Пожаром испепелены дорогостоящие декорации фильма «Молодинская битва», где снимаются Пореченков и Кологривый

В Тверской области, неподалеку от деревни Большое Кобяково, произошел мощный пожар: дотла выгорели декорации фильма «Молодинская битва». Пострадавших нет, но и съемочной площадки теперь - тоже. Все началось 28 июля в 21.00, площадь пожара составила 2000 квадратных метров.
Создатели фильма рассказывать о произошедшем не торопятся: режиссер Константин Буслов не отвечает, художник Эдуард Галкин говорит, что «по условиям договора не имеет права давать комментариев».
Фильм «Молодинская битва» рассказывает о сражении при селе Молоди, произошедшем в 1572 году. О нем, между прочим, шла речь в народной песне, которую пытались исполнить на царской трапезе в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»: «А не сильная туча затучилася, а не сильные громы грянули... Куда едет собака крымский царь?..» «Собака крымский царь», хан Девлет-Гирей, ехал на Москву, которую уже сжег годом ранее. Почти весь город тогда был обращен в пепел, а Иван Грозный был вынужден бежать. Летом 1572-го Девлет-Гирей собирался закрепить успех и подчинить себе всю Русь, но у Молоди его остановили войска под началом князей Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина. Несмотря на значительное численное преимущество татар, битва закончилась для них полным разгромом.
Режиссер Константин Буслов говорит, что Молодинская битва «по своему историческому значению не уступает событиям Сталинградской битвы в Великой Отечественной. Впрочем, картина наша не про битву. Она про любовь, а еще она про людей, про их чувства, уклад, нравы и время». Буслов увлечен русской историей, говорит, что любит экранизировать ее «событийные знаковые моменты, подзабытые, к сожалению, современными учебниками, средствами информации, литературой и зрителем». Предыдущий его фильм, «Злой город», рассказывал об осаде Козельска в 1238 году - тогда войско Золотой Орды из-за отчаянного сопротивления русских не могло взять маленький город неделями. Между прочим, съемки «Злого города», как и сериала «Князь Андрей» (к которому Буслов отношения не имел), разворачивались в тех же местах неподалеку от Твери.
Зимний блок «Молодинской битвы» уже отснят. Сообщается, что интерьеры царских палат и дома опричников, тюремные казематы были созданы в декорациях Кинопарка «Москино» и в Тверской области. Белокаменную Москву времен Ивана Грозного отстроили в Зубцовском районе. Это именно та декорация, которая сгорела.
Но, судя по всему, в ней в основном уже закончили работать. В пресс-релизе, по иронии судьбы, распространенном всего за несколько часов до пожара, пишут, что летом предполагается снимать «в основном батальные сцены с участием конницы и обороной Гуляй-города. Его еще только предстоит построить, но локации уже найдены, съемки пройдут под Тверью, ближе к Волге. Это будет огромное передвижное оборонное укрепление из телег со щитами, соединенных цепями и оснащенных пушками и пищалями. Именно так и отражались атаки многочисленной ногайско-крымской конницы».
Главные роли в «Молодинской битве» исполняют Михаил Пореченков, Никита Кологривый, Петр Рыков, Александр Устюгов, Федор Лавров, Олег Васильков, Дмитрий Куличков. Картина должна выйти в прокат 4 ноября 2027 года.
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