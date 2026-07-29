«Его называли Алексей Плюшевый»: 160-килограммовый ловелас 10 лет обманывал женщин на деньги и крутил роман с тремя сразу

Аферист зарабатывал на перепродаже автомобилей. Фото: предоставлено "КП"

Мужчина, 44 года, безработный, вес — около 160 килограммов. Коротко стриженный, с круглым, почти безэмоциональным лицом и пышной фигурой, за которую знакомые даже прозвали его Алексеем Плюшевым. В своем растянутом свитере и камуфляжной куртке он скорее напоминал тихого провинциала, чем сердцееда. Казалось бы, с такими исходными данными непросто найти даже одну возлюбленную. Но житель Подмосковья умудрялся одновременно крутить романы сразу с несколькими женщинами. И это еще не самое удивительное. Пока избранницы были уверены, что рядом с ними заботливый и любящий мужчина, «герой-любовник» выманивал у них сотни тысяч рублей. Почти десять лет пухлый альфонс безнаказанно водил женщин за нос. О том, как ему это удавалось, «КП» рассказали жертвы афериста.

ПОСТРАДАВШИЕ СОЖГЛИ ДОМ ЕГО СЕМЬИ

Свой путь в мире афер 44-летний Алексей Сафонов начал задолго до переезда в Подмосковье. Большую часть своей жизни мужчина прожил в Ивановской области, официально нигде не работал. А к 2008 году решил нажиться на перепродаже автомобилей и предложил своему земляку сделку: тот берет в кредит миллион рублей, а Алексей, в свою очередь, на эти деньги пригоняет ему хорошую машину.

Деньги мужчина действительно потратил на покупку машины, вот только оформил ее на подставное лицо. В итоге доверчивый покупатель остался без автомобиля и с миллионным долгом перед банком. Тогда Сафонова удалось привлечь к ответственности, но из-за отсутствия судимостей он отделался условным сроком.

Алексей успел обмануть на деньги десятки человек. Фото: предоставлено "КП"

К слову, на этом мужчина не остановился и продолжил обманывать людей на продажах автомобилей, занимать крупные суммы и исчезать с деньгами.

- Он создавал видимость, будто постепенно возвращает долг. Передавал небольшие суммы, чтобы окружающие были уверены: между ними гражданско-правовые отношения, а затем пропадал вместе с оставшимися деньгами. В какой-то момент потерпевшие объединились, написали коллективное заявление. Было возбуждено уголовное дело, и Сафонова приговорили к пяти годам лишения свободы. Правда, уже в 2014 году он вышел на свободу. При этом ущерб потерпевшим так и не возместил, хотя по закону без возмещения вреда ему вообще не должны были одобрить условно-досрочное освобождение, - рассказал «КП» адвокат потерпевших Андрей Откидач.

После освобождения аферист практически перестал появляться в родной Ивановской области. Он всерьез опасался мести со стороны людей, которых оставил без денег. Однажды пострадавшие даже подожгли дом его родителей, сняли пожар на видео и отправили запись самому Сафонову.

«ПОМОГАЛ УХАЖИВАТЬ ЗА ПАПОЙ»

Алексей перебрался в Подмосковье. Полученные за решеткой навыки манипулятора он быстро пустил в дело и вскоре умудрился одновременно крутить романы сразу с тремя женщинами. Одной из первых жертв стала 41-летняя Ольга. Сегодня она и сама не понимает, как оказалась в его ловушке – стройная, красивая, работящая.

- Мы познакомились совершенно случайно. Я давно искала машину и на одном из сайтов нашла подходящий вариант. Продавцом оказался Алексей. Сделка прошла без проблем, а потом он начал писать мне, предлагать помощь. Сначала позвал вместе покататься на моей новой машине, чтобы я увереннее чувствовала себя за рулем. Потом стал приезжать, оказывать знаки внимания. Бывало, возвращаюсь с работы, а он уже стоит у моего подъезда, - вспоминает женщина.

По словам Ольги, поначалу Алексей вовсе не произвел на нее впечатления. Внешне он ей не понравился, да и разница в возрасте смущала – мужчина был младше на 15 лет.

- Понимаете… Он был очень крупный, поэтому как мужчина меня совсем не заинтересовал. На его романтические сообщения я даже не отвечала, просто поддерживала дружеское общение. Но с каждым днем он будто завоевывал мое доверие. Замечал каждую мелочь: если дома что-то ломалось – сам вызывался починить, вкусно готовил, дарил небольшие подарки, всегда старался угадать мои желания. Даже обижался, что я уделяю ему слишком мало времени.

Сафонов входил в доверие с помощью заботы. Фото: предоставлено "КП"

В то время Ольга практически круглосуточно ухаживала за тяжелобольным отцом. Не было даже свободной минуты, поэтому она предложила Алексею прекратить общение, но он не согласился.

