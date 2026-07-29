Пожаром испепелены дорогостоящие декорации фильма «Молодинская битва», где снимаются Пореченков и Кологривый

Дотла выгорели декорации фильма «Молодинская битва». Фото предоставлено НМГ "Кинопрокат"

В Тверской области, неподалеку от деревни Большое Кобяково, произошел мощный пожар: дотла выгорели декорации фильма «Молодинская битва». Пострадавших нет, но и съемочной площадки теперь - тоже. Все началось 28 июля в 21.00, площадь пожара составила 2000 квадратных метров.

В Тверской области, неподалеку от деревни Большое Кобяково, произошел мощный пожар: дотла выгорели декорации фильма «Молодинская битва». Фото: МЧС Тверской области

Создатели фильма рассказывать о произошедшем не торопятся: режиссер Константин Буслов не отвечает, художник Эдуард Галкин говорит, что «по условиям договора не имеет права давать комментариев».

Фото предоставлено НМГ "Кинопрокат"

Фильм «Молодинская битва» рассказывает о сражении при селе Молоди, произошедшем в 1572 году. О нем, между прочим, шла речь в народной песне, которую пытались исполнить на царской трапезе в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»: «А не сильная туча затучилася, а не сильные громы грянули... Куда едет собака крымский царь?..» «Собака крымский царь», хан Девлет-Гирей, ехал на Москву, которую уже сжег годом ранее. Почти весь город тогда был обращен в пепел, а Иван Грозный был вынужден бежать. Летом 1572-го Девлет-Гирей собирался закрепить успех и подчинить себе всю Русь, но у Молоди его остановили войска под началом князей Михаила Воротынского и Дмитрия Хворостинина. Несмотря на значительное численное преимущество татар, битва закончилась для них полным разгромом.

Фото предоставлено НМГ "Кинопрокат"

Режиссер Константин Буслов говорит, что Молодинская битва «по своему историческому значению не уступает событиям Сталинградской битвы в Великой Отечественной. Впрочем, картина наша не про битву. Она про любовь, а еще она про людей, про их чувства, уклад, нравы и время». Буслов увлечен русской историей, говорит, что любит экранизировать ее «событийные знаковые моменты, подзабытые, к сожалению, современными учебниками, средствами информации, литературой и зрителем». Предыдущий его фильм, «Злой город», рассказывал об осаде Козельска в 1238 году - тогда войско Золотой Орды из-за отчаянного сопротивления русских не могло взять маленький город неделями. Между прочим, съемки «Злого города», как и сериала «Князь Андрей» (к которому Буслов отношения не имел), разворачивались в тех же местах неподалеку от Твери.

Зимний блок «Молодинской битвы» уже отснят. Сообщается, что интерьеры царских палат и дома опричников, тюремные казематы были созданы в декорациях Кинопарка «Москино» и в Тверской области. Белокаменную Москву времен Ивана Грозного отстроили в Зубцовском районе. Это именно та декорация, которая сгорела.

Но, судя по всему, в ней в основном уже закончили работать. В пресс-релизе, по иронии судьбы, распространенном всего за несколько часов до пожара, пишут, что летом предполагается снимать «в основном батальные сцены с участием конницы и обороной Гуляй-города. Его еще только предстоит построить, но локации уже найдены, съемки пройдут под Тверью, ближе к Волге. Это будет огромное передвижное оборонное укрепление из телег со щитами, соединенных цепями и оснащенных пушками и пищалями. Именно так и отражались атаки многочисленной ногайско-крымской конницы».

Фото предоставлено НМГ "Кинопрокат"

Главные роли в «Молодинской битве» исполняют Михаил Пореченков, Никита Кологривый, Петр Рыков, Александр Устюгов, Федор Лавров, Олег Васильков, Дмитрий Куличков. Картина должна выйти в прокат 4 ноября 2027 года.

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