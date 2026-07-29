Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал большое интервью ВГТРК. Фото: mid.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал большое интервью ВГТРК. Он емко описал картину отношений России с Западом на фоне специальной военной операции на Украине.

«Ситуация нешуточная», - подчеркнул Лавров. «России надо сосредоточиться, обрести здоровую злость». Глава российской дипломатии перефразировал героя Сергея Бодрова - в мире сейчас все хотят понять: «Где сила, брат?» Поэтому наша страна должна гнуть свою линию.

Рассказал дипломат и о личном - своем детстве в подмосковном Ногинске и о крепких словечках, которые порой срываются у него с языка.

ТЕРПЕНИЕ ЛОПАЕТСЯ

Объясняя свое присутствие в первой пятерке списка «Единой России» на грядущих выборах в Госдуму, Лавров заметил: это связано со значимой ролью российской дипломатии в нынешней непростой ситуации. Запад пытается нас «развести», говоря одно, а делая совсем другое. Русская душа располагает к вере в лучшее, но «терпение когда-то лопается».

России необходимо победить в украинском конфликте, констатировал министр. Если провести параллель с известной цитатой из фильма брат, в международной политике все задаются вопросами: «В чем сила, брат?» и где эта сила.

Именно ее мы должны противопоставить противникам. Глава МИД обрисовал, как они меняли позицию по мере развития конфликта на Украине. Сначала говорили о стратегическом поражении, которое необходимо нанести нашей стране. Затем наши боевые успехи заставили их отойти от этой риторики.

А сейчас, после того, как Зеленский при отступлении ВСУ в Донбассе пиарит террористические удары вглубь России, подобная риторика вернулась. Заговорили о необходимости расчленить нашу страну, вспомнив свои надежды времен распада Советского Союза: «Развалится и можно будет по кусочку подбирать».

России необходимо победить в украинском конфликте, констатировал министр. Фото: mid.ru

ПОСЕЯТЬ СМУТУ

Запад, уверен Сергей Лавров, боялся честной конкуренции с нашей страной, где «общество было спокойно, комфортно и в целом удовлетворено уровнем жизни», боялся потери своего господства. И сейчас хочет, чтобы в России воцарилась смута.

Отсюда усиление украинских террористических ударов при поддержке союзников Киева: «Уже в Москве и Санкт-Петербурге ощущаются беспилотные атаки, в приграничных районах и областях люди испытывают на себе все тяготы военного положения». Но россияне воспринимают это правильно, ведь, по сути, наша страна противостоит потомкам и последователям нацистов, а наши войска прогрессируют на поле боя.

Возможно, западные страны когда-то придут в себя и станут выстраивать честные отношения с другими государствами. Но пока ни Европа, ни Соединенные Штаты, по мнению министра, к этому не готовы. Параллельно формируются новые центры силы и объединяющие их структуры. В пример Лавров привел БРИКС, где вопросы решают совсем иначе, чем в НАТО или ЕС - на основе взаимного уважения.

ПОЛАГАТЬСЯ НА СЕБЯ

Залог успеха России - наши национальные качества, сказал глава МИД. Он напомнил цитату из Маяковского: «У советских собственная гордость». Она же всегда была и остается у русских, у россиян.

Еще Лавров процитировал царского министра иностранных дел Александра Горчакова, который после того, как Российская империя проиграла Крымскую войну, заявил: «Россия не сердится, Россия сосредотачивается».

Сейчас все мы должны именно сосредоточиться и обрести здоровую злость, ускорить, в том числе, технологические прорывы, уверен дипломат. А на внешнем фронте - гнуть свою линию. И проверять все обещания, касающиеся в том числе переговоров по Украине.

Сергей Викторович привел пример: власти Турции обещали Москве помощь на украинском треке, однако подписали документы по линии Североатлантического альянса, в которых говорится о необходимости вернуть Украине территории, ставшие российскими. Белый дом тоже сулил нам помощь после того, как «разберется» с иранским конфликтом.

Однако по факту Россию пытаются подтолкнуть к столу переговоров с европейцами, американцами и Зеленским на условиях прекращения огня — и с прицелом на то, что в незалежную будут введены некие международные силы во главе с французами и британцами. Разговор о мире по существу, дескать, станет возможным лишь после этого. Естественно, для нас это неприемлемо.

«Полагаться нужно только на себя», - напомнил Лавров слова президента Владимира Путина. России необходимо завершить дело борьбы с нацизмом, другого варианта у нас нет, «если мы хотим остаться нашей русской цивилизацией».

«БЫВАЕТ ГОРЯЧЕЕ СЛОВЦО»

Говоря о личном, Лавров вспомнил, как он после раннего развода родителей рос в подмосковном Ногинске, где его бабушка по материнской линии была старшей медсестрой, а дед - начальником станции железной дороги. В детстве будущий министр порой хулиганил - «инспектировал» с друзьями вагоны товарных поездов. Особенно мальчишек привлекали грузы с арбузами.

Дед Сергея Викторовича во время Великой Отечественной занимался отправкой эшелонов на фронт. На войне погибли двое его братьев. Поэтому память поколений о борьбе с нацизмом дипломат чувствует особенно остро: «Мы сейчас воюем за тех, кто победил немцев и всю Европу вместе с ними».

Гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов, который брал интервью, спросил министра о крепких словечках, которые порой у него прорываются. «Выскакивает, все мы живые люди», - признался Лавров. И шутливо назвал лжецами коллег, которые утверждали, что на работе он себе такого не позволяет: «Когда кто-то неожиданно и неправильно кто-то что-то делает, бывает горячее словцо».

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