- Наоборот предложил ухаживать за моим папой, пока я на работе. И ведь действительно помогал: сидел с ним, убирал, заботился. Тогда я подумала: не каждый человек способен на такое. Наверное, зря я все время отказываюсь от его ухаживаний. Именно в тот момент я ему по-настоящему доверилась. У нас завязались отношения.

НАЙДЕННЫЙ В МАШИНЕ ТЕЛЕФОН

Со временем денег на содержание отца у Ольги становилось все меньше. Тогда заботливый ухажер предложил, как ей казалось, беспроигрышную схему заработка.

- Он предложил мне взять кредит, купить машину у его знакомого, а потом перепродать ее дороже. Обещал, что будет сам выплачивать кредит, а мы вместе начнем зарабатывать на перепродаже автомобилей, - говорит она.

Ольга поверила. На свое имя она оформила кредит на 284 тысячи рублей.

- Первые несколько месяцев он действительно исправно вносил платежи. А потом начал пропадать. Приезжал все реже, стал совсем другим человеком, грубил. Постоянно кормил обещаниями, что скоро все отдаст.

Правда вскрылась случайно. Однажды Алексей забыл у Ольги в машине свой мобильный телефон. Заглянув в него, женщина обнаружила контакт незнакомой девушки и поняла: она далеко не единственная в жизни своего возлюбленного.

Истории прежних потерпевших до сих пор не привели к возбуждению уголовного дела. Фото: предоставлено "КП"

Пожалуй, единственное, что в нем было хорошего — это вкус на женщин. Практически все его жертвы были одного типажа: светловолосые, голубоглазые. На фотографиях они выглядели заметно моложе своего обманщика, хотя некоторые были с ним одного возраста, а другие даже старше. Отличался и их образ жизни. Пока Сафонов годами нигде не работал и жил за чужой счет, его избранницы строили карьеру, имели стабильный заработок и занимались своим делом.

- Мы какое-то время жили вместе в квартире его знакомого. Он был очень заботливым, ухаживал за мной, помогал по дому. Да и внешность у него самая обычная — никогда бы не подумала, что такой человек способен обманывать. Поэтому я оформила для него сразу три кредита. Конечно, денег мне никто не вернул. Более того, он занял под расписку почти полтора миллиона рублей и у своего друга Игоря, который предоставил нам жилье, - рассказывает еще одна пострадавшая.

«ОТКАЗАЛИ В ВОЗБУЖДЕНИИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА»

Вскоре выяснилось, что одновременно Алексей встречался еще с одной женщиной, третьей по счету. На тот момент ей было не больше 30 лет. Искренняя улыбка, добрые глаза, наивный характер – плюшевому аферисту даже не пришлось прилагать особых усилий, чтобы обвести ее вокруг пальца.

- Однажды он якобы приехал вернуть долг, но вышел из машины, обнимая молоденькую девушку. Сказал, что деньги привезет позже, сел обратно и уехал. Не помню уже, как я разыскала эту незнакомку, позвонила, хотела предупредить. Я рассказывала, кто он на самом деле. Но она мне не поверила. Наверное, решила, что я просто ревнивая бывшая. А в 2018 году сама перезвонила мне, сказала, что Алексей обманул ее на 600 тысяч рублей. Когда она потребовала вернуть деньги, он пригрозил подать на нее заявление за вымогательство. Насколько мне известно, только по Московской области от Алексея пострадало около 10 человек: это и мужчины, и женщины, - говорит Ольга.

Ольга вместе с другими потерпевшими обращалась в правоохранительные органы, но раз за разом они получали постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Постепенно многие смирились и перестали бороться, даже не подозревая, что спустя десять лет эта история вновь получит продолжение.

Недавно Алексея Сафонова задержали по подозрению в продаже одного и того же автомобиля сразу двум покупателям. Однако истории прежних потерпевших до сих пор так и не получили уголовное дело.

- Мы хотим только одного - чтобы он ответил по закону. Чтобы правоохранительные органы занялись всеми эпизодами его деятельности. Чтобы нашлись другие потерпевшие, ведь мы уверены, что их гораздо больше. И главное, чтобы новые люди не попались на его уловки, - говорит адвокат потерпевших Андрей Откидач.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Успех аферистов объясняется не внешностью, а умением находить эмоционально уязвимых людей.

- Как правило, они выбирают женщин, которым не хватает заботы, внимания и чувства защищенности. Для таких жертв мошенник быстро становится «сильным плечом»: демонстрирует участие, поддержку и готовность помочь, создавая иллюзию надежного партнера. Именно на этой эмоциональной связи затем и строится обман. Бытовые мошенники нередко оказываются очень тонкими психологами. Они интуитивно чувствуют, как вести себя с каждым человеком: где проявить ласку, где вызвать жалость, а где сыграть на доверии. Поэтому на их уловки попадаются далеко не все, а лишь те, чей психотип оказывается наиболее восприимчив к подобной манипуляции, - считает Людмила Полянова, кандидат психологических наук, президент Евразийской Конфедерации психоаналитической психотерапии.