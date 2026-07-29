Зеленский твердо решил не возвращать Федорова на прежнее место ни при каких условиях Фото: REUTERS.

На Украине разворачивается буквально эпическая по своим масштабам битва. Нет, речь идет в этом случае не о поле боя, где российская армия громит украинскую, лишая ее личного состава и вооружений и осуществляя поступательное движение вперед в освобождении все новых и новых населенных пунктов. Битва, о которой идет речь, разворачивается в тиши редакционных кабинетов, на площадях и улицах городов – и это сражение за кресло министра обороны Незалежной.

PRO И

Пока украинский «просроченный» главарь бандеровского режима Владимир Зеленский совершает свои заграничные вояжи и радостно смеется вместе с президентом Финляндии на похоронах своего «лучшего друга» американского сенатора Линдси Грэма*, в Киеве схватка за возвращение в это кресло уволенного Михаила Федорова достигла своего пика.

И, хотя уличные акции протеста «картонного майдана» сходят на нет, собирая все меньше и меньше участников, борьба перешла на более высокий уровень – в СМИ, как украинские, так и зарубежные, а также в задействование ЛОМов из числа политиков. Известное просоросовское и поддерживающее Федорова издание «Украинская правда» заявило, что одной из главных причин увольнения Федорова с поста министра обороны является желание близкой к окружению Зеленскому компании FirePoint освоить 80% оборонного бюджета на производство дальнобойных дронов. По сведениям источников издания, компания Fire Point рассчитывала получить 80% общего заказа на дронах дальности 250 километров плюс, а получила лишь 25%.

- Конечно, Штилерман (совладелец компании. – прим. авт.) мог пойти жаловаться президенту, - заявил этот источник. Но такая причина – обиделся и сходил пожаловаться – выглядит слишком примитивно, чтобы исчерпывающе объяснить все причины. Еще одним инициатором увольнения Федорова журналисты «УП» называют руководителя фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давида Арахамию.

- Производители оружия теряли десятки, иногда сотни миллионов долларов. Вы, если узнаете, кто стоит за крупнейшими производителями, - рассказал журналистам газеты представитель Минобороны, явно из команды уволенного министра. - Там нет случайных людей. Все почти связаны с политикой.

CONTRA

Противники Федорова утверждают, что при нем коррупция нисколечко не уменьшилась, только финансовые потоки пошли вместо Fire Point к другим компаниям – к компании-производителю беспилотников Skyfall и ее хозяину Александру Конотопскому. Известная украинская блогерша Екатерина Золотарева неоднократно утверждала, что при Федорове компания получила крупнейшие многомиллиардные государственные контракты, а новые критерии оценки производителей были выстроены в ее интересах. Команда Федорова, по ее словам, не только продвигала продукцию Skyfall, но и поддерживала кандидатуру Михаила Драпатого на пост главкома ВСУ. Кроме того, она обвинила экс-министра в том, что за свое пребывание на посту министра он не выполнил ключевые обещания - о новых контрактах, сроках службы, денежном обеспечении военнослужащих и реформе мобилизации.

- То, что Михаил занимается не тем и вскоре при такой работе его уберут, стало известно еще 2-3 месяца назад. Знал, но так ничего и не сделал, - констатировала Золотарева.

Вор у вора «откаты» украл Фото: REUTERS.

И ПРОЗАИЧЕСКИЙ ИТОГ – ВОР ВОРА ОБВОРОВАЛ

Но все оказалось еще круче, чем просто передача контрактов от одной компании, связанной с Зеленским, другой с более близким к министру и его команде собственником. Как рассказала изгнанная из Зе-фракции депутат Верховной рады Анна Скороход, настоящая причина отставки Федорова заключается в том, что он закладывал в контракты 30% «отката» для переизбрания «просрочки» Зеленского на второй срок, но этих денег «просроченный» так и не увидел. А сейчас они используются для проведения «картонного майдана» в защиту Федорова.

- Мы услышим и увидим в интернете записи, когда он собирал многих поставщиков и после этого получил прозвище «Миша 30% на выборы». Когда он рассказывал всем, что все должны 30% отдавать на избирательную кампанию. Мне, кстати, интересно, чью. Думаю, что мы уже с вами понимаем, чью, поэтому про коррупцию точно тут не стоит рассказывать, а про реализацию технологии, причём ее реализацию на высшем уровне, - рассказала Скороход. - Многие эксперты в этой сфере, мои знакомые, сравнивали ее с избирательной кампанией президента США. Вот я хочу сказать, что кто-то готов к выборам. И это точно не Зеленский.

Анна Скороход. Фото: Hennadii Minchenkoukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

По утверждению Скороход, Зеленский был полностью в курсе махинаций Федорова, но не только не препятствовал, а приветствовал их, потому что думал, что тот аккумулирует деньги для него.

- Зеленский думал, что эта технология будет работать в его пользу, потому что, по большому счету, он давал указания Фёдорову это все организовать. Но, как мы увидели, у Миши Федорова есть свои амбиции, в том числе и президентские. И технология, которая, по большому счету готовилась на протяжении 5-6 лет, она им была очень красиво использована и очень красиво показала Зеленскому, что он ничего не контролирует, — резюмировала Скороход.

Потому не вызывает никакого удивления, что, когда «просроченный» узнал настоящее положение дел, он просто взбесился. Напомним, Федоров был уволен гораздо раньше Сырского. И не должно вызывать удивления, что Зеленский после этого твердо решил не возвращать Федорова на прежнее место ни при каких условиях.

Вор у вора «откаты» украл – и вся политика. Суровая украинская реальность.

* - внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

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