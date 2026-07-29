Применение воинами 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ударных БПЛА ослабило сопротивление вооруженных формирований противника Фото: Министерство обороны РФ.

На видеозаписи Минобороны России операторы ударных дронов и артиллерийские расчеты «Южной» группировки войск наносят сокрушительный удар по трем пунктам управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ.

«Два таких объекта были уничтожены в населенном пункте Куртовка. Один пункт управления поразила артиллерия, тогда как другой был ликвидирован операторами ударного дрона. Третий пункт управления, используемый расчетом БПЛА в Алексеево-Дружковке, был уничтожен ударными дронами 77-го отдельного мотострелкового полка», - комментируют кадры в военном ведомстве.

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Кроме того, подразделения войск беспилотных систем «Южной» группировки эффективно нарушают снабжение украинских войск в Краматорском районе. В ходе разведывательных мероприятий в Николаевке был обнаружен наземный робототехнический комплекс (НРТК) и автомобиль КАМАЗ, перевозивший материальные средства. Два ударных БПЛА 7-й отдельной мотострелковой бригады были направлены к цели. Первый беспилотник вывел из строя кабину грузовика, а второй, повредив бензобак, вызвал пожар, полностью уничтоживший транспортное средство и его груз.

Также можно увидеть момент поражения операторами 1442-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск склада с материальными средствами ВСУ в одном из заброшенных многоквартирных домов Алексеево-Дружковке.

Отличились за минувшие сутки операторы разведывательных БПЛА группировки «Восток». Им удалось выявить маршруты снабжения позиций ВСУ в Запорожской области. Они нанесли точные удары по движущимся грузовикам, пикапам и наземным роботизированным комплексам (НРТК), перевозившим грузы. В результате были уничтожены несколько грузовиков, более пяти пикапов и свыше 15 НРТК.

В Минобороны РФ отметили, что применение воинами 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» ударных БПЛА ослабило сопротивление вооруженных формирований противника в районе Красного Лимана.

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