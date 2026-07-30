Фото: ЦМЖТ РФ

Директор Центрального музея железнодорожного транспорта России Владимир Мителенко поздравил коллег с Днем железнодорожника.

«С профессиональным праздником поздравляем всех железнодорожников, ветеранов отрасли, коллектив Росжелдора и лично его руководителя Александра Геннадьевича Сахарова, коллективы транспортных учебных заведений.

Выражаем особую признательность всем причастным за помощь в реализации проектов, направленных на сохранение исторического достояния транспортной отрасли. Железные дороги – феномен, который в ХIХ веке изменил представление о пространстве и времени. И сегодня Ваш труд и сила воли двигают Отечество вперед, к новым перспективам.

Железнодорожники вносят значительный вклад в строительство новых магистралей, развитие скоростей на железных дорогах - строительство первой в России ВСМ Москва-Санкт-Петербург уже ведется полным ходом.

Еще одно важнейшее направление - подготовка профессиональных кадров для железнодорожной отрасли, научные разработки с участием студентов и профессорско преподавательских коллективов транспортных вузов страны

Пусть преданность профессии и искренняя любовь к своему делу помогают вам быстро и легко решать сложнейшие задачи и преодолевать трудности. Пусть успех сопутствует самым смелым начинаниям, работа приносит радость победы!»