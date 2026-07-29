От первых Олимпийских игр до «Игр будущего»: в Астане открылась выставка раритетов

Выставку открыл декан исторического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова профессор Лев Белоусов (в центре). Фото: пресс-служба проекта Олимпийская коллекция В.Потанина.

В апреле нынешнего года президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев запустил обратный отсчет до начала международного турнира «Игры будущего – 2026». Сегодня они стартуют в Астане.

А накануне этого события в Национальном музее Казахстана состоялось торжественное открытие выставки «От Афин до Астаны». Олимпийские артефакты из коллекции Владимира Потанина». Со сцены перед заполнившими фойе музея посетителями выступил руководитель проекта «Олимпийская коллекция В.Потанина, декан исторического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова профессор Лев Белоусов, а с экрана с приветственным словом обратился трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, легенда мирового спорта Александр Карелин. Под потолком фойе загорелось изображение факела, каким спортсмены зажигают чашу олимпийского огня.

На выставке представлены многочисленные олимпийские артефакты из коллекции Владимира Потанина. Фото: пресс-служба проекта Олимпийская коллекция В.Потанина.

В далеком 1896 году в Афинах прошли первые Олимпийские игры современности, а сегодня, в 2026-ом, столица Казахстана впервые принимает у себя «Игры будущего» — соревнования в формате фиджитал, в котором классический спорт обретает новое, цифровое измерение.

Между этими двумя событиями – не просто 130 лет спортивных достижений и славных олимпийских побед, но и гигантский технологический скачок, позволивший современным спортсменам перешагнуть границы физических возможностей человека и продолжить соревноваться уже в цифровом мире.

Эту эволюцию посетители выставки «От Афин до Астаны» смогут проследить сразу в двух аспектах - спортивном и культурном. Ведь в каждом из 140 подлинных олимпийских артефактов, представленных на ней, отражена не только чья-то победа или рекорд, но и творчество лучших художников и скульпторов разных времен и народов. Их руками создавались медали, дипломы, факелы – награды, атрибуты и символы Олимпийский игр в Афинах, Пекине, Париже, Москве и многих других олимпийских столицах.

Необычный раздел выставки, который организаторы назвали «Ожившая история», сразу привлек к себе повышенное внимание. На больших стендах светились оцифрованные олимпийские дипломы, на которых с помощью нейросетевых технологий оживали античные боги и атлеты. Многие были не прочь запечатлеться рядом с грациозной Никой или могучим Зевсом.

Выставка вызвала живой интерес у молодежи Астаны. Фото: пресс-служба проекта Олимпийская коллекция В.Потанина.

Отдельные экспозиции посвящены казахстанским боксерам и борцам. Народы России и Казахстана объединяет богатое спортивное наследие, которое и в наши дни передается из поколения в поколение. Сто лет назад легендарные богатыри Иван Поддубный и Кажимукан Мунайтпасов вместе выступали на аренах разных стран, а совсем недавно Михаил Шайдоров завоевал на зимних Играх в Италии золотую медаль — первую для Казахстана в фигурном катании – при поддержке тренера Алексея Урманова, олимпийского чемпиона и воспитанника знаменитой ленинградской школы.

Эта преемственность поколений и общность олимпийских идеалов и есть главное содержание данной Олимпийской коллекции – не только одной из крупнейших в мире, но и одной из очень немногих, открытых широкой публике. С 2019 года экспозиция побывала в Москве и Сочи, Санкт-Петербурге и Казани, Минске и Пекине, демонстрируя ценности и идеалы Олимпийского движения людям из разных стран мира на универсальном, понятном каждому языке – языке спорта.

«Олимпийские идеалы созвучны идеям гуманизма, равенства, сотрудничества и единства всего человечества, — отмечает известный предприниматель и меценат Владимир Потанин. — Исторические реликвии как часть всемирного олимпийского наследия должны быть открыты широкой публике, без границ». Надо заметить, что для Потанина олимпийская тема довольно важна, он известен как большой поклонник спорта и он же был одним из крупнейших инвесторов Сочинской Олимпиады.

«Игры будущего» в Астане будут идти до 9 августа, а вот факел, что был зажжен в Национальном музее Казахстана, будет светить до конца сентября.