинские спецслужбы. Они использовали популярный чат-бот Telegram «Дайвинчик». В список запрещенных РКН его внесли еще в декабре 2025-го. Реакции со стороны руководства мессенджера не последовало.

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Где находится основатель Telegram Павел Дуров

Дуров давно покинул родину. По некоторым данным, у обладателя 15 млрд долларов, кроме паспорта РФ, есть паспорта Франции, ОАЭ и карибского государства Сент-Китс и Невис.

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Выдадут ли России Павла Дурова после объявления в розыск

- Если Дуров находится в ОАЭ – там его должны задержать и выдать России?

- Вопрос - остается ли он до сих пор гражданином России или нет. Если остается – у него двойное и тройное гражданство. Если возбуждено уголовное дело, то следующий вопрос - его вызывают повесткой.

- Он не приходит.

- Следствие выходит в суд с избранием меры пресечения. Мера – содержание под стражей. Он не явился, скрывается. Дальше постановление вступает в законную силу. СКР объявляет - сначала в общероссийский, потом в международный розыск. Если международный розыск объявлен – и если известно, что он в данной стране – туда требование об экстрадиции.

Павла Дурова объявили в международный розыск Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

- ОАЭ имеют договор с РФ?

- Ряд договоров. И они сотрудничают – и мы знаем несколько случаев, когда экстрадиция осуществлялась даже без осложнения процедуры – человека выдают, а все формальности, которые требует закон – они не соблюдались, все потом.

- И вот его сажают в самолет…

- Его сажают представители наших правоохранительных органов и вывозят в Россию. Это было уже несколько раз. Но есть законом регламентированная процедура.

- Она более длительная?

- Да. Но есть действительность – и тогда идет все по ускоренной процедуре, без соблюдения процессуальных формальностей.

- По которому пути пойдут сейчас?

- По какому пути пойдут правоохранительные органы двух стран – пока непонятно. И непонятно, как поведет себя Дуров.

- У него же есть ограничения со стороны французских правоохранительных органов?

- Есть. И он же гражданин Франции. Он может улететь во Францию. И все это однозначно осложняется.

- Из Франции экстрадиция в Россию есть?

- Процедура длится не меньше года-двух. С учетом того, что они сами ведут определенные действия – то этот вопрос будет решаться года через три.

- Если мы берем экстрадиционные дела последних лет?

- Они говорят о том, что выдача из Англии практически нулевая. За исключением нескольких криминальных авторитетов и разбойников. А из Франции выдача 50 на 50. Как пример выдачи – бывший министр Подмосковного правительства. В России его осудили.

Многое зависит от действий и самого Дурова, и властей страны, где он находится.

41-летнему уроженцу Ленинграда предлагали «почистить» пространство. Отклика не было. Фото: Global Look Press\lukomore. org

Чем грозит Павлу Дурову объявление в международный розыск 29 июля 2026

- Если он, например, сегодня вылетит в любую другую страну – его должны задержать на погранконтроле либо на вылете, либо по прилету?

- Если постановление направлено – то да, должны задержать. Но это еще не арест. Его должны задержать. Доставить в тот орган, который выдвинул обвинение. Этот орган должен опросить, предъявить обвинение, в КПЗ его закрыть и выйти в суд с избранием меры пресечения. Не факт, что его закроют в тюрьму. Мера пресечения может быть иной – домашний арест. Но возможность передвигаться ему ограничат.

- Есть список стран, которые в любом случае нам его не выдадут – от США до Британии, куда он может уехать?

- Номер один в этом списке – Англия. США - тоже, но там более сложная процедура. Должна быть какая- то зацепка. Особенно сейчас, при политике Трампа – на каких основаниях человек находится в Америке – если это не нелегальный эмигрант, может, у него есть грин карта. Америка - слабое звено, когда мы просчитываем , где лучше быть.

- Израиль не выдает?

- Израиль, на самом деле, выдает других, но не выдает своих граждан. Тут большой вопрос – будут ли израильтяне ухудшать отношения с Россией из-за нееврея и не гражданина Израиля. Тут 80 на 20.

Так что страной, где вопрос выдачи сильно заморожен, – это Британия. Да, требования Интерпола никто не отменял. Но есть исключения – не выдают по политическим мотивам. А здесь – это может сыграть, могут расценить как наличие политической составляющей. Важны мотивы экстрадиции. Тут может заклинить в той же Франции.

Но ездить по миру ему сложно станет.

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